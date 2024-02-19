Bu Sene de Pek Yağmadı Ama: Kar Yağarken Dinlenecek En Sıcak Şarkılar
Bu Sene de Pek Yağmadı Ama: Kar Yağarken Dinlenecek En Sıcak Şarkılar
Şu kış bitmeden biraz kara doysaydık iyi olurdu sanki. Çünkü karlar düşerken dinlemeniz gereken en sıcak şarkılar hazırda bekliyor:
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1. Lana Del Rey - Doin' Time
2. Coldplay - The Scientist
3. Passenger - Let Her Go
4. John Newman - Love Me Again
5. Avicii - Wake Me Up
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6. OneRepublic - Counting Stars
7. Calvin Harris - I Need Your Love ft. Ellie Goulding
8. Lorde - Royals
9. Sia - Snowman
10. Bon Jovi - It's My Life
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11. Adele - Rolling in the Deep
12. Flo Rida - Good Feeling
13. Kings Of Leon - Sex on Fire
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