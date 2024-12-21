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Bugün Ne Sınavı Var? Hafta Sonu Sınav Takvimi 21-22 Aralık

Bugün Ne Sınavı Var? Hafta Sonu Sınav Takvimi 21-22 Aralık

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 11:57

Birçok kişi ''Bu hafta sonu hangi sınavlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Biz de bu soruya cevap veren bir içerik hazırladık. Eğer siz de bu hafta sonu sınav olacak mı diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Peki, bugün ne sınavı var? 21-22 Aralık hangi sınavlar yapılacak? İşte, bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlara ilişkin detaylar...

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Bugün Ne Sınavı Var?

Bugün Ne Sınavı Var?

Bugün açık lise sınavları var. Açık Öğretim Lisesi için yapılacak sınavın 1. Oturumu 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Açık lise sınavının 2. oturumu ise 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Son olarak 3. oturum da 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. 

Açık öğretim lisesi 1. dönem yazılı sınavlarının yanı sıra bugün yapılacak ÖSYM Sınavları da var. Bunlardan biri e-YDS, diğeri ise Adalet Bakanlığı sınavları olacak.

Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var? 21 Aralık Cumartesi Sınav Takvimi

Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var? 21 Aralık Cumartesi Sınav Takvimi

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/12 İngilizce) = 21 Aralık Cumartesi Saat 13.45 

Adalet Bakanlığı: 2024-Adli Yargı, 2024-Adli Yargı-Avukat, 2024-İdari Yargı = 21 Aralık Cumartesi Saat 10.15

22 Aralık Pazar Sınav Takvimi

22 Aralık Pazar Sınav Takvimi

Adalet Bakanlığı: 2024-Adli Yargı-Avukat, 2024-İdari Yargı = 22 Aralık Pazar Saat 10.15

Açık Öğretim Lisesi Sınavı 3. Oturum = 22 Aralık 2024 Pazar Saat 10.00

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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