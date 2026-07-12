Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Temmuz ayının bu kavurucu günlerinde ev konforunu artıracak pratik soğutuculardan lezzetli serinlik kaynaklarına, yaz modasını yansıtan temel tekstil stoklarından outdoor ekipmanlarına kadar haftanın en çok satan hit ürünleri bir araya geldi. Özel indirim kodlarına ve sepet avantajlarına göz atmadan sepetinizi onaylamadan bütçe dostu alışverişin tadını çıkarın.

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