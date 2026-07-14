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ŞOK'a Katlanabilir Portatif Kamp Ocağı Geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Katlanabilir Portatif Kamp Ocağı Geliyor! 15 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.07.2026 - 10:31
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ŞOK 15 - 21 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

15 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 21 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Arzum Clean Compacto Süpürge Mavi 3.499 TL

Arzum Clean Compacto Süpürge Mavi 3.499 TL

  • Philips XC6451/10 PowerCyclone Kablosuz Dikey Süpürge 10.999 TL

  • Nespresso Inissia Kapsül Kahve Makinesi 6.299 TL

  • Magnetic Selfie Wireless Powerbank MG001 799 TL

  • Trax Retro Dizayn Bluetooth Hoparlör BS-066 599 TL

  • Trax Bluetooth Kablosuz Kulaküstü Kulaklık C-104 499 TL

  • Trax Bluetooth Hoparlör OS-2231 599 TL

  • Tosla Kart 50 TL

  • Nilson Flash Beyaz 3'lü Priz 1 m 200 TL

  • Nilson Flash Beyaz Golyat 3'lü 129 TL

  • Panasonic Led Ampul Beyaz Işık 49,95 TL

  • Ledolet Kamp Lambası 129 TL

  • 12'Li Ledli Mum Seti SHR-01 899 TL

  • Evrensel Seyahat Adaptörü 599 TL

  • Torima Nostaljik El Atarisi Tetris Gc-03 100 TL

  • Dokunmatik Şarjlı Masa Lambası LW-12 599 TL

Kadın Dantel Askılı Şortlu Takım Çiçek Desenli 399 TL

Kadın Dantel Askılı Şortlu Takım Çiçek Desenli 399 TL

Kadın İp Askılı Şortlu Takım Kurdele Desenli 399 TL

  • Kadın Şortlu Takım Ekose Desen 399 TL

  • Kadın Kaşkorse Bato Slip 2'li 135 TL

  • Kadın Kaşkorse Slip 2'li 125 TL

  • Göğüs Ucu Gizleyici 75 TL

  • Kadın Terlik 129 TL

  • Koltuk Örtüsü 170x210 cm 199 TL

  • Klimalı Yastık 50x70 cm 299 TL

  • Luxin ABS Orta Boy Valiz Mavi 1.199 TL

  • Luxin ABS Kabin Boy Valiz Mavi 999 TL

  • Luxin ABS Büyük Boy Valiz Mavi 1.299 TL

  • Çocuklar İçin Yaz Akademisi Kitap Çeşitleri 149 TL

İndirimli valizlere buradan göz atmayı unutmayın.

Elit Rattan Desen Koltuk 999 TL

Elit Rattan Desen Koltuk 999 TL

  • Elit Rattan Desen Sehpa 45x45x40 cm 249 TL

  • Rattan Desen Tabure 199 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

  • Sahra Saksı No:1 0,70 L 9,95 TL

  • Sahra Saksı No:2 1,1 L 14,95 TL

  • Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 13 cm 199 TL

  • Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 10 cm 169 TL

  • Rattan Saksı No:1 14,95 TL

  • Rattan Saksı No:2 29,95 TL

  • Rattan Saksı No:3 50 TL

  • Rattan Saksı No:4 69,95 TL

  • Plastik Kollu Sandalye 299 TL

  • Tabure 129 TL

  • Renkli Toprak Saksı (Büyük Boy) 75 TL

  • Renkli Toprak Saksı (Orta Boy) 75 TL

  • Renkli Toprak Saksı (Küçük Boy) 75 TL

  • Dekoratif Yusufçuk Saksı Süsü 10'lu 100 TL

  • Dekoratif Kuş 2'li 100 TL

  • Dekoratif Renkli Kuş 25 cm 149 TL

  • Dekoratif Kelebek Saksı Süsü 10'lu 129 TL

  • Dekoratif Renkli Kuş 55 cm 100 TL

  • Çok Amaçlı 8 Raflı Dolap 2.990 TL

  • Lale Saksı No:1 12,95 TL

  • Lale Saksı No:2 19,95 TL

  • Lale Saksı No:3 25 TL

  • Lale Saksı No:4 39,95 TL

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Polisan Quartz Tavan Boyası 17,5 kg 599 TL

Polisan Quartz Tavan Boyası 17,5 kg 599 TL

  • Polisan Quartz İç Cephe Boyası 10 kg 499 TL

  • Aygaz Gaz Kartuşu 220 g 100 TL

  • Aygaz Katlanabilir Portatif Kamp Ocağı 1.990 TL

  • Aprilla Şarjlı Çit/Çim Kesme Makinesi 699 TL

  • Aprilla Şarjlı Budama Makası 999 TL

  • Aprilla Şarjlı Taş Motoru 899 TL

  • Aprilla Şarjlı Çalı/Çim/Ot Biçme ve Tırpan Makinesi 1.250 TL

  • Monique Pro Hortum Makarası Seti 10 metre 799 TL

  • Buzzy Termos 20 L 699 TL

  • 4+1 Merdiven 999 TL

  • Slazenger Masaj Tabancası 699 TL

  • Polisan Şerit Metre 3 m 100 TL

  • Pattex Japon Yapıştırıcı  49,95 TL

  • Ve-ge Paketleme Bandı 48x40 mm 59,95 TL

İndirimli kamp ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Tefal Pro Express Protect GV9230 Buhar Kazanlı Ütü 10.199 TL

Tefal Pro Express Protect GV9230 Buhar Kazanlı Ütü 10.199 TL

  • Tefal Perfectmix 1200 W 2 Litre Yüksek Hızlı Smoothie Blender 6.299 TL

  • Rowenta Ultimate Experience Maestria Saç Kurutma Makinesi 5.299 TL

  • Philips Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 27.999 TL

  • Philips Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16.499 TL

  • Philips HR1863/20 Viva Collection 700 W Katı Meyve Sıkacağı 5.799 TL

FujiPlus 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima 23.999 TL

FujiPlus 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima 23.999 TL

  • Altus ALMD 20 Mikrodalga Fırın 3.399 TL

  • Profilo CGA242XVTR 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi 26.999 TL

  • Altus AL 445 NSX 5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.999 TL

  • SEG STW 902 Büro Tipi Buzdolabı 6.499 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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