Hangi Rapçinin Konserine Gitmelisin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rap müzikte herkesin enerjisi başka! Peki senin karakterin ve eğlence anlayışın hangi rapçinin konserinde tam anlamıyla karşılığını buluyor? Soruları cevapla, konser biletini kimin için alman gerektiğini birlikte bulalım!
1. Bir konsere giderken senin için en önemli şey nedir?
2. Konserde en çok ne yaparsın?
3. Bir rap şarkısında seni en çok ne yakalar?
4. Hangisini konser kombininin tamamlayıcısı yaparsın?
5. Sahneye çıkan rapçi seyirciyi coşturmak için ne yapmalı?
6. Konser sırasında telefonunu ne kadar kullanırsın?
7. Bir konser biletine yüksek bir ücret ödeyeceksin. Seni ikna edecek şey ne olur?
8. Bir şarkının sözlerinde hangisi seni daha çok etkiler?
Kendrick Lamar!
Travis Scott!
Tyler, The Creator!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın