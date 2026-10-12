Burçlar En Şanslıdan En Şanssıza Sıralandı: Zirvedeki Burcun Şansı Yüzde 98
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Kimine göre şans çalışkanlığın ödülü, kimine göre ise doğduğumuz an yıldızların bize verdiği bir hediye. ABD'li bir şans oyunları sitesinin yaptığı analiz, ikinci gruptakileri epey heyecanlandıracak türden. İkramiye kazananlar, milyarderlerin servet verileri ve burçlar arasındaki astrolojik uyumsuzluklar bir araya getirilerek 12 burç için 'şanslı doğma ihtimali' hesaplandı. Zirvedeki burcun puanı yüzde 98'e ulaşırken listenin sonundaki burç yüzde 12'de kaldı.
Kaynak: Mental Floss
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1. Koç burcu: Yüzde 98 ile listenin zirvesinde
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2. Balık burcu: Yüzde 90 ile ikinci sırada
3. Terazi burcu: Şanslı doğma ihtimali yüzde 85
4. Aslan burcu: Yüzde 78'lik puanla dördüncü sırada
5. İkizler burcu: Yüzde 72 ile ilk beşte
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6. Kova burcu: Yüzde 63 ile şanslı tarafın son temsilcisi
7. Yay burcu: Yüzde 55 ile ortanın biraz üstünde
8. Boğa burcu: Yüzde 48 ile yarı yolda kaldı
9. Yengeç burcu: Şanslı doğma ihtimali yüzde 40
10. Başak burcu: Yüzde 32 ile alt sıralarda
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11. Akrep burcu: Şansı yüzde 22'de kaldı
12. Oğlak burcu: Yüzde 12 ile listenin son sırasında
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