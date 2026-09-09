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Bugün İndirimde Neler Var? 9 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 9 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
09.09.2026 - 12:20
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Starbucks lezzetlerinden Züber Kidz hediyeli kampanyalara, LEGO yapım setlerinden şık kadife elbiselere ve Flormar sepet indirimlerine kadar günün en dikkat çeken fiyat düşüşleri yayında. Alışveriş sepetinizi onaylamadan önce öne çıkan fırsatları inceleyin.

Bu içerik 09.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yui 5'i 1 arada otomatik doğrama ve rende makinesi 2.499,00 TL yerine net 2.311,57 TL!

Yui 5'i 1 arada otomatik doğrama ve rende makinesi 2.499,00 TL yerine net 2.311,57 TL!

Farklı kesim ve rendeleme bıçakları, güçlü motoru ve kompakt haznesiyle salatalardan sebze yemeklerine kadar mutfakta dilimleme işlerini saniyeler içinde tamamlayan pratik yardımcı.

Yui QCV326 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi

Hot Wheels Formula 1 10'lu metal yarış arabası seti son 365 günün en düşüğü 1.065,54 TL!

Hot Wheels Formula 1 10'lu metal yarış arabası seti son 365 günün en düşüğü 1.065,54 TL!

1.331,93 TL'den gerileyen; 2025 F1 yarış takımlarını birebir yansıtan 1:64 ölçekli ayrıntılı metal araçları ve özel kutusuyla hem çocuklara hem Formula 1 meraklısı koleksiyonerlere hitap eden efsanevi set.

Hot Wheels Formula 1 10'lu Metal Yarış Arabası Seti (JMM24)

Starbucks Single-Origin Colombia öğütülmüş kahve son 30 günün en düşüğü net 399,00 TL!

Starbucks Single-Origin Colombia öğütülmüş kahve son 30 günün en düşüğü net 399,00 TL!

525,90 TL'den %24 indirimle dip fiyata inen; Kolombiya dağlarının fındıksı ve dengeli gövdesini fincanlara taşıyan 200 gramlık taze öğütülmüş filtre kahve.

Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g

Züber Kidz ürünlü tüm siparişlerde çocuk kalemliği anında hediye!

Züber Kidz ürünlü tüm siparişlerde çocuk kalemliği anında hediye!

Sepete eklenen Kidz atıştırmalıklarıyla birlikte 20x9x4 cm ebatlarındaki Züber Kidz kalemliği bedavaya getiren, okula dönüş dönemine özel neşeli ve pratik kampanya.

Züber Kidz Sağlıklı Atıştırmalıklar ve Hediye Kalemlik Kampanyası

LEGO City Sarı Buldozer yapım seti (60466) 2.600,00 TL yerine net 2.040,00 TL!

LEGO City Sarı Buldozer yapım seti (60466) 2.600,00 TL yerine net 2.040,00 TL!

682 parçası, hareketli dozer kepçesi, inşaat sahası detayları ve işçi mini figürleriyle 8 yaş ve üzeri çocukların yaratıcılığını ve mühendislik becerilerini geliştiren heyecan dolu yapım kutusu.

LEGO City Sarı Buldozer İnşaat Sahası Temalı Set 60466 (682 Parça)

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Fropie katkısız kakaolu fındık kreması %30 indirimle 630,00 TL yerine net 440,00 TL!

Fropie katkısız kakaolu fındık kreması %30 indirimle 630,00 TL yerine net 440,00 TL!

İlave rafine şeker ve palm yağı içermeyen; bol kavrulmuş fındık ve zengin kakao uyumuyla kahvaltılara hem sağlıklı hem yoğun lezzetli bir dokunuş katan ezme.

Fropie Kakaolu Fındık Kreması

United Colors of Benetton fuşya sırt çantası %40 indirimle 999,00 TL yerine net 599,00 TL!

United Colors of Benetton fuşya sırt çantası %40 indirimle 999,00 TL yerine net 599,00 TL!

Canlı fuşya rengi, hafif ve dayanıklı su itici kumaşı, geniş iç hacmi ve konforlu askılarıyla okula, spora ve günlük şehir temposuna enerji katan şık sırt çantası.

United Colors of Benetton Sırt Çantası Fuşya (70687)

Setre siyah kadife kolsuz elbise sepette %50 net indirimle 4.999,00 TL yerine 2.499,50 TL!

Setre siyah kadife kolsuz elbise sepette %50 net indirimle 4.999,00 TL yerine 2.499,50 TL!

Zarif yaka detayı, vücut hatlarını toparlayan belden oturtmalı kalıbı ve lüks siyah kadife kumaşıyla özel davetlerde ve akşam yemeklerinde göz alıcı bir şıklık sunan tek parça.

Setre Siyah Kolsuz Yaka Detaylı Belden Oturtmalı Kadife Elbise

Vogue kadın güneş gözlüğü sepete özel 4.417,78 TL yerine net 1.988,00 TL!

Vogue kadın güneş gözlüğü sepete özel 4.417,78 TL yerine net 1.988,00 TL!

Zarif ve modern çerçeve tasarımı, UV korumalı kaliteli koyu camları ve her yüz tipine estetik bir derinlik katan formuyla sepette yarı fiyatından daha ucuza gelen tasarım güneş gözlüğü.

Vogue Vo 5695SU Kadın Güneş Gözlüğü

Puma K-Moda SD kahverengi kadın sneaker %31 indirimle 4.999,00 TL yerine net 3.449,99 TL!

Puma K-Moda SD kahverengi kadın sneaker %31 indirimle 4.999,00 TL yerine net 3.449,99 TL!

Sıcak kahverengi süet detayları, modern taban yapısı ve adımları yumuşatan iç taban yastıklamasıyla sonbahar kombinlerine uyum sağlayan stil sahibi günlük sneaker.

Puma K-Moda Sd Kadın Kahverengi Sneaker

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Flormar makyaj ürünlerinde 900 TL'ye 300 TL indirim ve FLORMAR10 koduyla ekstra %10 fırsatı!

Flormar makyaj ürünlerinde 900 TL'ye 300 TL indirim ve FLORMAR10 koduyla ekstra %10 fırsatı!

Aydınlatıcı makyaj bazından Volume Up maskaraya, parlatıcı ojelerden suya dayanıklı dudak kalemlerine kadar makyaj çantasını yenileyen çifte avantajlı sepet kampanyası.

Flormar Makyaj ve Cilt Bakım Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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