Bu Şarkıcıların İlk Albümlerini Tahmin Edebilir misin?
Herkes sanatçıların en çok dinlenen ve artık ezbere bilinen o meşhur albümlerini hatırlar muhakkak. Ya piyasaya ilk adımı attıkları, tarzlarının henüz şekillendiği ya da sonradan bambaşka bir yola girdikleri ilk albümlerini kimler hatırlıyor?
Kendine güveniyorsan seni şöyle alalım. 👇
1. Tarkan'ın 90'ların başında "Kıl Oldum Abi" ile hayatımıza girdiği ilk albüm hangisiydi?
2. Şebnem Ferah'ın Volvox grubu dağıldıktan sonra rock sahnesine tek başına çok güçlü bir giriş yaptığı ve "Vazgeçtim Dünyadan" ile ortalığı yıktığı albüm hangisi?
3. Gelelim tam bir ters köşeye. Herkes Athena'yı ska ve punk grubu olarak tanıdı ama 1993 yılında çıkardıkları thrash metal tarzındaki o gerçek ilk albümlerinin adı neydi?
4. Kaan Tangöze ve Ari Barokas'ın Seattle'dan dönüp Türkiye'ye grunge tınılarını getirdikleri çıkış albümü neydi?
5. Sezen Aksu'nun henüz "Minik Serçe" lakabını tam olarak almadığı, 70'lerin sonlarında piyasaya sürdüğü albümü tahmin edebilir misin?
6. Mor ve Ötesi şimdiki konuğumuz! Harun Tekin ve tayfasının lise yıllarında kaydettiği Alman Lisesi günlerinin izlerini taşıyan albümü hangisiydi?
7. Sertab Erener'in Sezen Aksu'nun vokalisti olmaktan çıkıp 90'lar popuna enerjik bir giriş yaptığı ve klibinde rengarenk giyinip hoplayıp zıpladığı o meşhur albümü bilyor musun?
8. Teoman'ın piyasaya "Ne Ekmek Ne De Su" şarkısıyla hızlıca girdiği albümünün adı ne olabilir?
9. Nil Karaibrahimgil'in "Özgür Kız" reklamlarıyla televizyonlarda fırtına gibi estikten hemen sonra yayımladığı albüm bunlardan hangisiydi?
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
