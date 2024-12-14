Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Birlikteliklerinden bu yana manşetlerin gözde çiftlerinden biri olan Selena Gomez ve Benny Blanco ilişkilerini beklenenden uzun bir süre ayakta tutmayı başarmış hatta bu halleri herkesleri şaşırtmıştı. Çiftimiz ilk günden bu yana tepki çekmeye devam ederken yapılan yorumlar ikiliye pek de işlemedi! Gelecekte de birbirlerinin yanında olmak istediklerini dile getiren Gomez ve Blanco'nun evlenecekleri iddiaları bir süredir gündemdeydi. Ve beklenen teklif geldi... Benny Blanco bu yolda ilk adımı atarak Selena Gomez'e evlenme teklifi etti. Çiftimiz evleniyor!
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Hollywood'un en göz önünde çiftlerinden biri olan Beyonce ve Jay-z'nin adı yine skandallardan eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde cinsel istismar suçlamalarıyla baş başa kalan Jay-z gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakkında çıkan iddialara rağmen ikili kızları Blue Ivy'nin film galasında boy göstermiş ve ardından tepkilerin odağı olmaya devam etmişti. 24 yıl önce 13 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dava edilmesinin ardından, Jay-z şimdi de gayri meşru çocuk iddiasıyla manşetlere damga vurdu. İşte detaylar...
Selena Gomez geçtiğimiz gün bir süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco'dan evlenme teklifi aldı. Son zamanlarda evlenecekleri haberleriyle gündemde olan çiftin nişanlanması sosyal medyaya damga vurdu. Taylor Swift bu paylaşımın altına nedime olacağını yazarken sürpriz bir isim o postu beğendi. O kişi Selena Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'ın yeni eşi ve oğlunun annesi Hailey Bieber oldu! Justin Bieber'la bir süre birlikte çalışan yapımcı Benny Blanco ile evliliğe adımı atan Gomez'e de bu beğeniye de X kullanıcılarından mizah dolu tepkiler gecikmedi.
Hollywood dünyasında güzel aktrisler ve karizmatik aktörleri sık sık görüyoruz. Fakat kimi oyuncular öyle farklı bir auraya sahip oluyor ki daha bir başka dikkatimizi çekiyorlar. Yakışıklı aktör Jude Law da bu isimlerden birisi. Sherlock Holmes, Düzen ve Kapımdaki Düşman gibi birçok projede rol alan oyuncunun adı 'Walk of Fame'e yazıldı. 51 yaşındaki Law, Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu. O anların videosu ise sosyal medyada gündem oldu.
Skandallarla dolu Hollywood dünyasının en çarpıcı olaylarından biri olan 'Puff Diddy' dava süreciyle ve suçlamalara maruz bıraktığı dünyaca ünlü isimlerle geride bıraktığımız aylarda epey konuşulmuştu. Diddy lakaplı rapçi ekim ayında tutuklanmıştı. Şimdilerde ise bu dava yeniden gündeme geldi. Beyonce ile evli olan ünlü rapçi Jay-Z 13 yaşında bir kıza tecavüz etmekle suçlandı. Jay-Z ve Beyonce'nin suçlamaların üzerine hiçbir şey olmamış gibi kızlarının filminin galasında mutlu mesut boy göstermeleri oldukça tepki çekti.
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Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan ve Victoria's Secret gibi prestijli şovlarda boy gösteren Bella Hadid, bir süre önce modelliği bıraktığını açıklamıştı. Sevgilisi Adan Banuelos ile karavan hayatı sürme kararı alan Hadid, bir süre gözlerden uzak doğayla iç içe bir hayat sürüyordu. Ani bir kararla modelliğe geri dönen Bella Hadid, sürpriziyle takipçilerini sevindirdi. Dünyaca ünlü isim oyunculuğuna ilk adımını bir dizide yer alarak attı.
Şarkıcı mı iş insanı mı yoksa oyuncu mu desek bilemediğimiz, bir elinde bin marifet olan dünyaca ünlü star Rihanna bazen rapçi sevgilisi ASAP Rocky ile olan ilişkisiyle bazen de epey dikkat çeken, farklı giyim tarzıyla magazin gündemine bir bomba gibi çarpıcı bir şekilde düşmeyi başarıyor. Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle bir yemek çıkışında görüntülenen Rihanna'nın siyahlar içerisindeki tüllü stili epey dikkat çekti. Ünlü ismin kombinini yırtık külotlu çoraplarıyla tamamlaması 'buna gerek var mıydı gerçekten?' dedirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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