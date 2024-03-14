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Türkiye Yerel Seçimi Bekliyor: Seçim Yasakları Neler Olacak ve Ne Zaman Başlayacak?

Türkiye Yerel Seçimi Bekliyor: Seçim Yasakları Neler Olacak ve Ne Zaman Başlayacak?

Seçim Haberleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 16:44

Türkiye, 31 Mart’ta sandık başına gidecek ve yerel yöneticiler ile belediye meclis üyeleri için oy kullanacak. Partiler seçim hazırlıklarına son sürat devam ederken, Türkiye İletişim Başkanlığı YSK’nın uygulayacağı seçim yasakları hakkında paylaşımda bulundu.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak ve gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak ve gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri oy kullanma süresince kapalı olacak.

Kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri oy kullanma süresince kapalı olacak.

06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah (TCK’nin 6. maddesine göre silah statüsünde olan tüm cisimler) taşıyamayacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah (TCK’nin 6. maddesine göre silah statüsünde olan tüm cisimler) taşıyamayacak.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
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Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecektir.

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