Büşra Pekin'in Bahar'daki Son Halinden Mehmet Şef'in Üzen Uyarısına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Büşra Pekin'in Bahar'daki Son Halinden Mehmet Şef'in Üzen Uyarısına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Eylül Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Çocukken sol elini kıyma makinesine kaptıran ve üç parmağını kaptıran Mehmet Şef'in yarışmacıya uyarısı duygulandırdı.
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2. Güzel oyuncu Büşra Pekin, 2008 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenmiş ve çok sevilmişti. Üstünden geçen 16 yıl içinde büyük bir değişim geçiren Pekin, yeni sezonda Bahar dizisinde Süreyya karakteriyle karşımıza çıktı. Her haliyle güzel olan oyuncunun bu yıllar içindeki değişimine gelin birlikte bakalım!
3. Candaş Tolga Işık, KAFA TV'de yapacağı Fenomen adlı programda ünlü oyuncuları konuk edeceğini ve en sevilen karakterlerini anlatacaklarını duyurmuştu. Programın tanıtımında yer alan Deniz Çakır'ın Ferhunde rolüne hızlı girişi dikkatlerden kaçmadı.
4. 2019 yılında Ölü Yatırım filminde birlikte rol alan Anıl Çelik ve Serkan Dağlı yeni dizileriyle ekrana geliyor!
5. Survivor'la tanınan ve ardından televizyon ekranlarında program yapan Evrim Keklik, Galatasaray formasıyla arabasında küfürlü Fenerbahçe marşı dinlediği görüntüleri paylaşmıştı. Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çeken Keklik, yaptığı paylaşımla camiadan özür diledi.
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6. Televizyon ekranlarının en sevilen isimlerinden olan Mert Yazıcıoğlu ve Miray Daner, seneler önce Bir Litre Gözyaşı'nda birlikte rol almıştı. NOW TV'nin partisinde bir araya gelen ikili hayranlarını coşturdu.
7. TikTok'ta içerik paylaşan spor spikeri, canlı yayın esnasında öksürmek için ne yaptığını gösteren bir video paylaştı.
8. atv'de yayınlanan Bir Gece Masalı, Mahir ve Canfeza karakterlerinin uyumuyla izleyicilerden her hafta tam puan alırken diziden gelen kamera arkası görüntüleri akıllara evlilik ihtimalini getirdi.
9. Ulan İstanbul dizisinde Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Karlos ve Yaren karakterlerinin performansıyla dilimize pelesenk olan "Yanarım" şarkısını aslında yıllar öncesinde başka bir dizide duymuşuz.
10. Hafta içi her gün Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programına 6 çocuklu babanın iddiaları damga vurdu. Eski eşinin çocuklarına eziyet ettiğini anlatan babanın iddiaları ortaya çıkan kan donduran görüntülerle herkesi şoke etti.
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11. Uğur Dündar ekranlara geri döndüğünü "Kapıyı açar mısınız lütfen?" dediği viral olan videosunu taklit ederek duyurmuştu. Tanıtımda Cem Yılmaz'ın kapısına dayandığını söylemişti. Nedenini dünkü yayınında açıkladı.
12. Kızılcık Şerbeti izleyicisi yine boş durmadı. Gelecek bölümlerde yaşanacakları tahmin etti. İzleyenlerin tahminlerine göre olacaklara çok şaşırdık. Öte yandan düşününce hiç de imkansız gelmedi!
13. Bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisini muhakkak hatırlarsınız. Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı Kara Sevda, Türkiye'de reyting rekorları kırarken yurt dışına satıldıktan sonra bu başarısı devam etti. Kara Sevda'yı izleyen İtalyan bir ailenin pür dikkat halleriyse sosyal medyada gündem oldu.
14. Twitch yayınlarıyla hayatımıza giren Sude Belkıs, son dönemde rol aldığı bağımsız filmlerle adından söz ettirmişti. Başarılı fenomen, NOW'ın yeni dizisinde rol aldığını duyurdu.
15. Oyuncu yönetmeni Harika Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şok eden bir iddia ortaya attı. Bir ajans çalışanının oyunculardan cinsel içerikli videoları 'audition' adı altında talep ettiğini yazdı.
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16. Kızılcık Şerbeti'nden Alev gitti ama bizim kalbimizden silinmeyecek! Daha iki bölüm olmasına rağmen Şerbo izleyicisi Alev'i çok özledi. Alev'e hayat veren oyuncu Müjde Uzman'ın dizi ile ilgili bir açıklaması yeniden gündem oldu.
17. Yalı Çapkını dizisinden ilk sezondan bu yana kadrosa olan bir oyuncunun ayrılığı duyuruldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu başka bir dizi ile anlaştı.
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