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Hızını Alamadı: Katie Price Altıncı Estetik İşlemini Yaptırmak İçin Kendini Yine Türk Doktorlarına Emanet Etti

Hızını Alamadı: Katie Price Altıncı Estetik İşlemini Yaptırmak İçin Kendini Yine Türk Doktorlarına Emanet Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 15:03

Katie Price, daha önce yüz gerdirme ameliyatlarına karşı olduğunu belirtmesine rağmen, altıncı kez bu tür bir operasyona başvurmak üzere Türkiye'ye döndü ve kendini Türk doktorlarına emanet etti. Oyuncunun son hali görenleri resmen korkuttu!

KAYNAK: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/katie-price...
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İngiliz şarkıcı, reality TV yıldızı ve eski model Katie Price, estetik ameliyatı için Türkiye'ye yeniden adım attı. 46 yaşındaki Price, altıncı yüz gerdirme operasyonunu gerçekleştirmek üzere cerrahi müdahaleye başvurdu.

İngiliz şarkıcı, reality TV yıldızı ve eski model Katie Price, estetik ameliyatı için Türkiye'ye yeniden adım attı. 46 yaşındaki Price, altıncı yüz gerdirme operasyonunu gerçekleştirmek üzere cerrahi müdahaleye başvurdu.

Estetik müdahalelere olan düşkünlüğüyle bilinen Price'ın bu adımı, medyada ve sosyal medyada büyük ilgi topladı. Estetik işlemlere resmen bapımlı hale gelen bu ismin geçirdiği değişim ise görenleri korkuttu.

Estetik müdahalelere olan düşkünlüğüyle bilinen Price'ın bu adımı, medyada ve sosyal medyada büyük ilgi topladı. Estetik işlemlere resmen bapımlı hale gelen bu ismin geçirdiği değişim ise görenleri korkuttu.

Habertürk'ün haberine göre, Price'ın ameliyatının 10 bin sterline (426 bin TL) mâl olduğu öğrenildi. 5 çocuk annesi Katie Price, geçmişte asla yüz ameliyatı yaptırmayacağını belirtmiş ve genç görünmek için sadece botoks yaptırmayı tercih edeceğini ifade etmişti fakat, ünlü isim 2017'de bu sözlerinin aksine ilk yüz gerdirme operasyonunu geçirdi.

Habertürk'ün haberine göre, Price'ın ameliyatının 10 bin sterline (426 bin TL) mâl olduğu öğrenildi. 5 çocuk annesi Katie Price, geçmişte asla yüz ameliyatı yaptırmayacağını belirtmiş ve genç görünmek için sadece botoks yaptırmayı tercih edeceğini ifade etmişti fakat, ünlü isim 2017'de bu sözlerinin aksine ilk yüz gerdirme operasyonunu geçirdi.

Operasyonlarla estetik müdahelelere olan ilgisinin arttığını gözler önüne seren isim, daha sonra yüz gerdirme, göz kapağı kaldırma, Brezilya poposu ve karın germe işlemleri için yine Türkiye'yi tercih etmişti.

Operasyonlarla estetik müdahelelere olan ilgisinin arttığını gözler önüne seren isim, daha sonra yüz gerdirme, göz kapağı kaldırma, Brezilya poposu ve karın germe işlemleri için yine Türkiye'yi tercih etmişti.

Bununla yetinmeyen Katie Price, yüz gerdirme ameliyatında bazı değişiklikler yapmak, göğüs ve diş estetiği yaptırmak için birden fazla defa Türkiye'ye geldi.

Bununla yetinmeyen Katie Price, yüz gerdirme ameliyatında bazı değişiklikler yapmak, göğüs ve diş estetiği yaptırmak için birden fazla defa Türkiye'ye geldi.
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Şimdi de altıncı kez yüzünden estetik ameliyat geçiren isim kendini yine Türk doktorlarına emanet etti. Katie Price'ın son hali görenleri resmen korkuttu!

Şimdi de altıncı kez yüzünden estetik ameliyat geçiren isim kendini yine Türk doktorlarına emanet etti. Katie Price'ın son hali görenleri resmen korkuttu!

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