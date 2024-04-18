Meclis Lokantası'ndaki Fiyatlarla Kimse Aç Kalmaz! Garsonun İsmi Neden Gündem Oldu?

Meclis Lokantası'ndaki yemek fiyatları her daim gündemin ana maddelerinden olmayı başarır. Fiyatlama bozulmalarından, enflasyondan hiç etkilenmeyen bu lokantanın fiyatları 'milletin vekillerinin' maaşlarıyla da karşılaştırınca alım gücü şaşkınlığı yaratır. Son hesap da sosyal medyada ilgi çekerken, bir de garsonun ismi detayı yorumlara karıştı.