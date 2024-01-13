Buz Gibi Bir Kış Gününde Yorganın Altında Kıvrılıp Uyurken İzleyebileceğiniz Dram Filmleri

IMDb: 7,5

Özet: Oyuncu ve yönetmen olan Yusuke Kafuku'nın, karısı Fukaku ile mutlu bir hayatı vardır. Ancak karısının kaybetmesiyle Yusuke'nin mutluluğu yarım kalır. Aradan geçen iki yılın ardından Yusuke, bir tiyatro festivalinde yönetmenlik görevini üstlenir ve bu yüzden Hiroşima'ya gider. Festivalde, Yusuke'ye 20 yaşında kadın bir şoför tahsis edilir. Genç adam, Misaki adındaki gizemli şoför ile birlikte kayıp, yalnızlık, yasla dolu olan, karşılıklık olarak sırların açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Ryūsuke Hamaguchi

Oyuncular: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada