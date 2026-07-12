article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
, Ev Yaşam
, Hediye
Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.07.2026 - 13:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz ayının bu kavurucu günlerinde ev konforunu artıracak pratik soğutuculardan lezzetli serinlik kaynaklarına, yaz modasını yansıtan temel tekstil stoklarından outdoor ekipmanlarına kadar haftanın en çok satan hit ürünleri bir araya geldi. Özel indirim kodlarına ve sepet avantajlarına göz atmadan sepetinizi onaylamadan bütçe dostu alışverişin tadını çıkarın.

Bu içerik 12.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Coverzone taşınabilir buharlı hava soğutucu bu hafta kullanıcıların favorisi seçildi!

1. Coverzone taşınabilir buharlı hava soğutucu bu hafta kullanıcıların favorisi seçildi!

5 püskürtme deliği ve 3 farklı rüzgar hızıyla buzlu vantilatör konforunu odanıza taşıyan, sıcakların artmasıyla bu haftanın en çok satan ürünü unvanını kazanan taşınabilir klima.

Sadece 622,00 TL!

Coverzone Buharlı Hava Soğutucu Taşınabilir Portatif Klima

2. Orret Home şemsiye tipi oto güneşlik seti bu hafta çok satanlar listesinden asla düşmedi ve net 300,00 TL!

2. Orret Home şemsiye tipi oto güneşlik seti bu hafta çok satanlar listesinden asla düşmedi ve net 300,00 TL!

Yaz aylarında araç ön camını tamamen kaplayarak içerinin fırın gibi ısınmasını engelleyen, numaratör hediyeli yapısıyla sürücülerin bu hafta sepetine en çok eklediği pratik ürün.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik

3. Ninja Creami Deluxe dondurma makinesi haftanın en çok satan premium mutfak teknolojisi olarak net 12.502,83 TL!

3. Ninja Creami Deluxe dondurma makinesi haftanın en çok satan premium mutfak teknolojisi olarak net 12.502,83 TL!

%17 net indirim avantajıyla ev konforunda tamamen doğal dondurmalar hazırlayan, yaz sezonunun başından beri liderliği kimseye bırakmayan zirve cihaz.

Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi

4. Uniqamp Ergo XL katlanır kamp sandalyesi ultra hafif yapısıyla doğaseverlerin bu haftaki favorisi oldu!

4. Uniqamp Ergo XL katlanır kamp sandalyesi ultra hafif yapısıyla doğaseverlerin bu haftaki favorisi oldu!

Yaz kamplarında ve sahilde vücudu mükemmel destekleyen ergonomik tasarımıyla, outdoor kategorisinde haftanın en popüler mola ekipmanı.

Uniqamp Ergo XL Ultra Hafif Ergonomik Katlanır Kamp Sandalyesi

5. Robeve şarjlı masaj tabancası Premium üyelerine özel net 413,91 TL!

5. Robeve şarjlı masaj tabancası Premium üyelerine özel net 413,91 TL!

Kasları saniyeler içinde gevşeten fırçasız motoru ve 4 farklı başlığıyla, kişisel bakım listelerinde bu hafta kapış kapış giden yüksek performanslı masaj aleti.

Robeve Kas Masaj Tabancası Fırçasız Motorlu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. U.S. Polo Assn. kadın basic beyaz tişört yaz modasında bu haftanın en çok sipariş verilen ürünü!

6. U.S. Polo Assn. kadın basic beyaz tişört yaz modasında bu haftanın en çok sipariş verilen ürünü!

Premium avantajıyla sepet aşamasında net 531,98 TL fiyat sunan, pamuklu yumuşak dokusuyla her kombine saniyeler içinde uyum sağlayan zamansız bir gardırop kurtarıcısı.

U.S. Polo Assn. Kadın Beyaz Tişört Basic

7. Protein Ocean Chocolate Cake aromalı High Protein ürünü sporcuların bu hafta sepetinden asla eksik olmadı!

7. Protein Ocean Chocolate Cake aromalı High Protein ürünü sporcuların bu hafta sepetinden asla eksik olmadı!

Onedio koduyla gelen ek %10 indirim kolaylığıyla nefis çikolatalı pasta lezzetini birleştiren, diyet rutinlerinde haftanın en çok satan takviye gıdası.

Protein Ocean High Protein Chocolate Cake

8. Züber Limon & Şeftali Ice Tea 12li paket sağlıklı beslenenlerin bu hafta en çok tükettiği içecek oldu!

8. Züber Limon & Şeftali Ice Tea 12li paket sağlıklı beslenenlerin bu hafta en çok tükettiği içecek oldu!

ONEDİO350 indirim koduyla gelen sepet avantajıyla buz gibi bir ferahlık sunan, katkısız temiz içeriğiyle içecek kategorisinde haftanın yıldızı seçilen 12li paket.

Züber Karma Limon Şeftali Ice Tea 250ml x 12 Adet

9. Buratti düğmeli polo yaka erkek tişörtleri beylerin bu hafta gardırobuna en çok eklediği parça oldu!

9. Buratti düğmeli polo yaka erkek tişörtleri beylerin bu hafta gardırobuna en çok eklediği parça oldu!

Sepette 343,00 TL fiyata ek ONEDIO20 koduyla gelen %20 indirim kolaylığı sayesinde, günlük sokak tarzına anında hava katan pamuklu regular fit tişört.

Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Polo Yaka Tişört Erkek

10. Adidas Vs Pace 2.0 spor ayakkabı sezon sonu dev indirimiyle ayakkabı kategorisinde haftanın şampiyonu!

10. Adidas Vs Pace 2.0 spor ayakkabı sezon sonu dev indirimiyle ayakkabı kategorisinde haftanın şampiyonu!

Sınırlı süreye özel sepette net %50 indirimle 1.874,50 TLye düşen, sokak modasının eskimeyen çok satan efsanesini yarı fiyatına yakalamak isteyenlerin kaçırmadığı fırsat.

adidas Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Siveno bitkisel sinek kovucu sprey seyahat boyu seyahat çantasında bu haftanın en popüler ürünü!

11. Siveno bitkisel sinek kovucu sprey seyahat boyu seyahat çantasında bu haftanın en popüler ürünü!

Sepette 289,89 TL net fiyatı ve çok al az öde kolaylığıyla sivrisinekleri tamamen uzak tutan, tatilcilerin bu hafta adetli şekilde stokladığı %100 doğal koruyucu.

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey Losyon Bitkisel 50 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

12.

13.

14.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın