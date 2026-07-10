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11 - 17 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 11 - 17 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.07.2026 - 18:00
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11 - 17 Temmuz 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 Temmuz 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Torku Sade Kremalı Sandviç Bisküvi 4x61g 35 TL

Torku Sade Kremalı Sandviç Bisküvi 4x61g 35 TL

  • McVitie's Saklıköy Kremalı Bisküvi 4x100 g 66 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 g 117 TL

  • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 g 45 TL

  • Doğuş Siyah Çay 1 KG 269 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 5 L 469 TL

  • Akmina Maden Suyu 6x200 ml 62 TL

  • Kızılay Karpuz-Çilek Maden Suyu 6x200 ml 62 TL

  • Hayat Su 1,5 L 22 TL

  • Hayat Su 0,5 L 12 TL

  • Hayat Su 5 L 43 TL

  • Doğuş/Irmak/Bal Küpü/Nar/Bor Toz Şeker 1 KG 52 TL

  • Indomie Gurme Noodle 80 g 21 TL

  • Yöremce Pilavlık Bulgur 1 KG 30 TL

  • Yöremce Köftelik Bulgur 1 KG 30 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 1 KG 68,50 TL

  • Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2,5 KG 114,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 g 27,50 TL

  • Çerezya Çiğ Karışık Kuruyemiş 180 g 99,50 TL

  • Galle Mini Kornişon Turşusu 330 g 49,50 TL

  • Ariel Toz Deterjan 4 KG 199,90 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 179 TL

Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 269 TL

Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 269 TL

  • İçim Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 295 TL

  • Dana Kasap Sucuk 400 g 319 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 182,50 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 199 TL

  • Piliç Salam 850 g 94,50 TL

  • Kaanlar/Kebir Kolot Peyniri 500 g 195 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 309 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 g 79,50 TL

  • Piliç Döner 500 g 134,50 TL

  • Sütaş Ayran 1 L 47,50 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 KG 89,50 TL

  • Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 179 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 g 199 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 g 250 TL

  • Nestlé Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 g 89 TL

  • SuperFresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g 208 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Vera Ayçiçek Yağı 5 L 419 TL

Vera Ayçiçek Yağı 5 L 419 TL

Algida Dövme 130 TL

Algida Dövme 130 TL
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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