Çığda Kayboldu 50 Saat Sonra Bulundu: Tasmasındaki Cihaz Hayatını Kurtardı
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Alaska'da iki dağcıyı sürükleyen çığ sırasında sahiplerinden ayrılan köpek LouLou, yaklaşık iki gün boyunca dondurucu soğukta tek başına kaldı. Köpeğin üzerindeki Apple AirTag, arama ekiplerinin işini kolaylaştırdı ve LouLou sonunda sağ bulundu.
İşte detaylar.
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Çığ İki Dağcıyı Sürükledi, Köpekleri Kayboldu
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Arama Çalışmalarında AirTag Yardımcı Oldu
Yaklaşık 50 Saat Sonra Sağ Bulundu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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