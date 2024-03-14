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Seçim Çalışmaları Ekonomide Yoğunlaştı: 200 Liralık Seçim Broşürü İlgi Çekti

Seçim Çalışmaları Ekonomide Yoğunlaştı: 200 Liralık Seçim Broşürü İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 14:01

Seçim çalışmaları sürerken, yerel seçimlerin ekonomi üzerinde yoğunlaşması da ilgi çekiyor. Geçmiş yıllarda ekonomi yönetimin başında olan Ali Babacan'ın partisinin broşürü ise kimsenin karşı koyamayacağı cinsten oldu.

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Yolda para bulan alır mı, almaz mı? Kırşehir'de yolda 200 TL bulanları bir sürpriz bekliyordu.

Yolda para bulan alır mı, almaz mı? Kırşehir'de yolda 200 TL bulanları bir sürpriz bekliyordu.

Seçim çalışmaları son hız sürerken, yerel seçimlerde de ekonomi ön plana çıktı.

Kırşehir'de yolda yürüyen bir kullanıcı 200 TL bulunca yerden aldığında bunun bir seçim çalışması olduğunu gördü.

Kırşehir'de yolda yürüyen bir kullanıcı 200 TL bulunca yerden aldığında bunun bir seçim çalışması olduğunu gördü.

200 TL şeklinde hazırlanan broşürde Ali Babacan görevdeyken bu banknotun değerinin belirten veriler bulunuyordu.

200 TL şeklinde hazırlanan broşürde Ali Babacan görevdeyken bu banknotun değerinin belirten veriler bulunuyordu.

İşte 200 liralık seçim broşürü.

Bu ekonomik ortamda fikrin yansımalarının çok başarılı olmayacağı da düşünüldü.

Bu ekonomik ortamda fikrin yansımalarının çok başarılı olmayacağı da düşünüldü.
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İşte 200 liralık broşüre yapılan yorumlardan bazıları.

İşte 200 liralık broşüre yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz bulsanız ne yapardınız?

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