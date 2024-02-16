Bülent Ersoysuz da Oluyormuş: Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın Cinsellik Odaklı Sohbeti Diva'yı Aratmadı Bile!
Bülent Ersoysuz da Oluyormuş: Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın Cinsellik Odaklı Sohbeti Diva'yı Aratmadı Bile!
Dünya Güzellerim Masada programı uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bülent Ersoy'un resmi olarak programdan ayrılmasından sonra Safiye Soyman'ın ev turuyla karşımıza çıkan olaylı yapım da yine yer yerinden oynadı. Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın akıllara direkt cinselliği getiren konuşmaları gündeme bomba gibi düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk magazinin en ikonik üçlüsü Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar önce Dünya Güzellerim programında bir araya gelmişti.
Çat pat İngilizce'leri ile izleyenlerin gülmekten karnına ağrılar sokan yapımın hayatı çok uzun ömürlü de olmamıştı ama geçtiğimiz aylarda pek çok kişiyi sevindiren bir haber geldi.
YouTube platformunda "Dünya Güzellerim Masada" adıyla yeniden yayınlanan yapımda kadro yine aynı: Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman!
Bir bölümde Barış Arduç'un öpüşmesini değerlendiren Ersoy "Böyle bakıyor bakıyor, hemen yapışmıyor. Böyle gözünün içine bakıyor, ondan sonra vantuzluyor!" diyerek yıkmıştı ortalığı.
Yani cinsellik üzerine aklınıza gelebilecek her türlü detay hakkında konuşan bir de üzerine yorum yapan üçlünün programı bir süredir yayınlanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz gün "Safiye Soyman Ev Turu" başlığıyla yayınlanan bölümde sadece Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın olması dikkat çekti.
Şatafatlı ve epey eşyayla dolu boğaz manzaralı evinin her köşesini gezdiren Safiye Soyman zaman zaman sözleriyle hem izleyicileri hem de yönetmen Mustafa Kotan'ı gülme krizilerine soktu.
Safiye Soyman'ın ev turunun son ve en eğlenceli aşaması da mutfak kısmında oldu. Banu Alkan'ın da dahil olduğu bölümde ikili kısır yapmak için kolları sıvadı.
Soyman, Alkan'dan domates doğramasını isteyince olanlar oldu. Ev sahibimiz, domatesleri epey büyük bir de çok yavaş kesen Alkan'a, "Ama sen çok ağır yapıyorsun. Hızlı ol istiyorum. Kadın dediğin soğan doğrayışından belli olur" diye laf saydı.
Kendisine "Ezdin attın gitti" diyen Safiye Soyman'a beklenmeyen bir cevap veren Banu Alkan'ın "ben kadınlığı başka yerde yapıyorum. Domatesle ne uğraşacağım?!" demesi herkesi afallattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Soyman, yönetmenin de ısrarıyla "kadınlığı nerede yapıyorsun?" diye bir soru yöneltti. Alkan ise "söyleyemem bebeğim, gizli" dedikten sonra domatesleri göstererek "erkeğin midesinden geçiyor. Hele benimkinin, iki yerden de geçiyor. Birini hallediyorum da mükemmel ama bunu (domatesi)..." demesi ortalığı kırdı geçirdi.
Kısır yapmanın inceliklerini anlatırken sıra geldi tadım testine. Safiye Soyman'ın bir anda kısırı avucunda sıkıp Alkan'a "ağzına vereyim mi?" diye sorması kahkaha tufanı kopardı.
"Çok güzel oldu değil mi? Nasıl, güzel oldu mu ağzına vermem? Kaşıkla değil, elimle" diyen Soyman'ın sözleri herkesi krize soktu.
"Gel yönetmenim Allah aşkına! Sana da vereceğim. Ben de vereceğim senin ağzına gel" diyerek yönetmende de eliyle kısır uzatan Safiye Soyman gülüşmelerden sonra "Kısır veriyorum canım. Ne kadar ayıp bir şey sizin yaptığınız" yanıtını verdi.
Bu muhabbet burada bitti derken yönetmenden "Banu Hanım'a bir kere daha" komutu geldi. Soyman yine "Bir daha veriyorum, çok hoşuma gitti senin ağzına vermek. Bir daha vereyim dur." diyerek güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Banu Alkan, kendisine uzatılan kısıra "o çok büyük" diyip kafa çevirince Safiye Soyman da "Aaaa! Kız niye? Sen büyük sevmiyor musun?" sözleriyle bombayı patlattı. Alkan da buna karşın "benim ağzım küçük" dedi.
Elindeki parçayı zorla Banu Alkan'a yediren Soyman "Yok anam bu alamıyor. Ağzına da alamıyor, kaşıkla vereyim ben o zaman" diyerek son lafı söyledi.
Tüm bölüm izlemek isteyenler varsa videoyu da böyle bırakıyoruz. İyi eğlenceler!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın