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Burçlar En Şanslıdan En Şanssıza Sıralandı: Zirvedeki Burcun Şansı Yüzde 98

Burçlar En Şanslıdan En Şanssıza Sıralandı: Zirvedeki Burcun Şansı Yüzde 98

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
12.10.2026 - 21:23
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Kimine göre şans çalışkanlığın ödülü, kimine göre ise doğduğumuz an yıldızların bize verdiği bir hediye. ABD'li bir şans oyunları sitesinin yaptığı analiz, ikinci gruptakileri epey heyecanlandıracak türden. İkramiye kazananlar, milyarderlerin servet verileri ve burçlar arasındaki astrolojik uyumsuzluklar bir araya getirilerek 12 burç için 'şanslı doğma ihtimali' hesaplandı. Zirvedeki burcun puanı yüzde 98'e ulaşırken listenin sonundaki burç yüzde 12'de kaldı.

Kaynak: Mental Floss

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1. Koç burcu: Yüzde 98 ile listenin zirvesinde

1. Koç burcu: Yüzde 98 ile listenin zirvesinde

21 Mart-19 Nisan arasında doğanlar sıralamanın açık ara lideri. Analize göre Koçların şanslı doğma ihtimali yüzde 98; yani neredeyse her Koç hayata bir adım önde başlıyor.

Atılgan, cesur ve fırsatı görünce beklemeden harekete geçen Koçlar için bu sonuç pek şaşırtıcı sayılmaz. Listeyi hazırlayanlar, bebeklerinin şanslı bir burçta doğmasını isteyen çiftler için bir gebelik takvimi bile çıkardı. Bu takvime göre 2027'de Koç burcundan bir bebek isteyenler için süre çoktan doldu.

2. Balık burcu: Yüzde 90 ile ikinci sırada

2. Balık burcu: Yüzde 90 ile ikinci sırada

Koç'un hemen ardından, takvimde ona komşu olan bir burç geliyor. 19 Şubat-20 Mart arasında doğan Balıklar yüzde 90'lık puanla ikinci sırada.

Sezgileri güçlü, hayalperest Balıklar şansın kapıyı çaldığı anı çoğu zaman herkesten önce hissediyor. Şansları, doğru zamanda doğru yerde olmayı içgüdüyle bilmelerinden geliyor olabilir.

3. Terazi burcu: Şanslı doğma ihtimali yüzde 85

3. Terazi burcu: Şanslı doğma ihtimali yüzde 85

İlk üçün son basamağında bu günlerde doğum günü kutlayan bir burç var. 23 Eylül-22 Ekim arasında doğan Teraziler yüzde 85'lik puanla üçüncü sırada.

Uyumlu, zarif ve insan ilişkilerinde usta olan Teraziler, şansı çoğu zaman çevrelerindeki insanlar sayesinde yakalıyor. Doğru kişiyle tanışmak onlar için piyango gibi.

4. Aslan burcu: Yüzde 78'lik puanla dördüncü sırada

4. Aslan burcu: Yüzde 78'lik puanla dördüncü sırada

Listenin üst sıralarındaki ateş burcu yalnızca Koç değil. 23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğan Aslanlar yüzde 78 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Kendine güveni yüksek, ilgiyi üzerine çekmeyi seven Aslanlar şansı beklemek yerine kendine çekmeyi tercih ediyor. Göz önünde olmak, karşılarına çıkan fırsatların sayısını da artırıyor.

5. İkizler burcu: Yüzde 72 ile ilk beşte

5. İkizler burcu: Yüzde 72 ile ilk beşte

Hava burçları da listede güçlü bir yer tutuyor. 21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan İkizler yüzde 72'lik puanla beşinci sırada.

Meraklı, konuşkan ve her ortama hızla uyum sağlayan İkizler, bir sohbetin ortasında bile yeni bir fırsat yakalayabiliyor. Çok yönlü olmaları, şansın onlara farklı kapılardan girmesini sağlıyor.

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6. Kova burcu: Yüzde 63 ile şanslı tarafın son temsilcisi

6. Kova burcu: Yüzde 63 ile şanslı tarafın son temsilcisi

Şanslı tarafı bir başka hava burcu kapatıyor. 20 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kovalar yüzde 63'lük puanla altıncı sırada.

Yenilikçi ve sıra dışı fikirleriyle bilinen Kovalar, herkesin baktığı yere değil kimsenin bakmadığı yere yöneliyor. Şansları da çoğu zaman bu farklı bakıştan doğuyor.

7. Yay burcu: Yüzde 55 ile ortanın biraz üstünde

7. Yay burcu: Yüzde 55 ile ortanın biraz üstünde

Sıralamanın ikinci yarısı 22 Kasım-21 Aralık arasında doğan Yaylarla açılıyor. Yüzde 55'lik puanları, şansın onlara yarı yarıya güldüğünü gösteriyor.

Maceraperest ve özgürlüğüne düşkün Yaylar için şans bir hedef değil, yolda karşılaşılan güzel bir sürpriz. Belki de bu yüzden onu pek dert etmiyorlar.

8. Boğa burcu: Yüzde 48 ile yarı yolda kaldı

8. Boğa burcu: Yüzde 48 ile yarı yolda kaldı

Yüzde 50 sınırının altına inen ilk burç Boğa oldu. 20 Nisan-20 Mayıs arasında doğan Boğalar yüzde 48'lik puanla sekizinci sırada.

Yine de Boğaların şansa pek ihtiyacı olmadığı söylenebilir. Sabırlı ve kararlı yapıları, istediklerine adım adım ulaşmalarını sağlıyor.

9. Yengeç burcu: Şanslı doğma ihtimali yüzde 40

9. Yengeç burcu: Şanslı doğma ihtimali yüzde 40

Su burçlarından Balık zirveye yakınken Yengeç alt sıralarda kaldı. 21 Haziran-22 Temmuz arasında doğan Yengeçler yüzde 40 ile dokuzuncu sırada.

Ailesine ve yuvasına düşkün Yengeçler için asıl şans, güvendikleri insanlarla çevrili olmak. Temkinli yapıları ise onları riskli sürprizlerden uzak tutuyor.

10. Başak burcu: Yüzde 32 ile alt sıralarda

10. Başak burcu: Yüzde 32 ile alt sıralarda

Toprak burçları bu listede pek parlamıyor. 23 Ağustos-22 Eylül arasında doğan Başaklar yüzde 32'lik puanla onuncu sırada.

Planlı, detaycı ve her şeyi kontrol altında tutmayı seven Başaklar şansa bırakılacak pek bir şey bırakmıyor. Onlar için başarının formülü tesadüf değil, iyi hazırlanmış bir yapılacaklar listesi.

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11. Akrep burcu: Şansı yüzde 22'de kaldı

11. Akrep burcu: Şansı yüzde 22'de kaldı

Listenin sonuna yaklaşırken 23 Ekim-21 Kasım arasında doğan Akrepler karşımıza çıkıyor. Akrepler yüzde 22'lik puanla sondan ikinci sırada.

Tutkulu ve kararlı Akrepler, şansın yüzlerine gülmesini beklemek yerine istediklerinin peşinden sonuna kadar gidiyor. Güçlü sezgileri de çoğu zaman şansın yerini tutuyor.

12. Oğlak burcu: Yüzde 12 ile listenin son sırasında

12. Oğlak burcu: Yüzde 12 ile listenin son sırasında

Sıralamanın en sonunda 22 Aralık-19 Ocak arasında doğan Oğlaklar var. Analize göre Oğlakların şanslı doğma ihtimali yalnızca yüzde 12.

Çalışkanlığı ve disipliniyle bilinen Oğlaklar bu sonuca belki de en az üzülecek burç, çünkü onlar için şanstan çok emek önemli.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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