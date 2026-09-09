Bugün İndirimde Neler Var? 9 Eylül 2026 Günün Fırsatları
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Starbucks lezzetlerinden Züber Kidz hediyeli kampanyalara, LEGO yapım setlerinden şık kadife elbiselere ve Flormar sepet indirimlerine kadar günün en dikkat çeken fiyat düşüşleri yayında. Alışveriş sepetinizi onaylamadan önce öne çıkan fırsatları inceleyin.
Bu içerik 09.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Yui 5'i 1 arada otomatik doğrama ve rende makinesi 2.499,00 TL yerine net 2.311,57 TL!
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Hot Wheels Formula 1 10'lu metal yarış arabası seti son 365 günün en düşüğü 1.065,54 TL!
Starbucks Single-Origin Colombia öğütülmüş kahve son 30 günün en düşüğü net 399,00 TL!
Züber Kidz ürünlü tüm siparişlerde çocuk kalemliği anında hediye!
LEGO City Sarı Buldozer yapım seti (60466) 2.600,00 TL yerine net 2.040,00 TL!
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Fropie katkısız kakaolu fındık kreması %30 indirimle 630,00 TL yerine net 440,00 TL!
United Colors of Benetton fuşya sırt çantası %40 indirimle 999,00 TL yerine net 599,00 TL!
Setre siyah kadife kolsuz elbise sepette %50 net indirimle 4.999,00 TL yerine 2.499,50 TL!
Vogue kadın güneş gözlüğü sepete özel 4.417,78 TL yerine net 1.988,00 TL!
Puma K-Moda SD kahverengi kadın sneaker %31 indirimle 4.999,00 TL yerine net 3.449,99 TL!
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