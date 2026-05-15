Bursa'nın Sıra Gecesi Mekanları

Bursa'nın her köşesinde farklı bir konseptle karşılaşmak mümkün. İşte 2026 yılında popülerliğiyle öne çıkan mekanlar ve detayları:

Osmangazi ve Tarihi Çarşı Çevresindeki Sıra Gecesi Meyhaneleri

Sembol Ocakbaşı

Bursa'da sıra gecesi dendiğinde akla gelen ilk duraklardan biri olan Sembol Ocakbaşı, 2026 yılında da otantik atmosferiyle büyülemeye devam ediyor. Mekan, köz ateşinde pişen etleri ve Şanlıurfa'dan getirilen özel baharatlarla harmanlanan çiğ köftesiyle gerçek bir gurme deneyimi sunuyor. Canlı saz ekibinin her akşam sahne aldığı bu işletmede, konuklar kendilerini adeta bir Urfa konağında hissediyorlar. Özellikle hafta sonları düzenlenen büyük sıra gecesi organizasyonları için aylar öncesinden rezervasyon dolmaktadır. Güler yüzlü personeli ve yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla Sembol Ocakbaşı, şehrin en prestijli noktalarından biridir.

Sağıroğlu Restoran

Tarihi dokusuyla dikkat çeken Sağıroğlu Restoran, Bursa'nın geleneksel mutfağını sıra gecesi eğlencesiyle kusursuz bir şekilde birleştiriyor. 2026 konseptinde daha geniş bir sahne alanı ve geliştirilmiş ses sistemiyle karşımıza çıkan mekan, toplu organizasyonlar için en çok tercih edilen adreslerden biri. Burada servis edilen içli köfteler ve patlıcanlı kebaplar, sıra gecesinin müzikal ziyafetini lezzetle taçlandırıyor. Ailelerin ve iş gruplarının rahatlıkla tercih edebileceği geniş kapasitesi, mekana büyük bir avantaj sağlıyor. Gece boyunca devam eden sınırsız mırra ikramı ise konukların en sevdiği ritüeller arasında yer alıyor.

Ciğerci Cengiz

Bursa’nın lezzet haritasında kendine has bir yer edinen Ciğerci Cengiz, sıra gecesi konseptine yeni bir soluk getiriyor. 2026 yılında salaş şıklığı ve muazzam ciğer şişleriyle popülerliğini koruyan mekan, müzik eşliğinde akşam yemeği yemek isteyenlerin favorisi. Sıra gecesi ekibinin samimi performansı, Ciğerci Cengiz’in enerjik atmosferiyle birleşince ortaya unutulmaz bir akşam çıkıyor. Özellikle ara sıcak olarak sunulan yöresel lezzetler, müziğin temposuna ayak uyduran hızlı servisle masalara ulaşıyor. Samimi ve sıcak bir ortamda türkü dinlemek isteyenler için burası biçilmiş kaftan.

Nilüfer ve Görükle'de Modern Atmosferli Sıra Gecesi Mekanları

Mavera Cafe & Lounge

Nilüfer bölgesinin modern yüzünü temsil eden Mavera Cafe & Lounge, sıra gecesi geleneğini 'Lounge' konforuyla harmanlıyor. 2026 dekorasyonuyla oldukça modern bir çizgiye sahip olan mekan, geleneksel türküleri modern ışık şovları ve konforlu koltuklarda dinleme imkanı sunuyor. Genç kuşağın sıra gecesi kültürüne olan ilgisini artıran Mavera, zengin nargile menüsü ve dünya mutfağından seçkileriyle de dikkat çekiyor. Burada düzenlenen geceler, gelenekselliği korurken modern bir eğlence anlayışını da masaya getiriyor. VIP odaları sayesinde özel kutlamalar ve kapalı grup sıra geceleri için Bursa'nın en şık seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Saraylı Döner

Bursa'nın simge lezzeti döneri sıra gecesiyle buluşturan Saraylı Döner, 2026'da 'gastronomik eğlence' tanımını yeniden yapıyor. Akşam saatlerinde başlayan sıra gecesi programlarında, bir yandan döner şovları yapılırken diğer yandan bağlama sesleri yükseliyor. Mekanın ferah yapısı ve yüksek tavanlı mimarisi, müziğin çok daha etkileyici bir akustiğe sahip olmasını sağlıyor. Saraylı Döner'in özel teras katı, yaz aylarında Bursa manzarasına karşı sıra gecesi keyfi yapmak isteyenler için ideal. Şehrin en ünlü döner ustalarının elinden çıkan akşam yemeği, profesyonel bir müzik ekibiyle birleşince misafirlere eşsiz bir gece vaat ediyor.

İnegöl'de Yerel Sıra Gecesi Adresleri

Ahmet Şef İnegöl

İnegöl'ün mutfak elçisi Ahmet Şef, sıra gecesi organizasyonlarını ilçenin merkezine taşıyor. 2026 sezonunda özel olarak hazırlanan 'İnegöl Sıra Gecesi Menüsü' ile hem yerel halkın hem de turistlerin odak noktası haline gelmiş durumda. Meşhur İnegöl köftesinin yanı sıra, sıra gecesi klasiği olan acılı çiğ köftenin Ahmet Şef yorumu mutlaka denenmesi gerekenler listesinde. Mekanın iç tasarımı, geleneksel Türk motifleriyle modern dokunuşların harika bir sentezini sunuyor. Sanatçı kadrosunun genişliği ve her yöreden türküye yer vermeleri, akşamı dinamik tutan unsurların başında geliyor.

