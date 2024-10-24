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MasterChef Türkiye 24 Ekim Perşembe Akşamı Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı? Eleme Potasına Kim Girdi?

MasterChef Türkiye 24 Ekim Perşembe Akşamı Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı? Eleme Potasına Kim Girdi?

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 00:01

MasterChef Türkiye’nin 24 Ekim Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde kim eleme potasına girdi? MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu? İşte detaylar...

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Heyecan dolu dokunulmazlık oyunuyla MasterChef Türkiye yeni bölümü 24 Ekim Perşembe 20.00’de TV8’de yayınlandı.

Heyecan dolu dokunulmazlık oyunuyla MasterChef Türkiye yeni bölümü 24 Ekim Perşembe 20.00’de TV8’de yayınlandı.

MasterChef Türkiye 24 Ekim Perşembe Akşamı Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı?

MasterChef Türkiye 24 Ekim Perşembe Akşamı Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı?

MasterChef'te dokunulmazlığı kırmızı takımdan Beyza aldı.

MasterChef Türkiye 24 Ekim Perşembe Akşamı Eleme Potasına Kim Girdi?

MasterChef Türkiye 24 Ekim Perşembe Akşamı Eleme Potasına Kim Girdi?

Nigar ve Ezgi'nin eleme potasına girmesinin ardından Beyza hariç tüm kırmızı takım elenmemek için mücadele edecek.

MasterChef Türkiye Eleme Gecesi Ne Zaman?

MasterChef Türkiye Eleme Gecesi Ne Zaman?

MasterChef Türkiye eleme gecesi 27 Ekim Pazar akşamı gerçekleşecek. Kırmızı takımdan bir isim yarışmaya veda edecek.

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