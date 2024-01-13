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Buz Gibi Bir Kış Gününde Yorganın Altında Kıvrılıp Uyurken İzleyebileceğiniz Dram Filmleri

Buz Gibi Bir Kış Gününde Yorganın Altında Kıvrılıp Uyurken İzleyebileceğiniz Dram Filmleri

film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 14:01

Dram türündeki filmler, duygusal derinliği ve karakterlerin iç dünyasını detaylı bir şekilde aktarmasıyla bilinir. Bizler de sizler için yorganın altına kıvrılıp, kendinizi bu duygusal yolculuğa çıkarabileceğiniz bir liste dram filmi öneriyoruz. 

Şimdiden keyifli seyirler!

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20. Drive My Car (2021)

20. Drive My Car (2021)

IMDb: 7,5

Özet: Oyuncu ve yönetmen olan Yusuke Kafuku'nın, karısı Fukaku ile mutlu bir hayatı vardır. Ancak karısının kaybetmesiyle Yusuke'nin mutluluğu yarım kalır. Aradan geçen iki yılın ardından Yusuke, bir tiyatro festivalinde yönetmenlik görevini üstlenir ve bu yüzden Hiroşima'ya gider. Festivalde, Yusuke'ye 20 yaşında kadın bir şoför tahsis edilir. Genç adam, Misaki adındaki gizemli şoför ile birlikte kayıp, yalnızlık, yasla dolu olan, karşılıklık olarak sırların açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Ryūsuke Hamaguchi

Oyuncular: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

19. Foe (2023)

19. Foe (2023)

IMDb: 5,3

Özet: Hen ve Junior, nesillerdir Junior'ın ailesine ait olan gözlerden uzak bir araziyi işlemektedir, ancak davetsiz bir yabancının şaşırtıcı bir teklifle kapılarına gelmesiyle sakin hayatları kargaşaya sürüklenir.

Yönetmen: Garth Davis

Oyuncular: Saoirse Ronan, Paul Mescal, Aaron Pierre

18. Rebel Moon: Part One - A Child of Fire (2023)

18. Rebel Moon: Part One - A Child of Fire (2023)

IMDb: 5,6

Özet: Bir galaksinin insanları, barışçıl kolonilerini terörize eden zalim ordulara karşı onlara yardım etmesi için diğer gezegenlerden savaşçılar aramak için genç bir kadın görevlendirir.

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ed Skrein

17. Nowhere (2023)

17. Nowhere (2023)

IMDb: 6,3

Özet: Distopik bir gelecekte İspanya hükümeti, kaynak yetersizliği nedeniyle çocukları, hamile kadınları ve yaşlıları ortadan kaldırmayı planlar. Hamile olan Mia, bu durumun ardından ülkeden kaçmaya karar verir. 

Yönetmen: Albert Pintó

Oyuncular: Anna Castillo, Tamar Novas, Tony Corvillo

16. Fair Play (2023)

16. Fair Play (2023)

IMDb: 6,4

Özet: Acımasız bir koruma fonundaki beklenmedik bir terfi, genç bir çiftin ilişkisini uçurumun eşiğine getirir. Bu süreç kısa bir süre önce nişanlanan çifti, yollarını ayırmakla tehdit eder.

Yönetmen: Chloe Domont

Oyuncular: Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich, Eddie Marsan

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15. Wonder (2017)

15. Wonder (2017)

IMDb: 7,9

Özet: Auggie Pullman yaşıtı diğer çocuklardan biraz farklıdır. Çünkü yüzünde ciddi bir deformasyon vardır. Auggie diğer çocuklarla sıradan bir okula giderek, sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Çünkü esas güzellik derinin altında, içeride saklıdır... 

Yönetmen: Stephen Chbosky

Oyuncular: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

14. Marriage Story (2019)

14. Marriage Story (2019)

IMDb: 7,9

Özet: Bir yönetmen olan Charlie ve oyuncu olan eşi Nicole, evliliklerinde sona gelen bir çifttir. Boşanmaya karar veren çift, bu süreci kolayca sona erdirmeyi düşünse de işler pek de düşündükleri gibi gitmez. Çocuklarının velayeti işin içine girince, süreç beklediklerinden daha karmaşık bir hal alır. 

Yönetmen: Noah Baumbach

Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern

13. The Pursuit of Happyness (2006)

13. The Pursuit of Happyness (2006)

IMDb: 8

Özet: İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. 

Yönetmen: Gabriele Muccino

Oyuncular: Will Smith, Thandiwe Newton, Jaden Smith

12. Lion (2016)

12. Lion (2016)

IMDb: 8

Özet: 5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. 

Yönetmen: Garth Davis

Oyuncular: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman

11. Slumdog Millionaire (2008)

11. Slumdog Millionaire (2008)

IMDb: 8

Özet: Dünyanın en yoksul insanlarının yaşadığı Hindistan'da geçen bir 'milyonerlik' öyküsü olan filmde, Hindistan’ın gecekondularla dolu bir mahallesinde yaşayan genç Jamal'in enteresan hikayesi aktarılıyor. Jamal, fakir ve öksüz ancak idealist bir çocuktur. En büyük düşü, Hindistan'ın en ünlü bilgi yarışması programına katılmak ve büyük para ödülünü kazanmaktır. 

Yönetmen: Loveleen Tandan, Danny Boyle

Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor

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10. CODA (2021)

10. CODA (2021)

IMDb: 8

Özet: 17 yaşındaki Ruby, işitme engelli bir ailenin işiten tek üyesidir. Genç kız, ebeveynlerinin ve ağabeyinin balıkçılık işinin ayakta kalması için, okula gitmeden sabahları onlara yardımcı olur. Ruby’nin hayatı, okulda koroya katılmasıyla bambaşka bir hal alır. 

Yönetmen: Siân Heder

Oyuncular: Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez

9. The Father (2020)

9. The Father (2020)

IMDb: 8,2

Özet: 80 yaşında huysuz bir adam olan ve yaşlılığın etkilerini gün geçtikçe daha çok hisseden Anthony, bu süreçte yanında olmaya çalışan kızının tüm yardımlarını reddeder. Ancak zamanla Anthony’nin gerçeklik algısının sarsılmaya başlaması ve kızının da günlük olarak onu ziyaret edememesi üzerine bir yardımcı bulmak zorunlu hale gelir. 

Yönetmen: Florian Zeller

Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

8. Requiem for a Dream (2000)

8. Requiem for a Dream (2000)

IMDb: 8,3

Özet: Filmdeki kişilerin çeşitli bağımlılıklarla mücadele etmelerini anlatan bir filmdir. Uyuşturucu batağı içerisindeki Harry’nin hayattaki tek amacı daha fazla uyuşturucuyken; umutsuz annesini hayata bağlayan tek şey en sevdiği yarışma programıdır. Bir gün bu yarışmaya katılmaya hak kazandığında tek derdi, ödül olan kırmızı elbiseye girebilmek olacaktır. Yaşlı ve mutsuz kadın zayıflama hapları kullanmaya başlamasıyla birlikte hayatları iyice bir çıkmaza doğru ilerler. Bir romandan filme aktarılan çarpıcı ve kült haline gelmiş bir yapımdır.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly

7. Capernaum (2018)

7. Capernaum (2018)

IMDb: 8,4

Özet: Film, Zain'in sıradan bir küçük çocuktan, kendisini istismar eden ailesine baş kaldırıp kaçan, zekası ve pratikliği ile sokaklardaki yaşam savaşından galip çıkan ve kendisine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duran, 12 yaşındaki genç bir delikanlıya dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Yönetmen: Nadine Labaki

Oyuncular: Zain Al Rafeea, Cedra Izam, Nadine Labaki

6. The Lives of Others (2006)

6. The Lives of Others (2006)

IMDb: 8,5

Özet: Film iktidarın meşrutiyetini devam ettirebilmek için ülke genelinde kurduğu istihbarat servisini ve bu birim içerisinde önemli bir pozisyonda çalışan ve Bakan tarafından bir sanatçıyı takip etme görevine atanan Yüzbaşı Gerd Wiesler’in karşılaştığı oyunları konu edinir. 

Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck

Oyuncular: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck

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5. The Green Mile (1999)

5. The Green Mile (1999)

IMDb: 8,6

Özet: Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. 

Yönetmen: Frank Darabont

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

4. Life Is Beautiful (1997)

4. Life Is Beautiful (1997)

IMDb: 8,7

Özet: Hayat Güzeldir'de, başkahramanımız hayat dolu Guido’nun güzeller güzeli öğretmen Dora’ya vurulur ve tüm engellere rağmen evlenirler. Ardından bir de çocuk sahibi olan çiftin hayatlarındaki tüm pürüzler ortadan kalktığında savaş patlak verir. Yahudi oldukları için toplama kampına götürüldüklerinde Guido, oğluna esir kampının ve savaşın bir oyun olarak söyleyecek; oğlu, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak çok istediği bir oyuncak tankı hediye edecektir.

Yönetmen: Roberto Benigni

Oyuncular: Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes

3. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

3. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

IMDb: 8,7

Özet: Aykırı mahkumun sayrıl tavırları cezaevi otoritesinin gözüne batmaya başlayınca bir süre sonra teşhis için akıl hastanesine gönderilir ve kafadan çatlak olduğuna kanaat getirilir. Artık yeni meskeni, tımarhanedir... 

Yönetmen: Milos Forman

Oyuncular: Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield

2. Schindler's List (1993)

2. Schindler's List (1993)

IMDb: 9

Özet: Schindler’in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

1. The Godfather (1972)

1. The Godfather (1972)

IMDb: 9,2

Özet: Baba, 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don’u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

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