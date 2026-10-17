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Yaşam
Çığda Kayboldu 50 Saat Sonra Bulundu: Tasmasındaki Cihaz Hayatını Kurtardı

Çığda Kayboldu 50 Saat Sonra Bulundu: Tasmasındaki Cihaz Hayatını Kurtardı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 12:14
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Alaska'da iki dağcıyı sürükleyen çığ sırasında sahiplerinden ayrılan köpek LouLou, yaklaşık iki gün boyunca dondurucu soğukta tek başına kaldı. Köpeğin üzerindeki Apple AirTag, arama ekiplerinin işini kolaylaştırdı ve LouLou sonunda sağ bulundu.

İşte detaylar. 

Alaska's News Source

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Çığ İki Dağcıyı Sürükledi, Köpekleri Kayboldu

Çığ İki Dağcıyı Sürükledi, Köpekleri Kayboldu

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü Alaska'daki Chugach Eyalet Parkı'nda, Eklutna Gölü'nün kuzeyinde Pepper Peak ile Salt Peak arasındaki bir sırtta yaşandı. Chugach Ulusal Ormanı Çığ Merkezi'nin ön raporuna göre çığ iki erkek dağcıyı yakaladı. Vice'ın aktardığına göre iki deneyimli dağcıyı çığ yaklaşık 150 metre sürükledi.

İki dağcı kısa süre sonra kurtarıldı ve sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Ancak yaralanmaları ağırdı. Dağcılardan birinin partneri Lauren Padawer'ın anlattığına göre yaralanmalar arasında omurga ve çene kırıkları ile elde ciddi hasar bulunuyordu. Padawer, buna rağmen iki dağcının da tamamen iyileşmesinin beklendiğini söyledi. Dağcılarla birlikte olan LouLou ise çığın ardından kayboldu.

Arama Çalışmalarında AirTag Yardımcı Oldu

Arama Çalışmalarında AirTag Yardımcı Oldu

Olayı yurt dışındayken Facebook üzerinden öğrenen Padawer, LouLou'yu bulmak için harekete geçti. Köpeğin tasmasında bulunan cihaz, yaklaşık konumunun belirlenmesine yardımcı oldu. Padawer, bu bilgiyi sosyal medyada paylaşarak yardım istedi:

'Dışarıda bir köpek var. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz.'

Çağrıya yürüyüşçüler, iz süren köpekler, drone kullanan gönüllüler ve birden fazla helikopter ekibi yanıt verdi. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle aramaya katılanların birçoğu geri dönmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 50 Saat Sonra Sağ Bulundu

Yaklaşık 50 Saat Sonra Sağ Bulundu

Scripps News'in aktardığına göre LouLou, çığdan yaklaşık 50 saat sonra bulundu. Padawer'a gelen bir mesajdaki fotoğrafta, köpeğin ayakta durup tepesindeki helikopteri izlediği görülüyordu. 

Yerel televizyon KTUU'ya göre LouLou'yu muayene eden veteriner, köpeğin genel olarak sağlıklı olduğunu söyledi. LouLou'nun bir köpek dişi eksik, bir parmağı da kırık.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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