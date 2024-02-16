Bülent Ersoysuz da Oluyormuş: Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın Cinsellik Odaklı Sohbeti Diva'yı Aratmadı Bile!

Belki de programın dijital platformda yayınlanmasının getirmiş olduğu bir tavırla konuşan üç ismin her programda cinsellik üzerine konuşması da kaçınılmaz oldu. Mesela ilk bölümde cinsel ilişki süresi üzerine Diva'nın 'Hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol? Siz kafayı yemişsiniz' sözleri olay olmuştu.