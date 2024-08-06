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Bu Ayrılığın Kaçıncı Aşamasıydı? Jennifer Lopez'den Boşanan Ben Affleck'in İmaj Değişikliği Dikkat Çekti

Bu Ayrılığın Kaçıncı Aşamasıydı? Jennifer Lopez'den Boşanan Ben Affleck'in İmaj Değişikliği Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 20:27

Jennifer Lopez'le bir ayrı bir barışık sürdürdükleri toksik ilişkiyle gündeme gelen oyuncu Ben Affleck boşanma haberlerinin ardından radikal bir imaj değişikliğine gitti.

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2021 senesinde uzunca bir süre ara verdikleri, hatta kendi ailelerini kurdukları ilişkilerine ikinci bir şans veren Ben Affleck ve Jennifer Lopez ikilisi yeniden barışmış ve 2022 senesinde dünyaevine girmişti.

2021 senesinde uzunca bir süre ara verdikleri, hatta kendi ailelerini kurdukları ilişkilerine ikinci bir şans veren Ben Affleck ve Jennifer Lopez ikilisi yeniden barışmış ve 2022 senesinde dünyaevine girmişti.

Fakat bir küs bir barışık devam ettirdikleri ilişkileriyle pek çok kez kameralara yakalanan çiftimizin arasındaki çatırdamalar çoktan fark edilir olmuştu.

Fakat bir küs bir barışık devam ettirdikleri ilişkileriyle pek çok kez kameralara yakalanan çiftimizin arasındaki çatırdamalar çoktan fark edilir olmuştu.

İkiliden kısa süre sonra beklenen haber gelmiş ve boşanma kararının net olarak alındığı söylenmişti. Bu haber haliyle duyanları pek de şaşırtmamıştı.

İkiliden kısa süre sonra beklenen haber gelmiş ve boşanma kararının net olarak alındığı söylenmişti. Bu haber haliyle duyanları pek de şaşırtmamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Ayrılığın bilmem kaçıncı aşamasını yaşayan Ben Affleck çıkan haberler sonrası magazin muhabirlerinin kameralarına yakalandı.

Ayrılığın bilmem kaçıncı aşamasını yaşayan Ben Affleck çıkan haberler sonrası magazin muhabirlerinin kameralarına yakalandı.

Ortak malikelerini de satışa çıkartma kararı alan Ben Affleck motorsikletine binerken görüntülendi.

Ortak malikelerini de satışa çıkartma kararı alan Ben Affleck motorsikletine binerken görüntülendi.
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Olduğundan çok daha farklı bir tarza bürünen isim hem radikal imaj değişikliği ile hem de kısa saçlarıyla ilgi odağı oldu! Saçlarını ve sakallarını kestiren 51 yaşındaki Affleck'in boşanma yüzünden bu kararı aldığı akıllara geldi.

Olduğundan çok daha farklı bir tarza bürünen isim hem radikal imaj değişikliği ile hem de kısa saçlarıyla ilgi odağı oldu! Saçlarını ve sakallarını kestiren 51 yaşındaki Affleck'in boşanma yüzünden bu kararı aldığı akıllara geldi.

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