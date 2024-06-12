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Dibi Gördü: 50 Farklı Kişi Tarafından Cinsel Taciz İddiasında Bulunulan Oyuncu Kevin Spacey Suçunu İtiraf Etti

Dibi Gördü: 50 Farklı Kişi Tarafından Cinsel Taciz İddiasında Bulunulan Oyuncu Kevin Spacey Suçunu İtiraf Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 13:03

Hollywood'un ünlü isimlerinden biri olan Kevin Spacey cinsel taciz suçlamalarıyla kariyerinin sonuna gelmişti. Bilinen birçok yapımda efsane karakterleri canlandıran isim ağlayarak verdiği röportajın ardından haberlerin doğru olduğunu itiraf etti!

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The Usual Suspects, American Beauty, 21 ve House of Cards gibi yapımlarda canlandırdığı efsane karakterlerle tanınan Hollywood'un en ünlü simalarından biri olan Kevin Spacey'in adı son zamanlarda pek de iyi anılmıyor.

The Usual Suspects, American Beauty, 21 ve House of Cards gibi yapımlarda canlandırdığı efsane karakterlerle tanınan Hollywood'un en ünlü simalarından biri olan Kevin Spacey'in adı son zamanlarda pek de iyi anılmıyor.

Ünlü oyuncu, 2000 yılında Amerikan Güzeli filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını ve 1995 yılında Olağan Şüpheliler filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

Yıllardır sektörde olan, hatta kariyeri boyunca iki tane Oscar ödülü kazanan ünlü aktör uzun yıllar boyunca erkeklere taciz ettiği iddiasıyla 12 ayrı suçtan yargılanmıştı.

Yıllardır sektörde olan, hatta kariyeri boyunca iki tane Oscar ödülü kazanan ünlü aktör uzun yıllar boyunca erkeklere taciz ettiği iddiasıyla 12 ayrı suçtan yargılanmıştı.

2001 ve 2013 seneleri arasında gerçekleştiği iddia edilen dört erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarından aklanan oyuncuya şimdiye kadar 50 kişinin cinsel taciz suçlamasında bulunduğu söyleniyor.

Kariyeri bitme noktasına gelen isim, Piers Morgan'ın YouTube programında ağlayarak "Milyonlarca dolar borcum var ve evime haciz geldi. Hiç param yok" ifadeleriyle geçmişte yaptığı kötülükleri kabul ederek hesap vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kariyeri bitme noktasına gelen isim, Piers Morgan'ın YouTube programında ağlayarak "Milyonlarca dolar borcum var ve evime haciz geldi. Hiç param yok" ifadeleriyle geçmişte yaptığı kötülükleri kabul ederek hesap vermeye hazır olduğunu söyledi.

Davasının görüldüğü yıllarda cinsel taciz suçlamalarının bazılarından aklanan Spacey suçunu ilk defa itiraf ederek, hukuksal süreç nedeniyle milyonlarca dolarlık borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Davasının görüldüğü yıllarda cinsel taciz suçlamalarının bazılarından aklanan Spacey suçunu ilk defa itiraf ederek, hukuksal süreç nedeniyle milyonlarca dolarlık borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söylerken gözyaşlarına boğuldu.

BBC'nin haberine göre, "birilerine cinsel olarak dokunduğunu” kabul eden isim, sunucunun bu davranışının rızaya dayalı olup olmadığı hakkındaki sorularına "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar olduğunu” söyleyerek cevap verdi.

BBC'nin haberine göre, "birilerine cinsel olarak dokunduğunu” kabul eden isim, sunucunun bu davranışının rızaya dayalı olup olmadığı hakkındaki sorularına "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar olduğunu” söyleyerek cevap verdi.

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