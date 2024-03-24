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Bu Kentlerde Nefesler Tutulacak! Yerel Seçimde Yarışın Çok Çekişmeli Geçmesi Beklenen Şehirler Hangileri?

Bu Kentlerde Nefesler Tutulacak! Yerel Seçimde Yarışın Çok Çekişmeli Geçmesi Beklenen Şehirler Hangileri?

Yerel Seçim
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 16:38

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için artık son düzlüğe girildi. Türkiye, 10 ay sonra yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Yerel Seçimlerin kuşkusuz her daim ayrı bir dinamiği vardır. Partiler kadar adaylar da sonuçlar üstünde önemli bir etkiye sahip olur. 

Bu seçimlerde de sonuçların tam olarak kestirilemediği, herkesin sonucunu merakla beklediği çok sayıda bölge var.

Bunların beşini sizler için derledik.

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Seçim sonrası yapılacak değerlendirmelere doğrudan etki edecek en merak edilen merkezlerin başında hiç kuşkusuz İstanbul'daki yarış geliyor.

Seçim sonrası yapılacak değerlendirmelere doğrudan etki edecek en merak edilen merkezlerin başında hiç kuşkusuz İstanbul'daki yarış geliyor.

2019'da son derece sancılı bir sürecin ardından seçimi kazanmayı başaran mevcut başkan Ekrem İmamoğlu, bu sefer 2019'da kendisini destekleyen ittifakın adayı olarak değil CHP'nin adayı olarak seçimlere giriyor. 

İstanbul'da %16'lık bir karşılığı olduğu bilinen İYİ Parti ve DEM Parti seçmen tabanlarının önüne bu sefer farklı alternatifler sunuldu. 

Yeniden Refah Partisi adayının Cumhur İttifakı seçmenlerinden oy alabileceği öngörülüyor.

Zafer Partisi adayının her iki seçmen tabanından da oy alabileceği tahmin ediliyor. 

Hal böyleyken 2019'dan daha farklı bir seçim dinamiği olacağı su götürmez bir gerçek.

Ekrem İmamoğlu, 2019'a göre çok daha yalnız bir konumda olmasına rağmen İYİ Parti ve DEM Parti tabanlarından ciddi miktarda oy alabilecek potansiyele sahip gözüküyor. Seçimin sonucunu ise bu havuzdan ne kadar oyu kendi hanesine yazdıracağı belirleyecek.

Ekrem İmamoğlu, 2019'a göre çok daha yalnız bir konumda olmasına rağmen İYİ Parti ve DEM Parti tabanlarından ciddi miktarda oy alabilecek potansiyele sahip gözüküyor. Seçimin sonucunu ise bu havuzdan ne kadar oyu kendi hanesine yazdıracağı belirleyecek.

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un ise çok başarılı bir kampanya dönemi geçirdiğini ifade etmek pek mümkün değil. Kurum bu süreç boyunca pek çok defa yaptığı gaflarla gündeme geldi. Buna rağmen Murat Kurum'un en büyük umudu Cumhur İttifakı seçmeninin blok olarak kendisine oy vermesi, İmamoğlu'nun ise bölünen oylar sebebiyle geriye düşmesi.

Kesin olarak ifade etmek gerekir ki, İmamoğlu mevcut 'ittifaksız' tabloya rağmen bu seçimleri de kazanmayı başarırsa, 2019'da yazdığı başarı hikayesinden daha büyük bir hikayeye sahip olacak.

Neler yaşanacağını birlikte göreceğiz.

Sonucu merakla beklenen büyükşehirlerden birisi Şanlıurfa. Muhafazakar ağırlığa sahip olduğu bilinen şehirde, AK Parti'nin DEM'e üstünlük sağladığı bir denklem vardı. Ancak bu sefer denkleme Yeniden Refah Partisi de dahil oldu.

Sonucu merakla beklenen büyükşehirlerden birisi Şanlıurfa. Muhafazakar ağırlığa sahip olduğu bilinen şehirde, AK Parti'nin DEM'e üstünlük sağladığı bir denklem vardı. Ancak bu sefer denkleme Yeniden Refah Partisi de dahil oldu.

Şanlıurfa'da yapılan anket ve çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy veren halkın ciddi bir kesiminin Yeniden Refah Partisi adayına yöneleceği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu durumun farkında olmalı ki, yaptığı konuşmalarda YRP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Şanlıurfa'da konuşulan bir diğer ihtimal ise AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin bölüşeceği muhafazakar oylar sonucu, DEM Partisi'nin aradan sıyrılarak ipi göğüsleyebileceği. 

AK Parti ise yıllardır “kalesi” olarak anılan kentte, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü yeniden aday gösterdi. Bu durum Beyazgül'e karşı tepkisel olan halkı da diğer alternatiflere yöneltiyor.

Son yılların en dikkat çeken partilerinden Zafer Partisi'nin yerel seçimlerde en iddialı olduğu şehirlerin başında Isparta geliyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi, milliyetçi-muhafazakar bir kimliğe sahip Isparta'da yarış çok çekişmeli geçeceğe benziyor.

Son yılların en dikkat çeken partilerinden Zafer Partisi'nin yerel seçimlerde en iddialı olduğu şehirlerin başında Isparta geliyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi, milliyetçi-muhafazakar bir kimliğe sahip Isparta'da yarış çok çekişmeli geçeceğe benziyor.

Bu şehirde ittifak kurmayan Cumhur İttifakı farklı adaylarla yarışa giriyor. 

İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi'nin de iddialı olduğu şehirde beş sağ partinin yarışına tanıklık edeceğimizi şimdiden ifade etmek mümkün. 

Zafer Partisi, Isparta'da eski baro başkanı ve önceki dönem İYİ Parti adayı olan Gökmen Gökmenoğlu'nu aday gösterdi. 

Isparta'ya çok önem verdiklerini ifade eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da 'Isparta'yı alıyoruz' diyerek iddiasını ortaya koydu.

Bakalım bu küçük Anadolu şehrinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacak.

Sonucu kestirilemeyen büyükşehirlerden birisi ise Ordu. Cumhur İttifakı hakimiyetinde olan Karadeniz'de Ordu'da farklı bir sonuç çıkabilir.

Sonucu kestirilemeyen büyükşehirlerden birisi ise Ordu. Cumhur İttifakı hakimiyetinde olan Karadeniz'de Ordu'da farklı bir sonuç çıkabilir.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu belediye başkanı Enver Yılmaz, eski partisi AK Parti'den sancılı bir sürecin ardından istifa ettikten sonra bu seçimde İYİ Parti adayı olarak Ordululardan oy isteyecek.

Enver Yılmaz'ın Ordu'da sahip olduğu özgül ağırlığıyla iddialı bir konumda gözüküyor.

İYİ Parti'nin de Enver Yılmaz etkisiyle kazanmaya en yakın şehirlerin başında Ordu geliyor. 

Bakalım Ordu'da yarış nasıl sonuçlanacak..

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Sonuçların merakla beklendiği şehirlerden birisi de Balıkesir. 2019'da Millet İttifakı Balıkesir'de çok az bir oy farkla kaybetmişti. O seçimde Balıkesir'de İYİ Parti'yi destekleyen CHP, bu sefer kendi adayı Ahmet Akın ile yarışa girdi.

Sonuçların merakla beklendiği şehirlerden birisi de Balıkesir. 2019'da Millet İttifakı Balıkesir'de çok az bir oy farkla kaybetmişti. O seçimde Balıkesir'de İYİ Parti'yi destekleyen CHP, bu sefer kendi adayı Ahmet Akın ile yarışa girdi.

Balıkesir, 2017 Başkanlık Referandumu'nda HAYIR, 2023 seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun çoğunluk çıktığı bir şehir. 

Dolayısıyla muhalefetin kazanabileceği bir demografi yapıya sahip.

Burada muhalefetin elini kolunu bağlayan ise oyların bölünmesi oluyor.

Balıkesir'de Ahmet Akın isimli bağımsız bir adayın varlığı da kamuoyunun dikkatini çekmişti. CHP'nin adayı, kendisiyle aynı ad ve soyada sahip başka bir adayın varlığını, iktidarın bir tertibi olarak değerlendirdi.

Bakalım 2019'da kılpayı kaybedilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu seçimlerde muhalefetin eline geçecek mi?

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