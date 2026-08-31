8 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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8 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Solo Kağıt Havlu 16'lı 219 TL
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Emin Dana Kangal Sucuk 500 g 299 TL
Servet Kakaolu Fındık Kreması 315 g 349 TL
9 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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