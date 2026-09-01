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Bugün İndirimde Neler Var? 1 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 1 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.09.2026 - 12:40
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Eylül ayının ilk gününde teknolojik aksesuarlardan okula dönüşün sevimli sırt çantalarına, ev düzenleme çözümlerinden kişisel bakım avantaj paketlerine ve pratik mutfak aletlerine kadar sepetleri dolduracak en yeni fırsatlar yayında. Alışveriş listenizi tamamlamadan önce günün öne çıkan fiyat düşüşlerini inceleyin.

Bu içerik 01.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Oral-B Vitality Pro 2'li şarjlı diş fırçası avantaj paketi %12 indirimle 2.384,25 TL yerine net 2.099,00 TL!

Oral-B Vitality Pro 2'li şarjlı diş fırçası avantaj paketi %12 indirimle 2.384,25 TL yerine net 2.099,00 TL!

Siyah ve lila gövdeli iki ayrı fırçayı tek pakette buluşturan, 3 farklı fırçalama modu ve dahili zamanlayıcısıyla aile boyu profesyonel ağız bakımı sunan avantajlı set.

Oral-B Vitality Pro 2'li Şarjlı Diş Fırçası Siyah & Lila Avantaj Paketi

Kärcher WV 2 Black Edition cam temizleme makinesi %10 indirimle 2.989,00 TL yerine net 2.689,99 TL!

Kärcher WV 2 Black Edition cam temizleme makinesi %10 indirimle 2.989,00 TL yerine net 2.689,99 TL!

105 m² temizleme kapasitesi, hafif şarjlı gövdesi ve iz bırakmayan vakumlu emiş ucuyla pencereleri, aynaları ve duşakabinleri damlatmadan temizleyen pratik cihaz.

Kärcher WV 2 Black Edition Şarjlı Cam Temizleme Makinesi

Nespresso Essenza Mini C30 kapsüllü espresso makinesi son 60 günün en düşüğü 6.999,00 TL!

Nespresso Essenza Mini C30 kapsüllü espresso makinesi son 60 günün en düşüğü 6.999,00 TL!

7.479,00 TL'den gerileyen; kompakt beyaz tasarımı, 19 bar yüksek basınç pompası ve tek tuşla espresso/lungo hazırlama kolaylığıyla tezgahlara şıklık katan kahve makinesi.

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi Beyaz

Apple AirTag (2. Nesil) takip aygıtı son 365 günün en düşüğü 1.319,00 TL yerine net 1.099,00 TL!

Apple AirTag (2. Nesil) takip aygıtı son 365 günün en düşüğü 1.319,00 TL yerine net 1.099,00 TL!

iPhone ve iPad ile saniyeler içinde eşleşen, sesli konum bulma ve 'Bul' ağı desteğiyle anahtar, cüzdan ve okul çantalarını kaybetme derdine son veren akıllı takip cihazı.

Apple AirTag (2. Nesil)

Denokids sarı buldozer figürlü erkek çocuk sırt çantası 1.062,49 TL yerine net 828,74 TL!

Denokids sarı buldozer figürlü erkek çocuk sırt çantası 1.062,49 TL yerine net 828,74 TL!

Dama desenli tutma sapları, kabartmalı canlı sarı iş makinesi görseli ve miniklerin rahatça taşıyabileceği hafif gövdesiyle kreş ve okula dönüşün en neşeli sırt çantası.

Denokids Buldozer Erkek Çocuk Okul Sırt Çantası Sarı

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Maltese lisanslı visco ortopedik seyahat yastığı %29 indirimle 699,99 TL yerine net 499,99 TL!

Maltese lisanslı visco ortopedik seyahat yastığı %29 indirimle 699,99 TL yerine net 499,99 TL!

Hafızalı visco sünger teknolojisi, ergonomik boyun kavrama formu ve sevimli pembe kılıfıyla yolculuklarda boyun tutulmasını engelleyen konforlu seyahat yastığı.

Maltese Lisanslı Hafızalı Sünger Visco Boyun Yastığı Pembe

Milk&Moo pırıltılı deniz kızı desenli çocuk sırt çantası sepette 999,00 TL yerine net 599,40 TL!

Milk&Moo pırıltılı deniz kızı desenli çocuk sırt çantası sepette 999,00 TL yerine net 599,40 TL!

25x33x10 cm ergonomik ölçüleri, yumuşak dolgulu omuz askıları, ışıltılı deniz kızı tasarımı ve dayanıklı mor kumaşıyla anaokulu ve ilkokulun en tatlı okul çantası.

Milk&Moo Deniz Kızı Desenli Çocuk Okul Sırt Çantası Açık Mor

Simple Living çift hazneli bambu örme çamaşır sepeti %50 indirimle 1.199,90 TL yerine net 599,00 TL!

Simple Living çift hazneli bambu örme çamaşır sepeti %50 indirimle 1.199,90 TL yerine net 599,00 TL!

80 litrelik geniş hacmi, açık ve koyu çamaşırları ayırmayı sağlayan çift bölmeli yapısı ve doğal bej bambu dokusuyla banyolara düzen getiren şık sepet.

Simple Living Bambu Çift Hazneli Örme Çamaşır Sepeti Bej 80L

Paen'de %100 pamuk tişörtler sepette ''onedio10'' koduyla 359 TL'ye geliyor.

Paen'de %100 pamuk tişörtler sepette ''onedio10'' koduyla 359 TL'ye geliyor.

PAEN basic unisex oversize tişört sepette %50 net indirimle 799,00 TL yerine 399,50 TL!

PAEN Basic Unisex Oversize T-Shirt

Effe Yapı Dekor antrasit 4 kapaklı metal ayakkabılık 2.600,00 TL yerine net 2.000,00 TL!

Effe Yapı Dekor antrasit 4 kapaklı metal ayakkabılık 2.600,00 TL yerine net 2.000,00 TL!

Dayanıklı elektrostatik boyalı metal gövdesi, 4 geniş açılır kapağı ve modern antrasit rengiyle antrelerdeki ayakkabı dağınıklığını tek hamlede toparlayan sağlam dolap.

Effe Yapı Dekor Antrasit 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık

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VOID Edition nakışlı premium oversize şort ONEDIO koduyla 899,00 TL yerine sepette net 449,10 TL!

VOID Edition nakışlı premium oversize şort ONEDIO koduyla 899,00 TL yerine sepette net 449,10 TL!

499,00 TL'lik indirimli fiyatına ek olarak ''ONEDIO'' koduyla %10 ekstra indirim sunan, kaliteli pamuklu dokusu, dökümlü oversize kalıbıyla günlük sokak stilini tamamlayan şık şort.

VOID Edition Nakışlı Premium Oversize Şort

Flormar makyaj ürünlerinde 1.000 TL'ye %30 indirim, üstüne 2. ürüne %5, 3. ürüne %10 ekstra fırsat!

Flormar makyaj ürünlerinde 1.000 TL'ye %30 indirim, üstüne 2. ürüne %5, 3. ürüne %10 ekstra fırsat!

Hacim veren Volume Up maskaralardan doğal ışıltı sunan Puffy likit allıklara ve dudakları nemlendiren Sheer Up Intense rujlara kadar sonbahar makyaj çantasını yenileyen çok katmanlı sepet kampanyası.

Flormar Renkli Kozmetik ve Makyaj Ürünleri

Cosmed dermokozmetik bakım ürünlerinde 2. ürüne %40 ve 1.200 TL'ye 200 TL sepet indirimi!

Cosmed dermokozmetik bakım ürünlerinde 2. ürüne %40 ve 1.200 TL'ye 200 TL sepet indirimi!

Göz ve ten makyajını, güneş kremini suya dayanıklı olsa bile cildi kurutmadan ve bariyeri yormadan derinlemesine arındıran çok satan 400 ml'lik Atopia temizleme yağı başta olmak üzere tüm Cosmed ürünlerinde çifte fırsat.

COSMED Atopia Cleansing Oil Yağ Bazlı Yüz ve Vücut Temizleme Yağı 400 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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