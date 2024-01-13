Buz Gibi Bir Kış Gününde Yorganın Altında Kıvrılıp Uyurken İzleyebileceğiniz Dram Filmleri
Buz Gibi Bir Kış Gününde Yorganın Altında Kıvrılıp Uyurken İzleyebileceğiniz Dram Filmleri
Dram türündeki filmler, duygusal derinliği ve karakterlerin iç dünyasını detaylı bir şekilde aktarmasıyla bilinir. Bizler de sizler için yorganın altına kıvrılıp, kendinizi bu duygusal yolculuğa çıkarabileceğiniz bir liste dram filmi öneriyoruz.
Şimdiden keyifli seyirler!
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20. Drive My Car (2021)
19. Foe (2023)
18. Rebel Moon: Part One - A Child of Fire (2023)
17. Nowhere (2023)
16. Fair Play (2023)
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15. Wonder (2017)
14. Marriage Story (2019)
13. The Pursuit of Happyness (2006)
12. Lion (2016)
11. Slumdog Millionaire (2008)
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10. CODA (2021)
9. The Father (2020)
8. Requiem for a Dream (2000)
7. Capernaum (2018)
6. The Lives of Others (2006)
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5. The Green Mile (1999)
4. Life Is Beautiful (1997)
3. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
2. Schindler's List (1993)
1. The Godfather (1972)
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