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2019 Yerel Seçimleri'nde Sonuçların Büyük Ses Getirdiği Beş Noktada Neler Yaşandığını Hatırlıyoruz

2019 Yerel Seçimleri'nde Sonuçların Büyük Ses Getirdiği Beş Noktada Neler Yaşandığını Hatırlıyoruz

Yerel Seçim Ekrem İmamoğlu
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 07:17

Türkiye, 2024 Yerel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Beş sene önce gerçekleşen son yerel seçimde birçok noktada çok çekişmeli yarışlar yaşanmış, seçmenlerin nefeslerini tutarak takip ettiği seçimler gerçekleşmişti.

31 Mart 2019 seçimleri, 2023 Genel Seçimleri öncesi ülkenin genel iklimini de etkilemiş ve özellikle ülkenin muhalif kesimlerinde beklentiler büyümüştü.

Öyleyse gelin, yeni bir yerel seçim sürecine giriş yaparken son yerel seçimlerde hafızalarımıza en çok kazanan yarışları tekrar hatırlayalım.

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Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, 2019 seçimleri denildiğinde akla hep ilk olarak Ekrem İmamoğlu gelecek.

Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, 2019 seçimleri denildiğinde akla hep ilk olarak Ekrem İmamoğlu gelecek.

2018 yılında pek fazla kimsenin tanımadığı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'un yaz ayları gelmeden ülkenin en popüler siyasi figürüne dönüşmüştü.

Bunun sebebi ise kuşkusuz, Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak verdiği mücadeleydi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a karşı kampanya sürecinin ilk günlerinde pek favori gösterilmeyen İmamoğlu, 31 Mart günü geldiğinde herkesin nefesini tutarak takip ettiği bir yarışın baş kahramanı oldu.

31 Mart 2019 Seçimleri'nde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın birbirlerine çok yakın oylar aldıkları bir tablo oluştu. Herkes kim kazanacak diye merakla beklerken, Binali Yıldırım seçimleri kazandığını ilan etti.

31 Mart 2019 Seçimleri'nde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın birbirlerine çok yakın oylar aldıkları bir tablo oluştu. Herkes kim kazanacak diye merakla beklerken, Binali Yıldırım seçimleri kazandığını ilan etti.

Bu andan itibaren Ekrem İmamoğlu'nun en uzun gecesi başladı. 

Sabaha kadar açıklama üstüne açıklama yapan İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın YSK verilerini manipüle ettiğini ve yarışı önde götürdüğünü söyledi.

1 Nisan sabahı saat 7 sularında Anadolu Ajansı, Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde tamamladığını doğruladı. 

Ancak iktidar pes etmeyecekti.

Seçimlerde hile yapıldığını savunan iktidar kanadı, sonuçlara itiraz ederek seçimlerin tekrar edilmesi kararını çıkarttı.

Seçimlerde hile yapıldığını savunan iktidar kanadı, sonuçlara itiraz ederek seçimlerin tekrar edilmesi kararını çıkarttı.

23 Haziran'da gerçekleşen tekrar seçimde Ekrem İmamoğlu bu sefer rakibine tam 800 bin oy fark ederek seçimleri kazanmayı başardı.

Bu süreçte ortaya koyduğu performans ile muhalif kitlelerin umudu haline gelen İmamoğlu, beş senedir bir gün olsun gündemden düşmedi.

Ekrem İmamoğlu ayrıca, CHP'de Kasım ayında yaşanan genel başkan değişikliği sürecinin aktörlerinden birisi oldu.

İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu yenerek Parti'nin yeni lideri seçildi.

2019'da başkent Ankara'da da bayrak değişimi yaşadı. 2014 seçimlerinde Ankara'da dramatik şekilde kaybettiği ilan edilen Mansur Yavaş, 2023'te ipi göğüsleyen taraf oldu.

2019'da başkent Ankara'da da bayrak değişimi yaşadı. 2014 seçimlerinde Ankara'da dramatik şekilde kaybettiği ilan edilen Mansur Yavaş, 2023'te ipi göğüsleyen taraf oldu.

Cumhur İttifakı'nun Mehmet Özhaseki ile yarışa girdiği Ankara seçimlerinde, kampanya süreci boyunca tansiyon sık sık yükseldi.

Mansur Yavaş'a yönelik iktidar kanadından 'Yavaş'ı seçerseniz su faturalarınızı DHKPC militanları getirecek' sözleri çok tepki çekti.

Ankara'da CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin yanı sıra farklı seçmen gruplarından da oy almayı başaran Yavaş, 2014'te kazanamadığı büyükşehir belediyesini 2023'te kazanmayı başardı.

2019'un en sansasyonel seçimlerinden birisi Mersin'de yaşandı. İYİ Parti'nin desteklediği Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, gerekli belgelerin il seçim kuruluna zamanında verilmemesi sebebiyle geçerli olmadı.

2019'un en sansasyonel seçimlerinden birisi Mersin'de yaşandı. İYİ Parti'nin desteklediği Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, gerekli belgelerin il seçim kuruluna zamanında verilmemesi sebebiyle geçerli olmadı.

Bunun üzerine İYİ Parti, Demokrat Parti'nin adayını desteklemeye karar verdi.

CHP'nin adayı Vahap Seçer'i HDP; MHP'nin adayı Hamit Tuna'yı ise Ak Parti destekledi.

Türkiye genelinden daha farklı bir saflaşmaya sahne olan Mersin seçimlerinin kazananı, CHP ve HDP tarafından desteklenen Vahap Seçer oldu.

Mersin aynı zamanda, 2019 yılında CHP ve İYİ Parti'nin farklı adayların etrafında yarışa girdiği tek büyükşehir olarak dikkat çekti.

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2019 Yerel Seçimlerin'de İl Belediyesi kazanan siyasi partilerden birisi de Türkiye Komünist Partisi oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu'nu merkezde aday gösteren TKP, tüm Türkiye'nin gözlerini bu küçük şehre çevirmesini sağladı.

2019 Yerel Seçimlerin'de İl Belediyesi kazanan siyasi partilerden birisi de Türkiye Komünist Partisi oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu'nu merkezde aday gösteren TKP, tüm Türkiye'nin gözlerini bu küçük şehre çevirmesini sağladı.

Tunceli'deki oyların %33'ünü almayı başaran Maçoğlu seçimleri kazandı.

Türkiye'de ilk kez Türkiye Komünist Partisi'nin bir il belediyesini yönetme hakkı elde etti.

Tunceli seçimleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi olurken, komşu şehir ErzincanMHP'nin kazanması esprileri beraberinde getirdi.

Tunceli-Erzincan sınırını Berlin Duvarı'na benzeten capsler hazırlandı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanlığı sonrası İstanbul'un Kadıköy ilçesinde TKP'nin adayı oldu.

2019'un en çok ses getiren sonuçlarından bir diğeri ise Kırklareli oldu. Daha önce CHP'den seçimleri kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2018 sürecinde partisiyle ters düşünce yeniden aday gösterilmedi.

2019'un en çok ses getiren sonuçlarından bir diğeri ise Kırklareli oldu. Daha önce CHP'den seçimleri kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2018 sürecinde partisiyle ters düşünce yeniden aday gösterilmedi.

Bunun üzerine Kırklareli'nden bağımsız olarak seçimlere giren Kesimoğlu, hem MHP'nin hem de CHP'nin adaylarını geçerek seçimleri kazandı.

Ancak yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayımına karar verildi.

Tekrar sayımlarda daha çok oy alan Kesimoğlu, partisiz olarak girdiği yarışı kazanmayı başardı.

Yeniden Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Kesimoğlu, sonraki yıllarda eski partisi CHP'ye katıldı.

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