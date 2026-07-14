500 TL ve Altına Alabileceğiniz 12 Kullanışlı Ürün
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Yaz sıcaklarıyla mücadele ederken veya ev işlerini daha pratik hale getirmeye çalışırken büyük bütçeler harcamanıza hiç gerek yok. Günlük yaşam kalitenizi anında artıracak, hem akıllı teknolojileri hem de ev ve outdoor çözümlerini bir araya getiren 500 TL altı en popüler yardımcıları listeledik.
Bu içerik 14.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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