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Yaz Düğünlerinde Hem Şık Hem Rahat Olmak İsteyenlere Kıyafet Önerileri

etiket Yaz Düğünlerinde Hem Şık Hem Rahat Olmak İsteyenlere Kıyafet Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.07.2026 - 15:28
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Yaz düğünlerinde hem şıklığı elden bırakmak istemeyen hem de sıcak havalarda saatlerce rahatça dans edip eğlenmeyi hedefleyenler için sezonun en trend tekstil ve ayakkabı modellerini bir araya getirdik. Sepetinizi onaylamadan önce tarzınıza en çok uyan bu popüler parçalara mutlaka göz atın.

Bu içerik 11.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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D'S Damat lacivert örme takım elbise esnek dokusuyla gecenin yıldızı olmaya aday!

D'S Damat lacivert örme takım elbise esnek dokusuyla gecenin yıldızı olmaya aday!

Comfort fit kesimi ve esnek örme yapısıyla yaz düğünlerinde beylere hem üst düzey bir prestij hem de kesintisiz hareket özgürlüğü sunuyor.

D'S Damat ürünlerinde 2 Al 1 Öde fırsatını kaçırmayın!

Ds Damat Comfort Fit Lacivert Örme Takım Elbise

D'S Damat beyaz keten gömlek sıcak havalarda kurtarıcınız olacak!

D'S Damat beyaz keten gömlek sıcak havalarda kurtarıcınız olacak!

Sıcak yaz gecelerinde tiril tiril kumaşıyla serin tutarken takım elbiselerin içinde çabasız ve asil bir şıklık yaratıyor.

D'S Damat ürünlerinde 2 Al 1 Öde fırsatını kaçırmayın!

Ds Damat Comfort Beyaz Keten Gömlek

D'S Damat siyah deri ayakkabı adımlarına karizma katmak isteyen beylerin tercihi!

D'S Damat siyah deri ayakkabı adımlarına karizma katmak isteyen beylerin tercihi!

Klasik düğün kombinlerini kusursuz şekilde tamamlarken kaliteli iç taban yapısıyla tüm gece ayakları yormadan üstün konfor sağlıyor.

D'S Damat ürünlerinde 2 Al 1 Öde fırsatını kaçırmayın!

Ds Damat Siyah Ayakkabı

Suud Collection beyaz poplin pantolon yaz kombini arayanlara özgürlük sunuyor!

Suud Collection beyaz poplin pantolon yaz kombini arayanlara özgürlük sunuyor!

Yıkamalı hafif poplin kumaşı ve dökümlü geniş kesimiyle sahil veya kır düğünlerinde çok cool bir tarz yaratıyor.

Suud Collection Beyaz Raya Yıkamalı Poplin Pantolon

Suud Collection kontrast uzun elbise siyah ve beyazın asil uyumunu yaz düğünlerine taşıyor!

Suud Collection kontrast uzun elbise siyah ve beyazın asil uyumunu yaz düğünlerine taşıyor!

Siyah üst ve dökümlü beyaz etek detayıyla iki renkli zarafeti zirveye çıkaran, özellikle modern kır ve havuz başı davetlerinde çabasız bir asalet sunan çok havalı bir tasarım.

Suud Collection Siyah Amora Kontrast Uzun Elbise

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adL kolsuz büzgülü siyah elbise asil ve iddialı bir duruş sergiliyor!

adL kolsuz büzgülü siyah elbise asil ve iddialı bir duruş sergiliyor!

V yaka dekoltesi ve vücudu mükemmel saran büzgülü tasarımıyla havuz başı düğünlerinin en zarif seçeneği oluyor.

adL V Yaka Kolsuz Büzgülü Elbise Siyah

İpekyol sırt dekolteli pembe elbise yaz enerjisini sonuna kadar yansıtıyor!

İpekyol sırt dekolteli pembe elbise yaz enerjisini sonuna kadar yansıtıyor!

Canlı pembe tonu ve modern bel büzgüsüyle kır düğünlerinde tüm bakışları saniyeler içinde üzerinize çekecek harika bir model.

İpekyol Büzgülü ve Sırt Dekolteli Elbise

adL midi boy mor şifon elbise uçuş uçuş tasarımıyla göz kamaştırıyor!

adL midi boy mor şifon elbise uçuş uçuş tasarımıyla göz kamaştırıyor!

Yırtmaç detayı ve şifon kumaşının sunduğu zarafetle düğün gecesinde çok elit bir duruş sergiliyor.

adL Midi Boy Şifon Elbise Mor

İpekyol çift fiyonklu mini sarı elbise neşeli yaz ruhunu düğünlere taşıyor!

İpekyol çift fiyonklu mini sarı elbise neşeli yaz ruhunu düğünlere taşıyor!

Ön kısmındaki sevimli fiyonk detayları ve güneş gibi parlayan sarı rengiyle dinamik bir tarz yakalamak isteyenlerin favorisi.

İpekyol Çift Fiyonklu Mini Elbise

Grimelange sırt dekolteli mini çiçekli elbise kumsal konseptlerinin vazgeçilmezi!

Grimelange sırt dekolteli mini çiçekli elbise kumsal konseptlerinin vazgeçilmezi!

Yumuşacık esnek kumaşı ve harika çiçek baskılarıyla özellikle samimi bahçe düğünlerinin en çıtır alternatifi.

Grimelange Vayela Çiçek Baskılı Sırt Dekolteli Mini Mavi Elbise

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Altınyıldız Classics lacivert polo yaka tişört spor-şık listesinde!

Altınyıldız Classics lacivert polo yaka tişört spor-şık listesinde!

Daha samimi yaz düğünlerinde veya nikah törenlerinde pantolonların üzerinde zahmetsiz bir asalet arayanların temel parçası.

Altınyıldız Classics ürünlerinde ayrıca T-Shirt 299, Polo T-Shirt 249, Gömlek 599 TL!

AC&Co / Altınyıldız Classics Slim Fit Lacivert Kıvrılmaz Polo Yaka Tişört

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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