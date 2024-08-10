Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Jennifer Lopez'le bir ayrı bir barışık sürdürdükleri toksik ilişkiyle gündeme gelen oyuncu Ben Affleck boşanma haberlerinin ardından radikal bir imaj değişikliğine gitti.
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Katie Price, daha önce yüz gerdirme ameliyatlarına karşı olduğunu belirtmesine rağmen, altıncı kez bu tür bir operasyona başvurmak üzere Türkiye'ye döndü ve kendini Türk doktorlarına emanet etti. Oyuncunun son hali görenleri resmen korkuttu!
Elon Musk, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ederken, magazin dünyasında da adından bahsettirmeden edemiyor! Bu sefer de robot sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıkan Elon Musk, X kullanıcılarının diline düştü.
ustin Timberlake'in konserini yarıda kesip kendisine sesini duyurmaya çalışan "Nazlı" isimli Türk hayranıyla hatıra fotoğrafı çekildiği görüntüler gündem oldu.
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in Avrupa turnesi kapsamında çıkacağı Avusturya’daki 3 konseri iptal edildi. Avusturya polisi, geçtiğimiz hafta içi terör eylemi planlandığı iddiasıyla 2 IŞİD üyesini gözaltına almıştı.
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Adele geçtiğimiz günlerde Münih'de dev bir konser verdi. 80 bin kişinin katıldığı konserde büyüleyici anlar yaşandı.
Ünlü milyarder Elon Musk, cinsiyet değiştiren kızı Vivian Jenna Wilson hakkında açıklamalarda bulunmuş, oğlunu bir virüsün 'öldürdüğünü' söylemişti. Babasıyla hiçbir şekilde iletişim kurmayan Wilson, babası için sert ifadeler kullandı.
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