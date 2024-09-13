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İsveç'te Şaka Gibi Gelse de Yasak Olan İsim: Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

İsveç'te Şaka Gibi Gelse de Yasak Olan İsim: Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
13.09.2024 - 14:34

İsveç, dostane Kuzey ülkelerinden biri olabilir ancak çocuğunuzu istediğiniz gibi adlandıramazsınız!

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 gibi garip isimler İsveç'te yasadışıdır. Peki neden?

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İsveç, isim verme yasaları konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biri. Örneğin, çocuğunuzu "Metallica" ya da "Ikea" gibi isimlerle adlandıramazsınız. Bunun nedeni, İsveç'in monarşiyle yönetilen bir ülke olması.

İsveç, isim verme yasaları konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biri. Örneğin, çocuğunuzu "Metallica" ya da "Ikea" gibi isimlerle adlandıramazsınız. Bunun nedeni, İsveç'in monarşiyle yönetilen bir ülke olması.

Kraliyet ailesine mensup olmayan kişilerin kraliyet soyadlarını kullanarak sahte bir asalet iddiasında bulunmaları istenmiyor.

Bu yasalar, İsveç vergi dairesi tarafından yönetiliyor ve aileler çocuklarına verdikleri isimleri bu kuruma onaylatmak zorundalar. Herhangi bir isim, eğer çocuğa zarar verebileceği ya da rahatsızlık verebileceği düşünülürse reddediliyor.

Bu yasalar, İsveç vergi dairesi tarafından yönetiliyor ve aileler çocuklarına verdikleri isimleri bu kuruma onaylatmak zorundalar. Herhangi bir isim, eğer çocuğa zarar verebileceği ya da rahatsızlık verebileceği düşünülürse reddediliyor.

İsveç'te bir çift, çocuklarına isim verme sürecinde bu katı yasaya karşı bir protesto gerçekleştirdi.

İsveç'te bir çift, çocuklarına isim verme sürecinde bu katı yasaya karşı bir protesto gerçekleştirdi.

Çocuklarına Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 ismini vermeye çalıştılar. Fakat bu isim, İsveç yasalarına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Çocuklarına Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 ismini vermeye çalıştılar. Fakat bu isim, İsveç yasalarına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

İsveç yasaları, isimlerin rahatsız edici veya uygunsuz olmaması gerektiğini belirtir.

İsveç yasaları, isimlerin rahatsız edici veya uygunsuz olmaması gerektiğini belirtir.

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 gibi bir ismin günlük yaşamda kullanılamayacağı çok açık, bu yüzden isim onaylanmadı ve aileye ceza kesildi.

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İlginçtir ki sadece İsveç'te değil, dünya genelinde birçok ülkede benzer isim yasakları mevcut.

İlginçtir ki sadece İsveç'te değil, dünya genelinde birçok ülkede benzer isim yasakları mevcut.

Örneğin Danimarka'da 15.000 erkek ve 18.000 kadın ismi onaylanmış durumda ve bu liste dışındaki bir ismi vermek isterseniz, uzun bir onay sürecine girmeniz gerekiyor.

Örneğin Danimarka'da 15.000 erkek ve 18.000 kadın ismi onaylanmış durumda ve bu liste dışındaki bir ismi vermek isterseniz, uzun bir onay sürecine girmeniz gerekiyor.

Aynı şekilde İzlanda’da da benzer şekilde sınırlı isim listesi mevcut ve bu listeler dışındaki isimlerin kabul edilmesi oldukça zor.

Aynı şekilde İzlanda’da da benzer şekilde sınırlı isim listesi mevcut ve bu listeler dışındaki isimlerin kabul edilmesi oldukça zor.

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