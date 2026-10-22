article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hangi Rapçinin Konserine Gitmelisin?

etiket Hangi Rapçinin Konserine Gitmelisin?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
22.10.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rap müzikte herkesin enerjisi başka! Peki senin karakterin ve eğlence anlayışın hangi rapçinin konserinde tam anlamıyla karşılığını buluyor? Soruları cevapla, konser biletini kimin için alman gerektiğini birlikte bulalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir konsere giderken senin için en önemli şey nedir?

2. Konserde en çok ne yaparsın?

3. Bir rap şarkısında seni en çok ne yakalar?

4. Hangisini konser kombininin tamamlayıcısı yaparsın?

5. Sahneye çıkan rapçi seyirciyi coşturmak için ne yapmalı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Konser sırasında telefonunu ne kadar kullanırsın?

7. Bir konser biletine yüksek bir ücret ödeyeceksin. Seni ikna edecek şey ne olur?

8. Bir şarkının sözlerinde hangisi seni daha çok etkiler?

Kendrick Lamar!

Senin için rap sadece eğlenmekten ibaret değil, anlatacak bir hikayesi olması gerekiyor. Sözlere, anlatıya ve rapçinin sahnedeki ağırlığına önem veriyorsun. Bir konserden çıktığında gerçekten iyi bir performans izlemiş olmak istiyorsun. Kalabalığın enerjisini sevsen de müziğin kendisinden kopmayı tercih etmiyorsun. Bu nedenle Kendrick Lamar'ın güçlü anlatımı ve sahnedeki yoğun atmosferi senin konser beklentine oldukça yakın.

Travis Scott!

Sen konser dediğinde biraz kaos, bolca enerji ve sonuna kadar eğlence anlıyorsun. Sahne şovları, yüksek ses, ışıklar ve binlerce kişinin aynı anda zıplaması seni fazlasıyla içine çekiyor. Bir konserden çıktığında sesinin kısılması senin için gecenin görevini yaptığının kanıtı. Müzikten çok atmosferin kendisini de deneyimlemek istiyorsun. Bu yüzden Travis Scott konserinde kendini kalabalığın enerjisine bırakman oldukça olası.

Tyler, The Creator!

Senin için rap konserinin biraz karakteri, biraz da sürprizi olmalı. Sadece şarkıları dinlemek yerine sanatçının dünyasına girmeyi seviyorsun. Alışılmışın dışında fikirler, güçlü bir sahne kimliği ve farklı bir atmosfer ilgini çekiyor. Eğlenmeyi seviyorsun ama herkesin yaptığı şeyi yapmak yerine kendine özgü bir deneyim yaşamayı tercih ediyorsun. Tyler, The Creator'ın renkli ve kendine has dünyası tam da bu nedenle senin konser zevkine hitap ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın