Türkiye Yerel Seçimi Bekliyor: Seçim Yasakları Neler Olacak ve Ne Zaman Başlayacak?

Türkiye, 31 Mart’ta sandık başına gidecek ve yerel yöneticiler ile belediye meclis üyeleri için oy kullanacak. Partiler seçim hazırlıklarına son sürat devam ederken, Türkiye İletişim Başkanlığı YSK’nın uygulayacağı seçim yasakları hakkında paylaşımda bulundu.