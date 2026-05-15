article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bursa'nın Sıra Gecesi Mekanları

Bursa'nın Sıra Gecesi Mekanları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 14:33

Bursa'da 2026 yılında en iyi sıra gecesi deneyimini yaşayabileceğiniz mekanlar; tarihî atmosferiyle Osmangazi, modern dokunuşlarıyla Nilüfer ve damak çatlatan lezzetleriyle ünlü İnegöl hattında yoğunlaşmaktadır. Şehrin kültürel mozaiğinde önemli bir yer tutan bu geceler; Sembol Ocakbaşı, Sağıroğlu Restoran ve Ciğerci Cengiz gibi köklü işletmelerde hayat bulurken; canlı türkü performansı, usta ellerden çıkan çiğ köfte ikramı ve mırra eşliğinde eşsiz bir eğlence sunmaktadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa'da Sıra Gecesi Geleneği: Tarihçe ve Bugünkü Yeri - 2026

Bursa'da Sıra Gecesi Geleneği: Tarihçe ve Bugünkü Yeri - 2026

Bursa, tarih boyunca göç alan ve farklı kültürleri harmanlayan bir şehir olması sebebiyle, Anadolu'nun kadim geleneklerine her zaman kucak açmıştır. 2026 yılı itibarıyla Bursa’daki sıra geceleri, sadece bir yemek organizasyonu değil, aynı zamanda dost meclislerinin kurulduğu, hikâyelerin anlatıldığı ve yerel sanatçıların hünerlerini sergilediği birer 'kültür platformu' haline gelmiştir.

Özellikle tarihi hanların restorasyonu ve modern ocakbaşı kültürünün gelişimi sonrası bu mekanların akustik yapısı, bağlama ve cümbüş sesinin yankılanması için mükemmel bir ortam sağlamaktadır. Bugün Bursa’da sıra gecesi demek; samimiyet, kaliteli müzik ve damak çatlatan yöresel lezzetlerin bir araya gelmesi demektir.

Bursa'nın En İyi Sıra Gecesi Mekanları: İlçe Bazlı Rehber - 2026

Bursa'nın En İyi Sıra Gecesi Mekanları: İlçe Bazlı Rehber - 2026

Bursa'nın her köşesinde farklı bir konseptle karşılaşmak mümkün. İşte 2026 yılında popülerliğiyle öne çıkan mekanlar ve detayları:

Osmangazi ve Tarihi Çarşı Çevresindeki Sıra Gecesi Meyhaneleri

Sembol Ocakbaşı

Bursa'da sıra gecesi dendiğinde akla gelen ilk duraklardan biri olan Sembol Ocakbaşı, 2026 yılında da otantik atmosferiyle büyülemeye devam ediyor. Mekan, köz ateşinde pişen etleri ve Şanlıurfa'dan getirilen özel baharatlarla harmanlanan çiğ köftesiyle gerçek bir gurme deneyimi sunuyor. Canlı saz ekibinin her akşam sahne aldığı bu işletmede, konuklar kendilerini adeta bir Urfa konağında hissediyorlar. Özellikle hafta sonları düzenlenen büyük sıra gecesi organizasyonları için aylar öncesinden rezervasyon dolmaktadır. Güler yüzlü personeli ve yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla Sembol Ocakbaşı, şehrin en prestijli noktalarından biridir. 

Mekanın güncel etkinlik takvimini incelemek için Instagram sayfasına göz atın.

Sağıroğlu Restoran

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Sağıroğlu Restoran, Bursa'nın geleneksel mutfağını sıra gecesi eğlencesiyle kusursuz bir şekilde birleştiriyor. 2026 konseptinde daha geniş bir sahne alanı ve geliştirilmiş ses sistemiyle karşımıza çıkan mekan, toplu organizasyonlar için en çok tercih edilen adreslerden biri. Burada servis edilen içli köfteler ve patlıcanlı kebaplar, sıra gecesinin müzikal ziyafetini lezzetle taçlandırıyor. Ailelerin ve iş gruplarının rahatlıkla tercih edebileceği geniş kapasitesi, mekana büyük bir avantaj sağlıyor. Gece boyunca devam eden sınırsız mırra ikramı ise konukların en sevdiği ritüeller arasında yer alıyor. 

Daha fazla detay ve fotoğraf için Instagram profilini ziyaret edin.

Ciğerci Cengiz

Bursa’nın lezzet haritasında kendine has bir yer edinen Ciğerci Cengiz, sıra gecesi konseptine yeni bir soluk getiriyor. 2026 yılında salaş şıklığı ve muazzam ciğer şişleriyle popülerliğini koruyan mekan, müzik eşliğinde akşam yemeği yemek isteyenlerin favorisi. Sıra gecesi ekibinin samimi performansı, Ciğerci Cengiz’in enerjik atmosferiyle birleşince ortaya unutulmaz bir akşam çıkıyor. Özellikle ara sıcak olarak sunulan yöresel lezzetler, müziğin temposuna ayak uyduran hızlı servisle masalara ulaşıyor. Samimi ve sıcak bir ortamda türkü dinlemek isteyenler için burası biçilmiş kaftan. 

Mekanın anlık hikaye paylaşımları ve menü detayları için Instagram hesabına göz atın.

Nilüfer ve Görükle'de Modern Atmosferli Sıra Gecesi Mekanları

Mavera Cafe & Lounge

Nilüfer bölgesinin modern yüzünü temsil eden Mavera Cafe & Lounge, sıra gecesi geleneğini 'Lounge' konforuyla harmanlıyor. 2026 dekorasyonuyla oldukça modern bir çizgiye sahip olan mekan, geleneksel türküleri modern ışık şovları ve konforlu koltuklarda dinleme imkanı sunuyor. Genç kuşağın sıra gecesi kültürüne olan ilgisini artıran Mavera, zengin nargile menüsü ve dünya mutfağından seçkileriyle de dikkat çekiyor. Burada düzenlenen geceler, gelenekselliği korurken modern bir eğlence anlayışını da masaya getiriyor. VIP odaları sayesinde özel kutlamalar ve kapalı grup sıra geceleri için Bursa'nın en şık seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor. 

Güncel program bilgisi için Instagram sayfasına göz atabilirsiniz.

Saraylı Döner

Bursa'nın simge lezzeti döneri sıra gecesiyle buluşturan Saraylı Döner, 2026'da 'gastronomik eğlence' tanımını yeniden yapıyor. Akşam saatlerinde başlayan sıra gecesi programlarında, bir yandan döner şovları yapılırken diğer yandan bağlama sesleri yükseliyor. Mekanın ferah yapısı ve yüksek tavanlı mimarisi, müziğin çok daha etkileyici bir akustiğe sahip olmasını sağlıyor. Saraylı Döner'in özel teras katı, yaz aylarında Bursa manzarasına karşı sıra gecesi keyfi yapmak isteyenler için ideal. Şehrin en ünlü döner ustalarının elinden çıkan akşam yemeği, profesyonel bir müzik ekibiyle birleşince misafirlere eşsiz bir gece vaat ediyor. 

Rezervasyon ve mekan detayları için Instagram profilini ziyaret edin.

İnegöl'de Yerel Sıra Gecesi Adresleri

Ahmet Şef İnegöl

İnegöl'ün mutfak elçisi Ahmet Şef, sıra gecesi organizasyonlarını ilçenin merkezine taşıyor. 2026 sezonunda özel olarak hazırlanan 'İnegöl Sıra Gecesi Menüsü' ile hem yerel halkın hem de turistlerin odak noktası haline gelmiş durumda. Meşhur İnegöl köftesinin yanı sıra, sıra gecesi klasiği olan acılı çiğ köftenin Ahmet Şef yorumu mutlaka denenmesi gerekenler listesinde. Mekanın iç tasarımı, geleneksel Türk motifleriyle modern dokunuşların harika bir sentezini sunuyor. Sanatçı kadrosunun genişliği ve her yöreden türküye yer vermeleri, akşamı dinamik tutan unsurların başında geliyor. 

Ahmet Şef’in mutfak sırlarını ve sahne görüntülerini görmek için Instagram hesabına göz atın.

Bursa Sıra Gecesi Nasıl Düzenlenir? Organizasyon Rehberi

Bursa Sıra Gecesi Nasıl Düzenlenir? Organizasyon Rehberi

Bir sıra gecesi planlarken dikkat etmeniz gereken bazı kritik noktalar bulunmaktadır. 2026 Bursa standartlarında bir organizasyon için şu detaylara göz atın:

Mekan Kiralama mı, Masa Rezervasyonu mu? Bursa için Doğru Tercih

Eğer 20 kişiden kalabalık bir grupsanız, mekanın bir bölümünü kapatmak veya özel bir oda kiralamak daha ekonomik ve samimi olabilir. Ancak küçük gruplar için standart masa rezervasyonu, diğer masalarla birlikte eğlenceye dahil olma avantajı sağlar.

Saz Ekibi ve Türkü Listesi: Bursa Sıra Gecesinde Müzik Seçimi

Bursa’daki gruplar genellikle repertuvarlarını şu şekilde oluşturur:

  • Açılış: Ağır uzun havalar ve giriş taksimleri.

  • Gelişme: Hareketli türküler ve halay serileri.

  • Final: Hareketli oyun havaları ve veda türküleri.

Bursa Sıra Gecesi Mekan Fiyatları: 2026 Bütçe Rehberi

Bursa Sıra Gecesi Mekan Fiyatları: 2026 Bütçe Rehberi

Fiyatlar, mekanın popülerliğine ve sunulan menü kapsamına göre değişiklik göstermektedir. 2026 yılı Bursa piyasasında ortalama rakamlar şu şekildedir:

Kişi Başı Ortalama Harcama ve Paket Seçenekleri

Bursa'da mekanlar genellikle iki tip paket sunar:

  • Standart Paket: Sınırsız çay, mırra, çiğ köfte tabağı ve canlı müzik.

  • Full Paket (Fix Menü): Başlangıçlar, ara sıcaklar, ana yemek (genellikle karışık kebap), sınırsız içecek ve tatlı.

Mekanların güncel menü fiyat listelerine ve özel indirim dönemlerine ulaşmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Hafta İçi mi, Hafta Sonu mu? Fiyat ve Atmosfer Farkı

  • Hafta İçi: Daha sakin, sanatçılarla birebir istek parça isteme şansınızın yüksek olduğu günlerdir. Ancak kalabalık bir grupla gitmeniz tavsiye edilir.

  • Hafta Sonu: Rezervasyonun zorunlu olduğu, coşkunun zirve yaptığı ve genellikle fix menü zorunluluğunun bulunduğu günlerdir. Kalabalık olduğu için rezervasyon yapılması önerilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önemli Not: Belirtilen rakamlar 2026 yılı piyasa ortalamalarıdır. Hafta sonu talepleri ve özel sanatçı katılımlı gecelerde fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Güncel fiyat bilgisi ve rezervasyon avantajları için mekanların Instagram profillerini ziyaret ederek mesaj yoluyla bilgi almanız önerilir.

SSS: Bursa Sıra Gecesi Hakkında Merak Edilenler

SSS: Bursa Sıra Gecesi Hakkında Merak Edilenler

Bursa Sıra Gecesi İçin Kaç Kişiyle Gidilmeli?

Sıra geceleri bir topluluk eğlencesidir. Genellikle 4-6 kişilik gruplar idealdir ancak mekanlarda 2 kişilik masalar da mevcuttur. Büyük organizasyonlar için 15-20 kişilik gruplara özel indirimler uygulanmaktadır.

Bursa'da Sıra Gecesi Kaça Kadar Sürer?

2026 Bursa mekanlarında programlar genellikle 19:30 - 20:00 gibi başlar. Canlı müzik ve yemek servisi gece 00:00 veya 01:00’e kadar devam eder. Bazı mekanlarda program sonrası 'çorba servisi' geleneği de mevcuttur.

Bursa Sıra Gecesine Çocukla Gidilebilir mi?

Evet, Bursa'daki birçok sıra gecesi mekanı aile dostu konsepttedir. Ancak yüksek sesli müzik ve dumanlı (nargile vb.) ortamlar olabileceği için, Nilüfer veya İnegöl bölgesindeki daha geniş ve havadar mekanları tercih etmeniz önerilir.

Editörün Notu: 2026 sezonu boyunca Bursa'da sıra gecesi mekanlarında yer bulmak oldukça zor olabilir. Özellikle hafta sonu planlarınız için en az bir hafta önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Mekanların atmosferini ve canlı yayınlarını görmek için mekanların resmi Instagram hesaplarını inceleyebilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın