Bu Ülkelerde Turist Sayısı Yerliyi Geçti: Kalabalıktan Kaçan Geliyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 12:10

Popüler destinasyonlar her zaman ilgi çekiyor. İnsanlar yıllarca plan yapıp kısa tatiller için yollara düşüyor. Ancak kalabalık sokaklar ve dolup taşan mekanlar deneyimi zorlaştırabiliyor. Daha sakin ama aynı hissi veren yerler de var. İşte turist yoğunluğu zirve yapan noktalar ve alternatifleri.

Dünyanın en küçük ülkesi ama en büyük kalabalıklardan biri: Vatikan

Vatikan, yüzlerce kişilik nüfusuna rağmen her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Aziz Petrus Bazilikası, Sistine Şapeli ve Vatikan Müzeleri gibi yapılar, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri kendine çekiyor. Günlük ziyaretçi sayısı yerel nüfusu kat kat aşarken, dar sokaklar ve uzun kuyruklar artık rutin hale gelmiş durumda.

Floransa ise benzer sanat ve mimari deneyimini daha dengeli bir atmosferle sunuyor. Duomo Katedrali, Ponte Vecchio Köprüsü ve Uffizi Galerisi gibi noktalar, sanatla iç içe bir gezi sunarken daha rahat bir keşif imkanı tanıyor. Aynı ülke sınırlarında, çok daha huzurlu bir tempo yakalamak mümkün.

Dağların ortasında küçük ülke, dev turist akını: Andorra

Andorra, nüfusuna kıyasla her yıl milyonlarca ziyaretçi çekiyor. Alpler’in ortasında yer alan ülke, termal spa merkezleri, alışveriş caddeleri ve doğal manzaralarıyla yoğun ilgi görüyor. Özellikle kış sezonunda sokaklarda adım atacak yer bulmak zorlaşabiliyor.

Fransa sınırındaki Saint-Jean-Pied-de-Port ise benzer dağ atmosferini daha sakin bir şekilde yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Orta Çağ dokusu, taş evleri ve doğayla iç içe yapısı sayesinde kalabalıktan uzak ama etkileyici bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda Camino de Santiago rotasının başlangıç noktası olmasıyla da dikkat çekiyor.

Orta Çağ kartpostalı gibi ama fazlasıyla kalabalık: San Marino

San Marino, küçük yüzölçümüne rağmen her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Üç kuleli silueti, tarihi sokakları ve manzarasıyla ziyaretçileri büyülüyor. Ancak dar alan, yoğun turist akınıyla birleşince keşif keyfi zaman zaman gölgede kalabiliyor.

İtalya’daki Ravenna ise benzer tarihi atmosferi daha sakin bir şekilde sunuyor. Mozaikleriyle ünlü yapıları ve UNESCO listesinde yer alan eserleriyle kültürel açıdan oldukça zengin. Kalabalık baskısı olmadan gezmek isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Turkuaz suların cazibesi ama kalabalık kaçınılmaz: Bahamalar

Bahamalar, beyaz kumlu plajları ve turkuaz deniziyle her yıl milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Özellikle kruvaziyer turizmi sayesinde ziyaretçi sayısı rekor seviyelere ulaşıyor. Balayı çiftleri, aileler ve macera arayanlar aynı noktada buluşunca yoğunluk kaçınılmaz hale geliyor.

Grenada ise benzer tropikal deneyimi daha sakin bir atmosferle sunuyor. Grand Anse Plajı gibi noktalar, berrak denizi ve huzurlu ortamıyla öne çıkıyor. Yağmur ormanları ve şelaleler de tatili çeşitlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Küçük ada, büyük ilgi: St. Kitts ve Nevis

Karayipler’de yer alan St. Kitts ve Nevis, nüfusuna oranla oldukça yüksek turist sayısıyla dikkat çekiyor. Plajları, su sporları ve ada aktiviteleri yoğun talep görüyor. Özellikle yoğun sezonlarda ada kapasitesinin sınırlarına yaklaşılıyor.

ABD Virgin Adaları’ndaki St. John ise daha sakin bir deneyim arayanlara hitap ediyor. El değmemiş plajlar, yürüyüş rotaları ve şnorkelle dalış noktalarıyla doğayla iç içe bir tatil sunuyor. Gürültüden uzak, daha dingin bir atmosfer isteyenler için öne çıkıyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
