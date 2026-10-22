Araba Yok, Telefon Çekmiyor: Sadece Hazirandan Eylüle Kadar Açık Olan Kanada'nın Hayalet Adası
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Feribot iskeleye yanaşırken rıhtımda balık temizleyen balıkçılar, takım elbiseli tüccarlar ve yağmurluklu adamlar görüyorsunuz. Ama bir terslik var: Herkes gökyüzü kadar gri ve hiç kimse kımıldamıyor. Çünkü bu insanlar 1900'lerde yaşamış ve arşiv fotoğraflarından çıkarılıp gerçek boyutlu kartonlara dönüştürülmüş.
Kanada'nın Labrador kıyısındaki Battle Harbour adasında 50 yıldan uzun süredir yıl boyu yaşayan kimse yok. Yine de her yaz kapılarını misafirlere açan bu hayalet ada, zamanda geriye yolculuk yapmak isteyenlerin yeni kaçış noktası.
Bir zamanlar dünyanın tuzlu balık başkentiydi.
Oraya ulaşmak bile başlı başına bir macera.
Mezarlıkta tilkiler, tavan arasında Kuzey Kutbu tarihi...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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