Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Neden Yok? 15 Nisan Çarşamba Kanal D, NOW, Atv Yayın Akışı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 21:28

Ülkemizde önce Şanlıurfa'da ardından da Kahramanmaraş'ta okul saldırıları düzenlendi. Meydana gelen elim olaylarda can kayıpları yaşandı, öğrenciler yaralandı. Bu nedenle bazı kanallar da dizilerinin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. 15 Nisan Çarşamba yayın akışı değiştirildi.

'Diziler yayınlanmayacak mı, bu akşam dizilerin yeni bölümü yok mu?' soruları ise izleyicilerin gündeminde.

İşte 15 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışları.

Bu akşam dizilerin yeni bölümleri neden yok?

15 Nisan Çarşamba akşamı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi. Dizilerin yeni bölümleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle yayınlanmıyor. 

Bu akşamın yayın akışına göre sevilen yapımlar Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. 

NOW TV Yayın Akışı 15 Nisan Çarşamba

16.30 Yeraltı (Tekrar bölümü)

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı (Tekrar bölümü)

Kanal D Yayın Akışı 15 Nisan Çarşamba

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya (tekrar)

ATV Yayın Akışı 15 Nisan Çarşamba

08.00 Kahvaltı Haberleri 

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 atv Gün Ortası 

14:00 Mutfak Bahane 

16.00 Esra Erol’da 

19.00 atv Ana Haber 

20.00 Kuruluş Orhan (Tekrar bölümü)

