200 Lira Borç İstese Verilmeyecek Burçlar

Hesap kitap yapmayı seven Başak burçları, harcamalarını en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor. 200 liranın küçük bir miktar olduğunu düşünüp hemen cüzdanı açmak yerine önce kendi bütçelerini gözden geçiriyorlar.

Paranın hangi gün geri ödeneceği, neden gerektiği ve gerçekten zorunlu bir harcama olup olmadığı bile değerlendirme sürecinin parçası haline gelebiliyor. Başak burcundan borç isterken hazırlıklı olmakta fayda var; çünkü karşınızda yalnızca bir arkadaş değil, adeta küçük bir bütçe denetçisi bulabilirsiniz.