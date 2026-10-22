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200 Lira Borç İstese Verilmeyecek Burçlar

200 Lira Borç İstese Verilmeyecek Burçlar

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
22.10.2026 - 20:01
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Bazı insanlar 200 lirayı göz açıp kapayıncaya kadar uzatırken bazıları için küçük bir borç bile uzun uzun düşünülmesi gereken bir mesele olabiliyor. Astrolojik yorumlara göre para konusunda temkinli, hesaplı ve birikim yapmaya düşkün burçlar, iş borç vermeye geldiğinde de kolay kolay elini cebine atmıyor. İşte 200 lira borç istendiğinde bile bin dereden su getirebilecek burçlar!

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Oğlak burcu: Onlar için mesele miktar değil, finansal disiplin

Oğlak burcu: Onlar için mesele miktar değil, finansal disiplin

Oğlak burçları için para yalnızca harcanacak bir araç değil, aynı zamanda geleceği güvence altına almanın bir yolu. Bu yüzden bütçelerini sıkı kontrol altında tutuyor, gereksiz harcamalardan kaçınmaya özen gösteriyorlar.

Bir arkadaşları 200 lira borç istediğinde bile paranın ne zaman geri döneceğini çoktan hesaplamış olabilirler. Üstelik borç isteyen kişi daha önce aldığı parayı geciktirmişse Oğlak burcundan para koparmak iyice zorlaşıyor. Onlara göre mesele miktar değil, finansal disiplin!

Başak burcu: Karşınızda adeta küçük bir bütçe denetçisi var

Başak burcu: Karşınızda adeta küçük bir bütçe denetçisi var

Hesap kitap yapmayı seven Başak burçları, harcamalarını en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor. 200 liranın küçük bir miktar olduğunu düşünüp hemen cüzdanı açmak yerine önce kendi bütçelerini gözden geçiriyorlar.

Paranın hangi gün geri ödeneceği, neden gerektiği ve gerçekten zorunlu bir harcama olup olmadığı bile değerlendirme sürecinin parçası haline gelebiliyor. Başak burcundan borç isterken hazırlıklı olmakta fayda var; çünkü karşınızda yalnızca bir arkadaş değil, adeta küçük bir bütçe denetçisi bulabilirsiniz.

Boğa burcu: Kolay kazanılmayan para kolayca elden çıkmıyor

Boğa burcu: Kolay kazanılmayan para kolayca elden çıkmıyor

Boğa burçları konforu ve maddi güvenceyi önemsemeleriyle biliniyor. Emek vererek kazandıkları parayı korumaya çalışmaları, borç verirken de seçici davranmalarına yol açıyor.

Kendileri için kaliteli ürünlere para harcamaktan çekinmeseler de başkasına borç verme konusunda aynı rahatlığı göstermeyebiliyorlar. Hele geri ödeneceğinden emin olmadıkları bir borç söz konusuysa 200 lira bile onlar için büyük bir meseleye dönüşebiliyor. Boğa burcuna göre para kolay kazanılmıyor; dolayısıyla kolayca da elden çıkarılmamalı!

Akrep burcu: Asıl mesele paradan çok güvenin zedelenmesi

Akrep burcu: Asıl mesele paradan çok güvenin zedelenmesi

Akrep burçları finansal konularda kontrolü elinde tutmayı seviyor ve güven meselesine büyük önem veriyor. Bu nedenle birine borç verirken yalnızca miktara değil, karşılarındaki kişinin güvenilir olup olmadığına da bakıyorlar.

Daha önce verdiği borcu zamanında geri alamayan bir Akrep, aynı kişi yeniden para istediğinde kapıyı tamamen kapatabiliyor. 200 lira için bile uzun bir açıklama bekleyebilirler. Onlar için asıl mesele paradan çok güvenin zedelenmesi!

Yengeç burcu: Kararı ilişkinizin ne kadar sağlam olduğu veriyor

Yengeç burçları sevdiklerine karşı koruyucu ve destekleyici tavırlarıyla öne çıksa da maddi güvenceden de vazgeçmiyor. Gelecekte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kenarda para tutmayı tercih etmeleri, borç verirken temkinli davranmalarına neden oluyor.

Yakın bir arkadaşlarının gerçekten zor durumda olduğunu düşündüklerinde yardım elini uzatabilirler; ancak sürekli borç isteyen kişilere karşı mesafeli duruyorlar. Yengeç burcundan 200 lira almak istiyorsanız ilişkinizin ne kadar sağlam olduğu belirleyici olabilir.

Not: Bu yorumlar astrolojik genellemelere dayanıyor. Bir kişinin borç verme alışkanlığını yalnızca burcuna bakarak belirlemek mümkün değil.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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