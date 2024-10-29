Bu Temizlik Ürünlerinin Ne İşe Yaradığını Bulabilecek misin?

Temizlik yaparken elinin altında epey bir ürün vardır diye tahmin ediyoruz. Mesela hepimiz ıslak mendille pek çok yüzeyi silebiliyoruz ama bunların kullanılmaması gereken yerler olabiliyor. Sana soracağımız ürünlerin ne işe yaradığını bulabilecek misin?