Bugüne Kadar Sahip Oldukları En İyi İşleri Anlatarak Bizleri Kıskandıran 15 Kişi
Bugüne Kadar Sahip Oldukları En İyi İşleri Anlatarak Bizleri Kıskandıran 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların hayatları boyunca sahip oldukları en iyi işleri dinliyor olacağız. Sizin de benzer bir işiniz olduysa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "2005'li yıllarda sadece 19 yaşındayken ünlü bir pizzacıda menajer yardımcısı olmuştum."
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2. "Özel güvenlik olarak çalışmak."
3. "İngiltere'deki bir akvaryumda günde 3 kez penguenleri beslemek için suya giriyordum."
4. "Amerika'daki bir Ulusal Park'ta çalışmıştım."
5. "Bir firmada ofis görevlisi olarak çalışıyordum."
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6. "Golf sahalarında arabayla dolaşıp bira satıyordum. Hava güzeldi ve iş eğlenceliydi."
7. "Küçük bir klüpte barmen olarak çalıştım. İnsanlar seninle konuşmayı seviyor ve işin gerçekten çok eğlenceli."
8. "12 yaşımdayken bir dondurmacının yanında çalıştım ve orada çok şey öğrendim."
9. "Lüks bir inşaat markasında 5 arkadaş beraber çalışıyorduk."
10. "Müzede çalışıyordum ve müzenin arka odasına erişimim vardı. Normal insanların göremeyeceği birçok muhteşem şey gördüm."
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11. "Anaokulunda resepsiyonda çalışmıştım. Her gün çocuklar ve aileleri ile konuşmak çok tatlıydı."
12. "Profesör olarak çalışıyorum ve işimi gerçekten çok seviyorum."
13. "Büyük bir pastanede kendi başıma çalışıyordum. Bütün gün müzikle beraber pasta, kek, kurabiye yapıp tatarak geçiriyordum."
14. "Kendi işimi başlattım ve 8 yıldır her gün daha da büyüyoruz. Şu ana kadar kimseyi kovmak zorunda kalmadım çünkü bütün çalışanlarım muhteşem."
15. "Şu anki işim! Online olarak çalışıyorum ve açıkcası haftalık işlerimi bitirmem 15-20 saatimi alıyor."
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