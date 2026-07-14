21 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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21 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 315 TL
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Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL
Vip Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 35 TL
22 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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