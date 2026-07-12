Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Temmuz ayının bu kavurucu günlerinde ev konforunu artıracak pratik soğutuculardan lezzetli serinlik kaynaklarına, yaz modasını yansıtan temel tekstil stoklarından outdoor ekipmanlarına kadar haftanın en çok satan hit ürünleri bir araya geldi. Özel indirim kodlarına ve sepet avantajlarına göz atmadan sepetinizi onaylamadan bütçe dostu alışverişin tadını çıkarın.
Bu içerik 12.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Coverzone taşınabilir buharlı hava soğutucu bu hafta kullanıcıların favorisi seçildi!
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2. Orret Home şemsiye tipi oto güneşlik seti bu hafta çok satanlar listesinden asla düşmedi ve net 300,00 TL!
3. Ninja Creami Deluxe dondurma makinesi haftanın en çok satan premium mutfak teknolojisi olarak net 12.502,83 TL!
4. Uniqamp Ergo XL katlanır kamp sandalyesi ultra hafif yapısıyla doğaseverlerin bu haftaki favorisi oldu!
5. Robeve şarjlı masaj tabancası Premium üyelerine özel net 413,91 TL!
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6. U.S. Polo Assn. kadın basic beyaz tişört yaz modasında bu haftanın en çok sipariş verilen ürünü!
7. Protein Ocean Chocolate Cake aromalı High Protein ürünü sporcuların bu hafta sepetinden asla eksik olmadı!
8. Züber Limon & Şeftali Ice Tea 12li paket sağlıklı beslenenlerin bu hafta en çok tükettiği içecek oldu!
9. Buratti düğmeli polo yaka erkek tişörtleri beylerin bu hafta gardırobuna en çok eklediği parça oldu!
10. Adidas Vs Pace 2.0 spor ayakkabı sezon sonu dev indirimiyle ayakkabı kategorisinde haftanın şampiyonu!
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11. Siveno bitkisel sinek kovucu sprey seyahat boyu seyahat çantasında bu haftanın en popüler ürünü!
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