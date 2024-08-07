Hızını Alamadı: Katie Price Altıncı Estetik İşlemini Yaptırmak İçin Kendini Yine Türk Doktorlarına Emanet Etti

Katie Price, daha önce yüz gerdirme ameliyatlarına karşı olduğunu belirtmesine rağmen, altıncı kez bu tür bir operasyona başvurmak üzere Türkiye'ye döndü ve kendini Türk doktorlarına emanet etti. Oyuncunun son hali görenleri resmen korkuttu!

KAYNAK: Habertürk