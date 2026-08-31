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8 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 8 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.08.2026 - 13:50
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8 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Solo Kağıt Havlu 16'lı 219 TL

Solo Kağıt Havlu 16'lı 219 TL

  • Solo Tuvalet Kağıdı 40'lı 319 TL

  • Ariel Toz Deterjan Dağ Esintisi 9 kg 499 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu Dual Action 750 ml 79 TL

  • Domestos Wc Blok 5'li 199 TL

  • Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 85 TL

  • Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 409 TL

  • Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 60'lı 89 TL

  • Scarlett Hijyenik Ped Gece 28'li 89 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70'li 99 TL

  • Solo As-Çek-Kullan Kağıt Havlu 7 Rulo 139 TL

  • Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 189 TL

  • ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 155 TL

  • Sır Bio Sıvı Bulaşık Deterjanı Bitkisel Özlü 1000 ml 99 TL

  • Dalan Katı Sabun 720 g 95 TL

  • Blendax Şampuan 900 ml 149 TL

  • Taft Saç Köpüğü 150 ml 175 TL

  • Taft Saç Spreyi Mega Güçlü Kaşmir 250 ml 175 TL

  • Forever Seyahat Seti 5'li 79 TL

  • Powerdent Misvak Diş Fırçası 49 TL

  • Duru Duş Jeli 650 ml 85 TL

  • Unibaby Bebek Şampuanı 900 ml 149 TL

  • Dermokil Saç Maskesi 25 ml 25 TL

  • Urban Care Sıvı Saç Kremi 150 ml 99 TL

  • Blade 2'li Deodorant Seti 2x150 ml 219 TL

  • Emotion 2'li Deodorant Seti 2x150 ml 219 TL

  • Pure Korean Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri 29,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Emin Dana Kangal Sucuk 500 g 299 TL

Emin Dana Kangal Sucuk 500 g 299 TL

  • Emin Dana Baton Kavurma 1000 g 999 TL

  • Paşalı Dana Kıyma 1000 g 649 TL

  • Namet Fıstıklı Hindi Salam 2x50 g 37,50 TL

  • Banvit Dilimli Piliç Salam 60 g 16 TL

  • Hastavuk Piliç Döner 1000 g 259 TL

  • Erpiliç Dilimli Piliç Sucuk 500 g 119 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL

  • Peysan Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g 159 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 g 77,50 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 349 TL

  • Altınkılınç Çilekli Kefir 1 L 109 TL

  • Yörsan Ayran 2 L 79,50 TL

  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L 39,50 TL

  • Yörsan Süzme Yoğurt 900 g 139 TL

  • Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TL

  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 189 TL

  • Activia Kara Mürverli & Yaban Mersinli Shot 4x80 ml 99,50 TL

  • Moova %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 330 ml 39 TL

  • Nilky Yaban Mersinli & Keten Tohumlu Probiyo 140 g 55 TL

  • Kiri Labne 3x150 g 149 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 139 TL

  • Superfresh Mantı 1 kg 215 TL

Servet Kakaolu Fındık Kreması 315 g 349 TL

Servet Kakaolu Fındık Kreması 315 g 349 TL

  • VIP Soğuk Kahve White Chocolate Mocha 250 ml 39,50 TL

  • Perfect Delights Kuru Meyve Ruloları 100 g 109 TL

  • Dokuru Kuru Meyve Çeşitleri 159 TL

  • Nutymax Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 3x44 g 99 TL

  • Twix Kakao ve Bisküvi Parçaklı Krema 200 g 149 TL

  • Züber Kids Meyve Bar 75 g 109 TL

  • Züber Meyve Topu 80 g 69,50 TL

  • Züber Kurabiye Çeşitleri 80 g 119 TL

  • Otamon Kuru Üzüm Çeşitleri 30 g 9 TL

  • Bifa Keks Kakao Kaplamalı Karamel Dolgulu Kek 175 g 39 TL

  • Ülker Dankek Muzlu Rulo Pasta 235 g 55 TL

  • Snickers Creamy Yer Fıstıklı Çikolatalı Bar 36,5 g 39 TL

  • Ülker Albeni Çikolata Kaplı Dolgulu Kek 43 g 19,75 TL

  • Tayaş Miniyum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120'li 159 TL

  • Ülker Yupo Ekşi Solucan Yumuşak Şeker 200 g 59 TL

  • Munchiz Dora Mısır Çerezi 110 g 34 TL

  • Ülker Çizi Bigbang Krem Peyniri & Kırmızı Biber Aromalı Burgu Kraker 70 g 19 TL

  • Abdullah Efendi Kahve Çeşitleri 65 TL

  • Tamek Karpuz Çilek Aromalı Soğuk Çay 6x330 ml 125 TL

  • Avoya Ananas Aromalı Maden Suyu 4x250 ml 99 TL

  • Karlıtepe Kırmızı Elma Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 57 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Kola 4x1 L 129 TL

  • Redbull Enerji İçeceği 355 ml 79,50 TL

9 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

9 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

  • Keysmart KEY 490 NFS Nofrost Buzdolabı 35.900 TL

  • Keysmart KEY 430 NFE Nofrost Buzdolabı 25.500 TL

  • Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 19.900 TL

  • Keysmart KEY 300 NFE Nofrost Buzdolabı 21.900 TL

  • Keysmart KEY 910 CM 9 kg Çamaşır Makinesi 22.900 TL

  • Keysmart KEY 810 CM 8 kg Çamaşır Makinesi 20.900 TL

  • Keysmart KEY 712 CM 7 kg Çamaşır Makinesi 17.900 TL

  • Keysmart KEY 90 KM 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 19.900 TL

  • Keysmart KEY 80 KM 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 17.900 TL

  • Keysmart KEY 4014 BMS 4 Programlı Bulaşık Makinesi 18.900 TL

  • Keysmart KEY 4014 BM 4 Programlı Bulaşık Makinesi 15.900 TL

  • Kumtel HSA-103 Deposuz Su Arıtma Cihazı 6.900 TL

  • Dienni Çift Kişilik Paket Yaylı Yatak 7.250 TL

  • Dienni Çift Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık 12.950 TL

  • Dienni Tek Kişilik Paket Yaylı Yatak 4.550 TL

  • Dienni Tek Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık 9.750 TL

  • Dienni Kapaklı Raflı Çalışma Masası 1.950 TL

  • Dienni İki Çekmeceli Komodin 1.450 TL

  • Dienni 3 Çekmeceli Bölmeli Şifonyer 2.650 TL

  • Profesyonel Cam Temizleme Seti 2.490 TL

  • Homedius Time Boyun Destekli Visco Yastık 849 TL

  • Homedius Queen Boyun Destekli Visco Yastık 899 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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