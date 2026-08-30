Brüksel’de Büyük Şok: İzlanda AB'ye Katılmaya 'Hayır' Dedi

Referandumdan çıkan veto kararı, Sosyal Demokrat İttifakı öncülüğündeki hükümetin Brüksel ile müzakere masasına oturma planlarını tümüyle rafa kaldırdı. Başbakan Kristrún Frostadóttir liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2028 yılına kadar sürecek görev süresi boyunca bu konuyu tekrar gündeme getirmeyeceğini beyan etti. İzlanda, Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olarak kalmaya devam ederken, birlik ile tam entegrasyon yerine kendi bağımsız yol haritasında ilerleme kararını tescilledi.