Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Günümüzün en sevilen ve yakıştırılan çiftlerinden biri olan Hailey Baldwin ve Justin Bieber çifti geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri haberini gerçekleştirdikleri romantik çekim ile duyurmuştu. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı!
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Albüm çıkartmak yerine her iş dalında kendini göstermeyi hedefleyen Rihanna kozmetik markasının ardından çıkarttığı saç markasının lansmanında peruk taktığı için tepki çektmişti. Yorumlar sonrası orijinal saçlarıyla görüntülenen isim bu sefer beğenilmedi!
Hollywood'un ünlü isimlerinden biri olan Kevin Spacey cinsel taciz suçlamalarıyla kariyerinin sonuna gelmişti. Bilinen birçok yapımda efsane karakterleri canlandıran isim ağlayarak verdiği röportajın ardından haberlerin doğru olduğunu itiraf etti!
Mart ayında yayınlanan videoda kendisine kanser teşhisi konulduğu ve tedavi sürecini olabildiğince sakin geçirmek istediğini söyleyen Kate Middleton uzun sürenin ardından ilk kez görüntülendi!
Son dönemlerde yetişkin içerik sitesiyle yaptığı anlaşma ve ortaya çıkan fotoğraflarla gündem olan Wanda Nara bu sefer de evindeki servet değerindeki çantalarını koruma şekliyle çenemizi yordu. Lüks çantalardan oluşan koleksiyonunu sağlam şekilde koruyan Wanda Nara'nın yöntemleri sizlere merkez bankasını anımsatacak.
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