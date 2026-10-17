Çığda Kayboldu 50 Saat Sonra Bulundu: Tasmasındaki Cihaz Hayatını Kurtardı

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü Alaska'daki Chugach Eyalet Parkı'nda, Eklutna Gölü'nün kuzeyinde Pepper Peak ile Salt Peak arasındaki bir sırtta yaşandı. Chugach Ulusal Ormanı Çığ Merkezi'nin ön raporuna göre çığ iki erkek dağcıyı yakaladı. Vice'ın aktardığına göre iki deneyimli dağcıyı çığ yaklaşık 150 metre sürükledi.

İki dağcı kısa süre sonra kurtarıldı ve sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Ancak yaralanmaları ağırdı. Dağcılardan birinin partneri Lauren Padawer'ın anlattığına göre yaralanmalar arasında omurga ve çene kırıkları ile elde ciddi hasar bulunuyordu. Padawer, buna rağmen iki dağcının da tamamen iyileşmesinin beklendiğini söyledi. Dağcılarla birlikte olan LouLou ise çığın ardından kayboldu.