Araba Yok, Telefon Çekmiyor: Sadece Hazirandan Eylüle Kadar Açık Olan Kanada'nın Hayalet Adası

Feribot iskeleye yanaşırken rıhtımda balık temizleyen balıkçılar, takım elbiseli tüccarlar ve yağmurluklu adamlar görüyorsunuz. Ama bir terslik var: Herkes gökyüzü kadar gri ve hiç kimse kımıldamıyor. Çünkü bu insanlar 1900'lerde yaşamış ve arşiv fotoğraflarından çıkarılıp gerçek boyutlu kartonlara dönüştürülmüş.

Kanada'nın Labrador kıyısındaki Battle Harbour adasında 50 yıldan uzun süredir yıl boyu yaşayan kimse yok. Yine de her yaz kapılarını misafirlere açan bu hayalet ada, zamanda geriye yolculuk yapmak isteyenlerin yeni kaçış noktası.