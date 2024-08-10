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Elon Musk'ın Ölü Kabul Ettiği Trans Kızından Babasına Sert Sözler: "Seri Zinacı"

Elon Musk'ın Ölü Kabul Ettiği Trans Kızından Babasına Sert Sözler: "Seri Zinacı"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 08:01

Ünlü milyarder Elon Musk, cinsiyet değiştiren kızı Vivian Jenna Wilson hakkında açıklamalarda bulunmuş, oğlunu bir virüsün 'öldürdüğünü' söylemişti. Babasıyla hiçbir şekilde iletişim kurmayan Wilson, babası için sert ifadeler kullandı.

'Zalim ve kayıp bir baba...'

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Teknoloji milyarderi Elon Musk, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminden de eksik olmuyor.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminden de eksik olmuyor.

Son olarak 12. çocuğu dünyaya gelen Elon Musk'ın adı, sürekli yeni isimlerle anılıyor. 12 çocuk sahibi olan Musk, insanların çocuk doğurması konusunda da oldukça ısrarlı.

Temmuz ayında bir radyo programının konuğu olan Musk, cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren kızı hakkında yorumlarda bulunmuştu.

Temmuz ayında bir radyo programının konuğu olan Musk, cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren kızı hakkında yorumlarda bulunmuştu.

Oğlunun cinsiyet değiştirme sürecinde ilaçların kullanımına izin veren Elon Musk, daha sonra 'kandırıldığını' iddia etti. Kendisine oğlunun intihar bile edebileceğinin söylendiğini, bu nedenle ilaçların kullanımına izin verdiğini iddia ediyor Musk.

Detaylara burada yer vermiştik;

Oğlunun "Woke zihin virüsü" tarafından öldürüldüğünü söyleyen Elon Musk ve kızının arası tahmin edersiniz ki pek iyi değil.

Oğlunun "Woke zihin virüsü" tarafından öldürüldüğünü söyleyen Elon Musk ve kızının arası tahmin edersiniz ki pek iyi değil.

2022 yılında cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Vivian Jenna Wilson, babasıyla arasına mesafe koymuş durumda. Öyle ki Musk soyadını değil, annesinin soyadı olan Wilson'ı tercih ediyor.

Vivian, babasının kendisini feminen gördüğü için zorbaladığını, babasının 'şefkatli bir baba' olmadığını söylüyor.

Vivian, babasının kendisini feminen gördüğü için zorbaladığını, babasının 'şefkatli bir baba' olmadığını söylüyor.

Elon Musk'ın X'te 'yoğun olmasına rağmen ailesine vakit ayıran şefkatli bir baba' paylaşımı yapılması üzerine Vivian, X'e rakip olarak Meta tarafından kurulan Threads'de paylaşım yaptı. Kullandığı ifadeler şu şekilde;

'Bakın, buna gerçekten inanıp inanmadığınızı veya kendi hayal dünyasında yaşayıp yaşamadığınızı bilmiyorum ve açıkçası umursamıyorum. Bana öyle geliyor ki, marka imajınızı 'şefkatli baba' olarak yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz ve ben bunu sorgulamadan edemeyeceğim. Dürüst olmak gerekirse, bu teşebbüs kesinlikle acınası. Röportajlarda, kitaplarda, sosyal medyada hakkımda yalan söylemeyi bırakmıyorsunuz. Tanrıya şükür ki yalan söyleme konusunda kesinlikle berbatsınız çünkü aksi takdirde bu çok daha zor olurdu.'

"İnsanlar bir şekilde sana inanmaya devam ediyor ve ben bunu hala anlayamıyorum..."

"İnsanlar bir şekilde sana inanmaya devam ediyor ve ben bunu hala anlayamıyorum..."

Gezegeni kurtarmıyorsun, iklim değişikliği umurunda değil ve hem bahane olarak hem de havalı bir CEO gibi görünmek istediğin için çok gezegenli medeniyet hakkında yalan söylüyorsun...

Yeni bakış açının 'batılı değerler/Hıristiyan aile babası' olduğunu anlıyorum ama bu çok garip bir seçim. Sen bir aile babası değilsin, kendi çocukların hakkında yalan söylemeyi bırakmayan bir seri zinacısın. Sen bir Hıristiyan değilsin, bildiğim kadarıyla bir kiliseye hiç adım atmadın.

Sen 'eşitlik/ilerleme için bir kale' falan değilsin. Ben 6 yaşındayken Arapçaya 'düşman dili' dedin, ayrımcılıktan birçok kez dava edildin...

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