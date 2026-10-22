200 Lira Borç İstese Verilmeyecek Burçlar
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Bazı insanlar 200 lirayı göz açıp kapayıncaya kadar uzatırken bazıları için küçük bir borç bile uzun uzun düşünülmesi gereken bir mesele olabiliyor. Astrolojik yorumlara göre para konusunda temkinli, hesaplı ve birikim yapmaya düşkün burçlar, iş borç vermeye geldiğinde de kolay kolay elini cebine atmıyor. İşte 200 lira borç istendiğinde bile bin dereden su getirebilecek burçlar!
Oğlak burcu: Onlar için mesele miktar değil, finansal disiplin
Başak burcu: Karşınızda adeta küçük bir bütçe denetçisi var
Boğa burcu: Kolay kazanılmayan para kolayca elden çıkmıyor
Akrep burcu: Asıl mesele paradan çok güvenin zedelenmesi
Yengeç burcu: Kararı ilişkinizin ne kadar sağlam olduğu veriyor
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