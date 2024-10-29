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Bu Temizlik Ürünlerinin Ne İşe Yaradığını Bulabilecek misin?

etiket Bu Temizlik Ürünlerinin Ne İşe Yaradığını Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 10:16

Temizlik yaparken elinin altında epey bir ürün vardır diye tahmin ediyoruz. Mesela hepimiz ıslak mendille pek çok yüzeyi silebiliyoruz ama bunların kullanılmaması gereken yerler olabiliyor. Sana soracağımız ürünlerin ne işe yaradığını bulabilecek misin?

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1. Bu temizlik ürünü ne işe yarıyor olabilir?

1. Bu temizlik ürünü ne işe yarıyor olabilir?

2. Peki şu ürünün ne işe yaradığını biliyor musun?

2. Peki şu ürünün ne işe yaradığını biliyor musun?

3. Devam edelim! Bu bezlerin temel amacı ne olabilir?

3. Devam edelim! Bu bezlerin temel amacı ne olabilir?

4. En kolay sorulardan biri! Bu ürün ne işe yarıyor olabilir?

4. En kolay sorulardan biri! Bu ürün ne işe yarıyor olabilir?

5. Hımm, peki bu ürünün ne işe yaradığını tahmin edebilir misin?

5. Hımm, peki bu ürünün ne işe yaradığını tahmin edebilir misin?
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6. Bu fırça ile neyi temizleyebilirsin?

6. Bu fırça ile neyi temizleyebilirsin?

7. Elimizde şöyle bir fırça daha var. Bunu nerede kullanabilirsin?

8. Son olarak şu ürünün temel amacı, bunlardan hangisi olabilir diyelim ve bitirelim!

8. Son olarak şu ürünün temel amacı, bunlardan hangisi olabilir diyelim ve bitirelim!
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