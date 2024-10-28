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Bugün Müge Anlı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Müge Anlı Canlı Yayınlanacak mı?

Bugün Müge Anlı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Müge Anlı Canlı Yayınlanacak mı?

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 14:04

Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağının en sevilen programları arasında yer alıyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı 29 Ekim 2024 Salı günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması nedeniyle canlı yayınlanacak mı, işte cevabı...

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ATV ekranlarının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da izleyici karşısına çıkıyor.

ATV ekranlarının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı programı bazı resmi tatillerde ve bayramlarda yayınlanmıyor. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yayınlanı yayınlanmayacağı izleyenlerin merak konusu oldu.

Müge Anlı programı bazı resmi tatillerde ve bayramlarda yayınlanmıyor. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yayınlanı yayınlanmayacağı izleyenlerin merak konusu oldu.

Peki, Müge Anlı Bugün Var mı?

Peki, Müge Anlı Bugün Var mı?

Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bazı resmi tatillerde ve bayramlarda yayına gelmiyor. 29 Ekim Salı Günü de Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle yayınlanacak mı, merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programı 29 Ekim tarihinde ekrana gelecek.

Müge Anlı 29 Ekim 2024 Salı Günü Canlı Olarak Yayınlanacak mı?

Müge Anlı 29 Ekim 2024 Salı Günü Canlı Olarak Yayınlanacak mı?

Müge Anlı geçtiğimiz yıllarda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda canlı olarak yayınlandı. Resmi tatil olmasına rağmen Müge Anlı 29 Ekim 2024 Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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