2019 Yerel Seçimleri'nde Sonuçların Büyük Ses Getirdiği Beş Noktada Neler Yaşandığını Hatırlıyoruz

23 Haziran'da gerçekleşen tekrar seçimde Ekrem İmamoğlu bu sefer rakibine tam 800 bin oy fark ederek seçimleri kazanmayı başardı.

Bu süreçte ortaya koyduğu performans ile muhalif kitlelerin umudu haline gelen İmamoğlu, beş senedir bir gün olsun gündemden düşmedi.

Ekrem İmamoğlu ayrıca, CHP'de Kasım ayında yaşanan genel başkan değişikliği sürecinin aktörlerinden birisi oldu.

İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yenerek Parti'nin yeni lideri seçildi.