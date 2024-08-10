Elon Musk'ın Ölü Kabul Ettiği Trans Kızından Babasına Sert Sözler: "Seri Zinacı"

Gezegeni kurtarmıyorsun, iklim değişikliği umurunda değil ve hem bahane olarak hem de havalı bir CEO gibi görünmek istediğin için çok gezegenli medeniyet hakkında yalan söylüyorsun...

Yeni bakış açının 'batılı değerler/Hıristiyan aile babası' olduğunu anlıyorum ama bu çok garip bir seçim. Sen bir aile babası değilsin, kendi çocukların hakkında yalan söylemeyi bırakmayan bir seri zinacısın. Sen bir Hıristiyan değilsin, bildiğim kadarıyla bir kiliseye hiç adım atmadın.

Sen 'eşitlik/ilerleme için bir kale' falan değilsin. Ben 6 yaşındayken Arapçaya 'düşman dili' dedin, ayrımcılıktan birçok kez dava edildin...