Brüksel’de Büyük Şok: İzlanda AB'ye Katılmaya 'Hayır' Dedi
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Kuzey Atlantik’in ada ülkesi İzlanda’da, Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması amacıyla sandıkların kurulması genel atmosferde büyük hareketlilik yarattı. 29 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen kritik oylama sonucunda halkın çoğunluğu katılım sürecine karşı oy kullanarak Brüksel ile entegrasyona engel oldu.
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Seçmen oyunu bağımsız ulusal politikalardan yana kullandı
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Yıllar süren belirsizlik yerini yeni bir döneme bıraktı
Gelecek süreçte Brüksel ile ilişkiler askıda kaldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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