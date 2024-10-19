Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bu gece gerçekleşecek Victoria's Secret defilesinde ilk kez transeksüel bir manken podyumda yürüyecek!
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Son zamanlarda değişimiyle adından bahsettiren Adriana Lima, hızla kaybettiği kiloları ve bir anda eskisine dönen yüz hatlarıyla ilgi odağı olmuştu. Aylar önce yeniden melekleriyle podyumlara döneceği söylenen Victoria's Secret defilesi ise tüm ihtişamıyla geri döndü! Adriana Lima ise görenleri şoke eden güzelliğiyle altı senenin ardından yeniden podyuma çıkacağını duyurdu.
Victoria's Secret defilesi ve birbirinden güzel mankenler bu gece muhteşem bir kadroyla geri dönüyor! Adriana Lima gibi ünlü isimlerin yanında podyumlara veda ettiği söylenen Bella Hadid gibi isimlerin de defileye katılacağı belli oldu. Gelin meleklerin sahne arkası görüntülerine ve kimlerin katıldığına birlikte bakalım 👇
Kanye West ve Bianca Censori ikilisin ayrıldığı iddiaları gündemi meşgul ederken, West'e açılan cinsel istismar davasında ortaya atılan iddalar akıllara durgunluk verdi.
Chris Brown, Güney Afrika'daki konserinin iptali için Women For Change organizasyonu tarafından başlatılan kampanyaya yanıt verdi. Şiddet geçmişi nedeniyle eleştirilen sanatçı, sosyal medyadaki yorumuyla dikkat çekti.
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Eski One Direction üyesi Liam Payne'in Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz gece, bir döneme isimlerini altın harflerle yazdırmayı başaran One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne'in balkondan düşerek 31 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilmiş ve ölümünün ardındaki neden merak konusu olmuştu. Madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlarla savaşan Payne'in eski sevgilisinin yayınladığı kitabın ise ölümüyle bir ilgisinin olup olmadığı akılları karıştırdı.
Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan madde etkisindeyken düştüğü iddia edilen Liam Payne geçtiğimiz saatlerde acı bir haberle sevenlerini üzdü. Eski One Direction üyesinin otel odasından paylaşılan ilk görüntüler ise ortaya çıktı.
Michael Jackson'un aramızdan ayrılışının 15. yılında, ölmeden bir gün önce arkadaşı Dieter Wiernes ile yaptığı kan dondurucu telefon görüşmesi yeniden viral oldu.
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