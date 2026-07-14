article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
500 TL ve Altına Alabileceğiniz 12 Kullanışlı Ürün

etiket 500 TL ve Altına Alabileceğiniz 12 Kullanışlı Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.07.2026 - 11:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz sıcaklarıyla mücadele ederken veya ev işlerini daha pratik hale getirmeye çalışırken büyük bütçeler harcamanıza hiç gerek yok. Günlük yaşam kalitenizi anında artıracak, hem akıllı teknolojileri hem de ev ve outdoor çözümlerini bir araya getiren 500 TL altı en popüler yardımcıları listeledik. 

Bu içerik 14.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dokunmatik masa lambası kablo kalabalığı olmadan odanıza harika bir hava katıyor!

Dokunmatik masa lambası kablo kalabalığı olmadan odanıza harika bir hava katıyor!

3 farklı renk seçeneği, dokunmatik açma kapama özelliği ve ayarlanabilir parlaklık seviyesiyle akşam saatlerinde evinizde veya çalışma masanızda çok estetik bir loş ortam yaratıyor.

Denver Şarj Edilebilir Taşınabilir Masa Lambası

Veggieg Thunderbolt 4 hızlı şarj kablosu teknoloji severlerin listesinde ilk sırada!

Veggieg Thunderbolt 4 hızlı şarj kablosu teknoloji severlerin listesinde ilk sırada!

240W ultra güçlü şarj desteği, 8K çözünürlüklü görüntü aktarımı ve 40Gbps veri transfer hızıyla tüm akıllı cihazlarınızı en güvenli ve en hızlı şekilde bağlayan kaliteli kablo.

Veggieg USB 4.0 Thunderbolt 4 Type-C Hızlı Şarj Kablosu 50 CM

Akıllı su kaçağı dedektörü evinizi su baskınlarına karşı 7/24 koruyor!

Akıllı su kaçağı dedektörü evinizi su baskınlarına karşı 7/24 koruyor!

Tuya ve Smart Life uygulamalarıyla tam uyumlu yapısı sayesinde evde en ufak bir sızıntı yaşandığı an telefonunuza anında bildirim gönderen, hayat kurtarıcı akıllı ev güvenlik teknolojisi.

Günsan Akıllı Wifi Su Kaçağı Dedektörü

Gezer unisex plaj ayakkabısı yaz tatilinde ayak konforunuzu garanti altına alıyor!

Gezer unisex plaj ayakkabısı yaz tatilinde ayak konforunuzu garanti altına alıyor!

Denizde ve havuz kenarında kaymayı önleyen özel PVC taban yapısı ve ultra hafif tasarımıyla bu yaz sahillere damga vuran çok satan uygun fiyatlı ayakkabı.

Gezer Yazlık Unisex Plaj Deniz Havuz Ayakkabı

Akıllı wifi LED ampul tek bir sesli komutla odanın tüm havasını değiştiriyor!

Akıllı wifi LED ampul tek bir sesli komutla odanın tüm havasını değiştiriyor!

Smart Life uyumuyla uzaktan kolayca yönetilen, beyaz ışığın tonunu istediğiniz gibi ayarlayarak ev ekonomisine de büyük katkı sağlayan 9W gücündeki bütçe dostu akıllı ampul.

Günsan Akıllı Wifi LED Ampul

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bosch profesyonel cırcırlı tornavida seti evdeki tüm montaj işlerini çocuk oyuncağı yapıyor!

Bosch profesyonel cırcırlı tornavida seti evdeki tüm montaj işlerini çocuk oyuncağı yapıyor!

9 farklı vidalama ucu ve kaliteli cırcır mekanizması sayesinde bileğinizi yormadan her türlü vida sıkma işini şipşak halleden, takım çantanızın en popüler üyesi.

Bosch Professional Accessories Cırcırlı Tornavida Ve 9 Vidalama Ucu

Jouis solar güneş enerjili sokak lambası bahçe ve kapı önü aydınlatmasını bedavaya getiriyor!

Jouis solar güneş enerjili sokak lambası bahçe ve kapı önü aydınlatmasını bedavaya getiriyor!

IP65 su geçirmez gövdesi, uzaktan kumandası ve hareket sensörüyle gün boyu depoladığı güneş gücünü gece boyunca güçlü bir ışığa çeviren dış mekan dostu duvar lambası.

Jouis Solar Güneş Enerjili Sokak Lambası 72 LED

Busstier LED güneş enerjili bisiklet lambası gece sürüşlerinde güvenliği zirveye çıkarıyor!

Busstier LED güneş enerjili bisiklet lambası gece sürüşlerinde güvenliği zirveye çıkarıyor!

Pilsiz çalışan, gücünü tamamen güneş ışığından alan çevre dostu yapısıyla bisiklet tutkunlarının arkadan gelen araçlar tarafından saniyeler içinde fark edilmesini sağlayan arka lamba.

Busstier LED Güneş Enerjili Bisiklet Kuyruk Lambası

Jouis ultra güçlü mini el feneri deprem çantasından doğa kamplarına kadar her an yanınızda!

Jouis ultra güçlü mini el feneri deprem çantasından doğa kamplarına kadar her an yanınızda!

A++ enerji sınıfı verimliliği ve USB ile şarj edilebilir yapısıyla avuç içine sığan mini boyuna rağmen geceyi gündüze çeviren yüksek parlaklık gücüne sahip fener.

Jouis Şarj Edilebilir Ultra Güçlü Parlak Mini Boy El Feneri

Orret Home kare buz kalıbı yaz aylarında buz gibi içecekler hazırlamanın en kolay yolu!

Orret Home kare buz kalıbı yaz aylarında buz gibi içecekler hazırlamanın en kolay yolu!

Kolay serbest bırakma özelliği sunan yumuşak yapısıyla buzları kırıp dökmeden saniyeler içinde çıkaran, kahve ve ev yapımı içecekleriniz için ideal 15 bölmeli harika kalıplar.

Orret Home 2 Adet Kare Buz Kalıbı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Warmco masaüstü vantilatör 500 TL altı bütçesiyle yaz sıcaklarında masanızın vazgeçilmezi oluyor!

Warmco masaüstü vantilatör 500 TL altı bütçesiyle yaz sıcaklarında masanızın vazgeçilmezi oluyor!

3 kademeli hız ayarı ve 360 derece dönebilen başlığı sayesinde bilgisayar başında çalışırken sizi gürültüsüz şekilde serinleten, USB bağlantılı taşınabilir çok şık bir mini fan.

Warmco K51 Masaüstü Vantilatör

Orret Home mandolin doğrayıcı mutfakta yemek hazırlama süresini saniyeler düzeyine indiriyor!

Orret Home mandolin doğrayıcı mutfakta yemek hazırlama süresini saniyeler düzeyine indiriyor!

Ayarlanabilir kesim kalınlığı ve güvenli tutma sapı tasarımıyla meyve ve sebzeleri elinizi tehlikeye atmadan şipşak dilimleyen, bu haftanın en çok satan pratik mutfak aparatı.

Orret Home 4 Kademeli Mandolin Doğrayıcı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın