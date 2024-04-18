Meclis Lokantası'ndaki Fiyatlarla Kimse Aç Kalmaz! Garsonun İsmi Neden Gündem Oldu?
Meclis Lokantası'ndaki Fiyatlarla Kimse Aç Kalmaz! Garsonun İsmi Neden Gündem Oldu?
Meclis Lokantası'ndaki yemek fiyatları her daim gündemin ana maddelerinden olmayı başarır. Fiyatlama bozulmalarından, enflasyondan hiç etkilenmeyen bu lokantanın fiyatları 'milletin vekillerinin' maaşlarıyla da karşılaştırınca alım gücü şaşkınlığı yaratır. Son hesap da sosyal medyada ilgi çekerken, bir de garsonun ismi detayı yorumlara karıştı.
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Meclis Lokantası, ülkenin alım gücü düzeyinden ya da enflasyonda, gıda fiyatlarında zirvede olmamızdan asla etkilenmeyen, adeta yalıtılmış bir bölge olarak kendini korumaya devam ediyor.
TBMM'de bulunan lokantalardaki fiyatların ucuzluğu, son dönemde yüzde 71 ile OECD ülkelerine açık ara fark attığımız gıda enflasyonundan ya da vatandaşın bayram tatilinde yurt dışında gördüğü yeme içme fiyatlarından da ayrı bir boyutta kalıyor.
Gerçi 2021 yılındaki bu fiyatları görünce enflasyondan bağımsız olduklarını da düşünmek hata olmuş. 2021 yılında Meclis Lokantası'nda kuzu etli pilav 10 lira, cacık 2 lira ve kuver de 1 liraymış.
17 Nisan 2024'e geldiğimizde bir de bakıyoruz ki cacık 5 kat, yüzde 400 oranında bir artışla 10 liraya çıkmış. Sade pilav da 10 lira olurken, kuver ücreti de aynı oranda artmış ve kişi başı 5 lira olmuş.
Milletvekilleri de alım gücünü kaybetmiş. Tabi 2021 yılında 25 bin lira olan milletvekili maaşıyla 12 bin 500 cacık alınabilirken, 2024 yılında 110 bin lira maaşla 11 bin cacığa geriledikleri de görünüyor.
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Sosyal medyada kısa sürede yayılan Meclis Lokantası fiyatları yine gündem oldu.
Özellikle seçim sürecinde İBB'nin kent lokantaları gündemi de hatırlandı.
Vatandaşın son dönemde dışarıda yeme içmeyi unutması ve fiyatların fahiş boyuta varması yorumlara yansıdı.
İşte TBMM Lokantası yorumlarından bazıları.
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Bir de adisyonda yazan garson ismi detayı bulunuyordu.
"Ş. Güneş" olarak yazılan garsonun ismi de yorumlarda ünlü spor adamı Şenol Güneş'e benzetildi.
Siz, fiyatlar için ne dersiniz?
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