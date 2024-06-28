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Bugüne Kadar Sahip Oldukları En İyi İşleri Anlatarak Bizleri Kıskandıran 15 Kişi

Bugüne Kadar Sahip Oldukları En İyi İşleri Anlatarak Bizleri Kıskandıran 15 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 09:31

Bugünkü içeriğimizde, insanların hayatları boyunca sahip oldukları en iyi işleri dinliyor olacağız. Sizin de benzer bir işiniz olduysa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "2005'li yıllarda sadece 19 yaşındayken ünlü bir pizzacıda menajer yardımcısı olmuştum."

1. "2005'li yıllarda sadece 19 yaşındayken ünlü bir pizzacıda menajer yardımcısı olmuştum."

'Daha sonra bütün arkadaşlarımı işe aldırdım, kendi saatlerimi kendim belirledim ve pizza takas ederecek spor üyeliği, indirim, kıyafet gibi birçok ürün aldım.'

2. "Özel güvenlik olarak çalışmak."

2. "Özel güvenlik olarak çalışmak."

'18:00'da işe başlıyordum ve son kişi saat 23:00'da çıkasıya kadar gerçekten işimde olmam gerekiyordu. Daha sonra bilgisiyarımdan oyun oynuyor, kitap okuyor ve bazen uyukluyordum.'

3. "İngiltere'deki bir akvaryumda günde 3 kez penguenleri beslemek için suya giriyordum."

3. "İngiltere'deki bir akvaryumda günde 3 kez penguenleri beslemek için suya giriyordum."

'Büyülü ve eğlenceli bir işti.'

4. "Amerika'daki bir Ulusal Park'ta çalışmıştım."

4. "Amerika'daki bir Ulusal Park'ta çalışmıştım."

'Tek görevimiz, tırmanma yollarını temiz tutmak, bakımını yapmak ve yeni yollar açmaktı. Bütün gün doğa içerisinde muhteşem bir manzara ile çalıştık.'

5. "Bir firmada ofis görevlisi olarak çalışıyordum."

5. "Bir firmada ofis görevlisi olarak çalışıyordum."

'En büyük görevim ofisteki çöpleri boşaltmaktı ve bu da ortalama 3 saat sürüyordu. Daha sonra sadece oturup mesaimin bitmesini bekliyordum.'

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6. "Golf sahalarında arabayla dolaşıp bira satıyordum. Hava güzeldi ve iş eğlenceliydi."

6. "Golf sahalarında arabayla dolaşıp bira satıyordum. Hava güzeldi ve iş eğlenceliydi."

7. "Küçük bir klüpte barmen olarak çalıştım. İnsanlar seninle konuşmayı seviyor ve işin gerçekten çok eğlenceli."

7. "Küçük bir klüpte barmen olarak çalıştım. İnsanlar seninle konuşmayı seviyor ve işin gerçekten çok eğlenceli."

'Ayrıca aldığımız bahşişler yanımıza kalıyordu.'

8. "12 yaşımdayken bir dondurmacının yanında çalıştım ve orada çok şey öğrendim."

8. "12 yaşımdayken bir dondurmacının yanında çalıştım ve orada çok şey öğrendim."

'İnsanlarla nasıl konuşulur, güzel müzik nasıldır, turistler nasıl davranır... Keşke hala aynı işi yapabilsem.'

9. "Lüks bir inşaat markasında 5 arkadaş beraber çalışıyorduk."

9. "Lüks bir inşaat markasında 5 arkadaş beraber çalışıyorduk."

'Herkes sorumluluğunu çok iyi biliyordu ve çok iyi anlaştığımız için günler çok eğlenceli geçiyordu. Daha sonra herkes kendi yoluna gittiğinde normal insanlarla çalışmam gerektiği için çok üzülmüştüm.'

10. "Müzede çalışıyordum ve müzenin arka odasına erişimim vardı. Normal insanların göremeyeceği birçok muhteşem şey gördüm."

10. "Müzede çalışıyordum ve müzenin arka odasına erişimim vardı. Normal insanların göremeyeceği birçok muhteşem şey gördüm."
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11. "Anaokulunda resepsiyonda çalışmıştım. Her gün çocuklar ve aileleri ile konuşmak çok tatlıydı."

11. "Anaokulunda resepsiyonda çalışmıştım. Her gün çocuklar ve aileleri ile konuşmak çok tatlıydı."

12. "Profesör olarak çalışıyorum ve işimi gerçekten çok seviyorum."

12. "Profesör olarak çalışıyorum ve işimi gerçekten çok seviyorum."

'Öğrencilerim bana saygı duruyor, kendi ofisim var ve genç insanlarla beraber çalışmak çok eğlenceli.'

13. "Büyük bir pastanede kendi başıma çalışıyordum. Bütün gün müzikle beraber pasta, kek, kurabiye yapıp tatarak geçiriyordum."

14. "Kendi işimi başlattım ve 8 yıldır her gün daha da büyüyoruz. Şu ana kadar kimseyi kovmak zorunda kalmadım çünkü bütün çalışanlarım muhteşem."

15. "Şu anki işim! Online olarak çalışıyorum ve açıkcası haftalık işlerimi bitirmem 15-20 saatimi alıyor."

15. "Şu anki işim! Online olarak çalışıyorum ve açıkcası haftalık işlerimi bitirmem 15-20 saatimi alıyor."

'Kalan zamanımda oyun oynuyorum.'

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