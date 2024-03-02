2019 Yerel Seçimleri'nde Sonuçların Büyük Ses Getirdiği Beş Noktada Neler Yaşandığını Hatırlıyoruz
2019 Yerel Seçimleri'nde Sonuçların Büyük Ses Getirdiği Beş Noktada Neler Yaşandığını Hatırlıyoruz
Türkiye, 2024 Yerel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Beş sene önce gerçekleşen son yerel seçimde birçok noktada çok çekişmeli yarışlar yaşanmış, seçmenlerin nefeslerini tutarak takip ettiği seçimler gerçekleşmişti.
31 Mart 2019 seçimleri, 2023 Genel Seçimleri öncesi ülkenin genel iklimini de etkilemiş ve özellikle ülkenin muhalif kesimlerinde beklentiler büyümüştü.
Öyleyse gelin, yeni bir yerel seçim sürecine giriş yaparken son yerel seçimlerde hafızalarımıza en çok kazanan yarışları tekrar hatırlayalım.
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Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, 2019 seçimleri denildiğinde akla hep ilk olarak Ekrem İmamoğlu gelecek.
31 Mart 2019 Seçimleri'nde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın birbirlerine çok yakın oylar aldıkları bir tablo oluştu. Herkes kim kazanacak diye merakla beklerken, Binali Yıldırım seçimleri kazandığını ilan etti.
Seçimlerde hile yapıldığını savunan iktidar kanadı, sonuçlara itiraz ederek seçimlerin tekrar edilmesi kararını çıkarttı.
2019'da başkent Ankara'da da bayrak değişimi yaşadı. 2014 seçimlerinde Ankara'da dramatik şekilde kaybettiği ilan edilen Mansur Yavaş, 2023'te ipi göğüsleyen taraf oldu.
2019'un en sansasyonel seçimlerinden birisi Mersin'de yaşandı. İYİ Parti'nin desteklediği Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, gerekli belgelerin il seçim kuruluna zamanında verilmemesi sebebiyle geçerli olmadı.
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2019 Yerel Seçimlerin'de İl Belediyesi kazanan siyasi partilerden birisi de Türkiye Komünist Partisi oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu'nu merkezde aday gösteren TKP, tüm Türkiye'nin gözlerini bu küçük şehre çevirmesini sağladı.
2019'un en çok ses getiren sonuçlarından bir diğeri ise Kırklareli oldu. Daha önce CHP'den seçimleri kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2018 sürecinde partisiyle ters düşünce yeniden aday gösterilmedi.
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