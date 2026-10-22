Senin için rap konserinin biraz karakteri, biraz da sürprizi olmalı. Sadece şarkıları dinlemek yerine sanatçının dünyasına girmeyi seviyorsun. Alışılmışın dışında fikirler, güçlü bir sahne kimliği ve farklı bir atmosfer ilgini çekiyor. Eğlenmeyi seviyorsun ama herkesin yaptığı şeyi yapmak yerine kendine özgü bir deneyim yaşamayı tercih ediyorsun. Tyler, The Creator'ın renkli ve kendine has dünyası tam da bu nedenle senin konser zevkine hitap ediyor.