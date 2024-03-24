Bu Kentlerde Nefesler Tutulacak! Yerel Seçimde Yarışın Çok Çekişmeli Geçmesi Beklenen Şehirler Hangileri?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için artık son düzlüğe girildi. Türkiye, 10 ay sonra yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Yerel Seçimlerin kuşkusuz her daim ayrı bir dinamiği vardır. Partiler kadar adaylar da sonuçlar üstünde önemli bir etkiye sahip olur.

Bu seçimlerde de sonuçların tam olarak kestirilemediği, herkesin sonucunu merakla beklediği çok sayıda bölge var.

Bunların beşini sizler için derledik.