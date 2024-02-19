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Bu Sene de Pek Yağmadı Ama: Kar Yağarken Dinlenecek En Sıcak Şarkılar

etiket Bu Sene de Pek Yağmadı Ama: Kar Yağarken Dinlenecek En Sıcak Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 08:01

Şu kış bitmeden biraz kara doysaydık iyi olurdu sanki. Çünkü karlar düşerken dinlemeniz gereken en sıcak şarkılar hazırda bekliyor:

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1. Lana Del Rey - Doin' Time

2. Coldplay - The Scientist

3. Passenger - Let Her Go

4. John Newman - Love Me Again

5. Avicii - Wake Me Up

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6. OneRepublic - Counting Stars

7. Calvin Harris - I Need Your Love ft. Ellie Goulding

8. Lorde - Royals

9. Sia - Snowman

10. Bon Jovi - It's My Life

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11. Adele - Rolling in the Deep

12. Flo Rida - Good Feeling

13. Kings Of Leon - Sex on Fire

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