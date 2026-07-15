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Bugün İndirimde Neler Var? 15 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 15 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.07.2026 - 14:07
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Temmuz ayının bu kavurucu çarşamba gününde yaz kombinlerinizi serinletecek hafif keten elbiselerden şık güneş gözlüklerine, pratik seyahat setlerinden lezzetli kahve stoklarına kadar harika kampanyalar var. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 15.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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Vogue kadın güneş gözlüğü %55'e varan indirimle 6.279,00 TL yerine sepet aşamasında net 2.825,55 TL!

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Rahat kalıbı ve cildi terletmeyen yumuşacık pamuk kumaş kalitesiyle, günlük şort ve jean kombinlerinin üzerinde kadınların bu hafta favorisi olan çok şık basic üst.

Babokah Bisiklet Yaka Kısa Kol Üst

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Kahve Dünyası tambol sütlü çikolata efsane 2.si 1 TL kampanyasıyla tatlı krizlerini çözüyor!

Bol sütlü pürüzsüz dokusu ve taptaze bütün fındık parçacıklarıyla, gün içinde kahve yanına çok yakışan ve bu hafta herkesin sepetine eklediği çıtır atıştırmalık.

Kahve Dünyası Tambol Sütlü Fındıklı Çikolata 77 gr

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Anthony Jackson antrasit 3lü valiz seti son 90 günün en düşük fiyatı avantajıyla net 3.100,00 TL!

Yaz tatili ve seyahat planları öncesinde tüm ailenin bavul ihtiyacını tek seferde çözen, ultra hafif ve darbelere karşı dayanıklı ABS gövdeli üçlü set.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION Antrasit 3'lü Set

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Tchibo Cafissimo Milk beyaz kahve makinesi son 30 günün en ucuz fiyatıyla net 9.899,00 TL!

Tek bir tuşla ev konforunda taze süt köpüklü cappuccinolar, macchiatolar ve espressolar hazırlayan, mutfak tezgahlarına şıklık katan popüler teknoloji.

Tchibo Cafissimo Milk Beyaz Kahve Makinesi

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Çok bölmeli kumaş gardırop %38 net indirimle 2.599,00 TL yerine yılın en düşük fiyatıyla net 1.599,00 TL!

Kolay kurulumu, 160 cm ideal yüksekliği ve çoklu bölme düzenleyicileriyle yazlık kıyafetlerinizi ve fazla eşyalarınızı düzenleyen çok pratik ve ekonomik dolap.

Kumaşlı Gardırop Giysi Dolabı 160cm

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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