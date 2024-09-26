Parmaklarını Kıyma Makinesine Kaptıran Mehmet Şef'in MasterChef'te Yarışmacıya Uyarısı Duygulandırdı
Parmaklarını Kıyma Makinesine Kaptıran Mehmet Şef'in MasterChef'te Yarışmacıya Uyarısı Duygulandırdı
Çocukken sol elini kıyma makinesine kaptıran ve üç parmağını kaptıran Mehmet Şef'in yarışmacıya uyarısı duygulandırdı.
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Yeni sezonda yeni yarışmacılarla çok sevilen MasterChef'te haftalar ilerledikçe rekabet artıyor.
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Zaman zaman gerilim artsa da yarışmacılar arasındaki ilişkinin genel olarak uyumlu olduğunu söylemek mümkün.
Programın son fragmanına Mehmet Şef'in yarışmacıya robot çalışırken kullanmaması gerektiğini söylediği anlar damga vurdu.
Elini küçükken kıyma makinesine kaptırıp üç parmağını kaptıran Mehmet Şef yarışmacıyı "Yapma, çalışırken yapma. Elini kaptırırsın!" diyerek uyardığı duyuldu.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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