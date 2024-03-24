Bu Kentlerde Nefesler Tutulacak! Yerel Seçimde Yarışın Çok Çekişmeli Geçmesi Beklenen Şehirler Hangileri?
Bu Kentlerde Nefesler Tutulacak! Yerel Seçimde Yarışın Çok Çekişmeli Geçmesi Beklenen Şehirler Hangileri?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için artık son düzlüğe girildi. Türkiye, 10 ay sonra yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Yerel Seçimlerin kuşkusuz her daim ayrı bir dinamiği vardır. Partiler kadar adaylar da sonuçlar üstünde önemli bir etkiye sahip olur.
Bu seçimlerde de sonuçların tam olarak kestirilemediği, herkesin sonucunu merakla beklediği çok sayıda bölge var.
Bunların beşini sizler için derledik.
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Seçim sonrası yapılacak değerlendirmelere doğrudan etki edecek en merak edilen merkezlerin başında hiç kuşkusuz İstanbul'daki yarış geliyor.
Ekrem İmamoğlu, 2019'a göre çok daha yalnız bir konumda olmasına rağmen İYİ Parti ve DEM Parti tabanlarından ciddi miktarda oy alabilecek potansiyele sahip gözüküyor. Seçimin sonucunu ise bu havuzdan ne kadar oyu kendi hanesine yazdıracağı belirleyecek.
Sonucu merakla beklenen büyükşehirlerden birisi Şanlıurfa. Muhafazakar ağırlığa sahip olduğu bilinen şehirde, AK Parti'nin DEM'e üstünlük sağladığı bir denklem vardı. Ancak bu sefer denkleme Yeniden Refah Partisi de dahil oldu.
Son yılların en dikkat çeken partilerinden Zafer Partisi'nin yerel seçimlerde en iddialı olduğu şehirlerin başında Isparta geliyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi, milliyetçi-muhafazakar bir kimliğe sahip Isparta'da yarış çok çekişmeli geçeceğe benziyor.
Sonucu kestirilemeyen büyükşehirlerden birisi ise Ordu. Cumhur İttifakı hakimiyetinde olan Karadeniz'de Ordu'da farklı bir sonuç çıkabilir.
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Sonuçların merakla beklendiği şehirlerden birisi de Balıkesir. 2019'da Millet İttifakı Balıkesir'de çok az bir oy farkla kaybetmişti. O seçimde Balıkesir'de İYİ Parti'yi destekleyen CHP, bu sefer kendi adayı Ahmet Akın ile yarışa girdi.
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