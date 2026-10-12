Burçlar En Şanslıdan En Şanssıza Sıralandı: Zirvedeki Burcun Şansı Yüzde 98

21 Mart-19 Nisan arasında doğanlar sıralamanın açık ara lideri. Analize göre Koçların şanslı doğma ihtimali yüzde 98; yani neredeyse her Koç hayata bir adım önde başlıyor.

Atılgan, cesur ve fırsatı görünce beklemeden harekete geçen Koçlar için bu sonuç pek şaşırtıcı sayılmaz. Listeyi hazırlayanlar, bebeklerinin şanslı bir burçta doğmasını isteyen çiftler için bir gebelik takvimi bile çıkardı. Bu takvime göre 2027'de Koç burcundan bir bebek isteyenler için süre çoktan doldu.