Elon Musk'ın Ölü Kabul Ettiği Trans Kızından Babasına Sert Sözler: "Seri Zinacı"
Elon Musk'ın Ölü Kabul Ettiği Trans Kızından Babasına Sert Sözler: "Seri Zinacı"
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Teknoloji milyarderi Elon Musk, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminden de eksik olmuyor.
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Temmuz ayında bir radyo programının konuğu olan Musk, cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren kızı hakkında yorumlarda bulunmuştu.
Oğlunun "Woke zihin virüsü" tarafından öldürüldüğünü söyleyen Elon Musk ve kızının arası tahmin edersiniz ki pek iyi değil.
Vivian, babasının kendisini feminen gördüğü için zorbaladığını, babasının 'şefkatli bir baba' olmadığını söylüyor.
"İnsanlar bir şekilde sana inanmaya devam ediyor ve ben bunu hala anlayamıyorum..."
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