Bugün İndirimde Neler Var? 1 Eylül 2026 Günün Fırsatları
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Eylül ayının ilk gününde teknolojik aksesuarlardan okula dönüşün sevimli sırt çantalarına, ev düzenleme çözümlerinden kişisel bakım avantaj paketlerine ve pratik mutfak aletlerine kadar sepetleri dolduracak en yeni fırsatlar yayında. Alışveriş listenizi tamamlamadan önce günün öne çıkan fiyat düşüşlerini inceleyin.
Bu içerik 01.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Oral-B Vitality Pro 2'li şarjlı diş fırçası avantaj paketi %12 indirimle 2.384,25 TL yerine net 2.099,00 TL!
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Kärcher WV 2 Black Edition cam temizleme makinesi %10 indirimle 2.989,00 TL yerine net 2.689,99 TL!
Nespresso Essenza Mini C30 kapsüllü espresso makinesi son 60 günün en düşüğü 6.999,00 TL!
Apple AirTag (2. Nesil) takip aygıtı son 365 günün en düşüğü 1.319,00 TL yerine net 1.099,00 TL!
Denokids sarı buldozer figürlü erkek çocuk sırt çantası 1.062,49 TL yerine net 828,74 TL!
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Maltese lisanslı visco ortopedik seyahat yastığı %29 indirimle 699,99 TL yerine net 499,99 TL!
Milk&Moo pırıltılı deniz kızı desenli çocuk sırt çantası sepette 999,00 TL yerine net 599,40 TL!
Simple Living çift hazneli bambu örme çamaşır sepeti %50 indirimle 1.199,90 TL yerine net 599,00 TL!
Paen'de %100 pamuk tişörtler sepette ''onedio10'' koduyla 359 TL'ye geliyor.
Effe Yapı Dekor antrasit 4 kapaklı metal ayakkabılık 2.600,00 TL yerine net 2.000,00 TL!
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VOID Edition nakışlı premium oversize şort ONEDIO koduyla 899,00 TL yerine sepette net 449,10 TL!
Flormar makyaj ürünlerinde 1.000 TL'ye %30 indirim, üstüne 2. ürüne %5, 3. ürüne %10 ekstra fırsat!
Cosmed dermokozmetik bakım ürünlerinde 2. ürüne %40 ve 1.200 TL'ye 200 TL sepet indirimi!
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