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Brüksel’de Büyük Şok: İzlanda AB'ye Katılmaya 'Hayır' Dedi

Brüksel’de Büyük Şok: İzlanda AB'ye Katılmaya 'Hayır' Dedi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 12:48
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Kuzey Atlantik’in ada ülkesi İzlanda’da, Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması amacıyla sandıkların kurulması genel atmosferde büyük hareketlilik yarattı. 29 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen kritik oylama sonucunda halkın çoğunluğu katılım sürecine karşı oy kullanarak Brüksel ile entegrasyona engel oldu.

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Seçmen oyunu bağımsız ulusal politikalardan yana kullandı

Seçmen oyunu bağımsız ulusal politikalardan yana kullandı

Yaklaşık 273 bin kayıtlı seçmenin oy hakkına sahip olduğu halk oylamasında, sayılan 188 bini aşkın geçerli oy tablosuna göre halkın yüzde 52,5’i müzakerelerin başlamasına karşı çıktı. Müzakere yanlılarının oyları ise yüzde 47,5 seviyesinde kaldı. Oylamadan hemen önce yayımlanan anketler katılım destekçilerini önde gösterse de sandıktan çıkan sonuçlar beklentileri tamamen boşa çıkardı. Yerel analistler, İzlanda halkının kendi ulusal egemenliğini koruma iradesini net bir şekilde yansıttığını dile getirdi.

Yıllar süren belirsizlik yerini yeni bir döneme bıraktı

Yıllar süren belirsizlik yerini yeni bir döneme bıraktı

İzlanda, küresel mali krizin ardından 2009 yılında Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ancak balıkçılık kotaları üzerindeki hak iddiaları ve ulusal ekonomik hassasiyetler nedeniyle dondurulan görüşmeler 2013 yılında tamamen askıya alınmıştı. 2024 genel seçimleri sonrasında Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde göreve gelen yeni koalisyon hükümeti, bu uzun süreli belirsizliğe nihai bir nokta koymak amacıyla referandum kararı aldı.

Gelecek süreçte Brüksel ile ilişkiler askıda kaldı

Gelecek süreçte Brüksel ile ilişkiler askıda kaldı

Referandumdan çıkan veto kararı, Sosyal Demokrat İttifakı öncülüğündeki hükümetin Brüksel ile müzakere masasına oturma planlarını tümüyle rafa kaldırdı. Başbakan Kristrún Frostadóttir liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2028 yılına kadar sürecek görev süresi boyunca bu konuyu tekrar gündeme getirmeyeceğini beyan etti. İzlanda, Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olarak kalmaya devam ederken, birlik ile tam entegrasyon yerine kendi bağımsız yol haritasında ilerleme kararını tescilledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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