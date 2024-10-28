Bugün Müge Anlı Var mı? 29 Ekim Bayramı Salı Günü Müge Anlı Canlı Yayınlanacak mı?

Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bazı resmi tatillerde ve bayramlarda yayına gelmiyor. 29 Ekim Salı Günü de Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle yayınlanacak mı, merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programı 29 Ekim tarihinde ekrana gelecek.