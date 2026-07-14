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21 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 21 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.07.2026 - 10:01
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21 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 315 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 315 TL

  • Yörsan %0,5 Yağlı Süt 1 L 39 TL

  • Banvit Çıtır Piliç Finger 1000 g 189 TL

  • Banvit Piliç Baget 1000 g 69,90 TL

  • Gedik Çıtır Piliç Burger 1000 g 125 TL

  • Namet Dana Macar Salam 150 g 85 TL

  • Pınar Hindi Salam 1000 g 159 TL

  • Pınar Hindi Uzun Sosis 430 g 89 TL

  • Aytaç Dana Döner Dürüm 180 g 79 TL

  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 329 TL

  • Gündoğdu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g 315 TL

  • Gündoğdu Az Tuzlu Tulum Peyniri 350 g 199 TL

  • Yeşilada Izgara Peyniri 250 g 89,50 TL

  • Sek Labne 3x180 g 179 TL

  • Yörsan Süzme Yoğurt 900 g 129 TL

  • Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 145 TL

  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179 TL

  • Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 52,50 TL

  • Yörsan Ayran 2 L 79,50 TL

  • Pınar Kefir 1 L 79,50 TL

  • Altınkılıç Kayısı&Keten Tohumlu Kefir 250 ml 42,50 TL

  • Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml 42,50 TL

  • Pınar Sade Protein Süt 1 L 95 TL

  • İçim Probiyotik İçecek Ahududu&Hibiskus 250 ml 47,50 TL

  • Adora Mini Ananas & Hindistan Cevizi Dondurma 360 ml 215 TL

  • Akdo Kayısı & Kavun Dondurma 680 ml / 500 g 175 TL

Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL

Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL

  • Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 275 TL

  • Mutlu Makarna Çeşitleri 19,75 TL

  • Pastavilla Lazanya 500 g 115 TL

  • Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg 39 TL

  • Dudomi Noodle Aşkı Peynirli Jalapeno 80 g 32,50 TL

  • Uno Geleneksel Lavaş 6'lı 390 g 25 cm 69 TL

  • Wasa Gevrek Ekmek Sesam 200 g 99 TL

  • Ridada Glutensiz %100 Karabuğday Ekmeği 500 g 149 TL

  • Yayla Salata Toping Çeşitleri 150 g 37,50 TL

  • Ankara Üzüm Sirkesi 5 Lt 175 TL

  • Zeytino Siyah Zeytin 351 - 410 Adet/Kg 2 kg 205 TL

  • Lokman Mandalina Reçeli 1 kg 79,50 TL

  • Yurttan Haşlanmış Konserve Çeşitleri 580 g 32,50 TL

  • Ant Bahar Hindi Konserve Çeşitleri 120 g 74,50 TL

  • Doğa Esmer Şeker Çeşitleri 500 g 64,50 TL

  • Işıl Salamura İri Tuz 3 Kg 29,50 TL

  • Seres Sos Çeşitleri 59,50 TL

  • Kent Boringer Kahve Şurubu Çeşitleri 200 ml 55 TL

  • Dr.Oetker Puding Çeşitleri 39 TL

  • Dr.Oetker Waffle 210 g & Çikolatalı Sos 98 g 69 TL

  • Green Life Hindistan Cevizi 120 g 49,50 TL

Vip Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 35 TL

Vip Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 35 TL

  • Le' Cola Kola & Vişne Aromalı Gazlı İçecek 330 ml 25 TL

  • Hotline Enerji İçeceği 1 L 39 TL

  • Munchies Mısır Çerezi 107 g 34,50 TL

  • Lays Patates Cipsi 193 g 75 TL

  • Ruffles Patates Cipsi 195 g 75 TL

  • Doritos Mısır Cipsi 218 g 75 TL

  • Herby Karpuz&Çilek Aromalı Soğuk Çay 1 L 52,50 TL

  • Le Monatta Karadutlu Limonata 1 L 52,50 TL

  • Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz 2.5 L 72,50 TL

  • Dimes Ananas Aromalı İçecek 1 L 59 TL

  • Patiswiss Meyve Bar 55 g 45 TL

  • Harmana Çözülebilir Hindiba Kahve 150 g 275 TL

  • Sek Şeftali&Mango Aromalı Soğuk Çay 285 ml 32,50 TL

  • Haribo-Chamallows Vanilya Aromalı Marshmallow Piknik 300 g 69,50 TL

  • Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x100 g 54 TL

  • Forno Bonomi Şeker Kaplamalı Kayısı Soslu Milföy 200 g 79 TL

  • Ülker Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 4x200 g 89 TL

  • Mentos Pure Fresh Nane Aromalı Şekersiz Draje Sakız 22 g 29,50 TL

  • Mixim Kakaolu Fındık Kremalı İzmir Bombası 220 g 79,50 TL

  • Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 150 g 45 TL

  • Eti Topkek Portakallı Kek 40 g 11 TL

  • Ülker Çizi Çıtır Peynir ve Biftek Aromalı Kraker 140 g 49 TL

  • Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 g 139 TL

  • Eti Bidolu Fındık Kremalı Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret 81 g 32 TL

  • Nut Master Yer Fıstığı Ezmesi 60 g 16 TL

22 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

22 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
  • Welmi Ev Tipi Portatif Infrared Sauna + Kumtel Çok Fonksiyonlu Ayak Spa Masaj Aleti 95.000 TL

  • Intex Şişme Jakuzili Spa Seti 34.750 TL

  • Saraylı Makaslı Platform 12 Metre 875.000 TL

  • Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set 16.900 TL

  • Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı Siyah 44 LT 7.900 TL

  • Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu 12.900 TL

  • Nilfisk Basınçlı Yıkama Makinası Core 130 5.500 TL

  • Minderli Katlanır Sehpalı Şezlong Seti 4.750 TL

  • Homedius Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 9.990 TL

  • Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 3.250 TL

  • Homedius Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 9.950 TL

  • Homedius Multi Comfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak 5.790 TL

  • Homedius EcoSleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak 1.690 TL

  • Saraylı Katlanabilir Tekerlekli Platform Merdiven 25.000 TL

  • Rayan Çok Amaçlı Merdiven 4x3 5.900 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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