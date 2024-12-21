Bugün Ne Sınavı Var? Hafta Sonu Sınav Takvimi 21-22 Aralık
Bugün Ne Sınavı Var? Hafta Sonu Sınav Takvimi 21-22 Aralık
Birçok kişi ''Bu hafta sonu hangi sınavlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Biz de bu soruya cevap veren bir içerik hazırladık. Eğer siz de bu hafta sonu sınav olacak mı diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.
Peki, bugün ne sınavı var? 21-22 Aralık hangi sınavlar yapılacak? İşte, bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlara ilişkin detaylar...
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Bugün Ne Sınavı Var?
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Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var? 21 Aralık Cumartesi Sınav Takvimi
22 Aralık Pazar Sınav Takvimi
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