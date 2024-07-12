Böyle Aşk Görülmedi: 23 Yaşındaki Kadın 80 Yaşındaki Adamla Evlendi, Ülke Ayağa Kalktı!
Böyle Aşk Görülmedi: 23 Yaşındaki Kadın 80 Yaşındaki Adamla Evlendi, Ülke Ayağa Kalktı!
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Çin'in Hebei eyaletinde dünyaevine giren çifti görenler hayretlere düşüyor. Bunun sebebi ise gelinin yaşının henüz 23, damadın ise 80 yaşında olması!
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Aralarındaki yaş farkı 57 (yazıyla elli yedi) olan bu çiftin verdiği mutluluk pozları Çin basını tarafından keşfedilince ortalık adeta birbirine girdi!
Tanışma hikâyeleri ise oldukça enteresan. Xiaofang takma adlı genç kadın, 80 yaşındaki eşini huzurevinde tanışmış. Huzurevinde çalışmaya başlayan genç kadın, huzurevi sakinlerinden olan eşi Bay Li (takma adı) ile kısa zaman içinde sıkı bir arkadaşlık kurmayı başarmış.
Genç kadın, adamın olgunluğundan ve bilgeliğinden etkilenmiş. Adam ise genç kadının nezaketini ve canlılığını çok sevmiş.
Evlilikleri elbette tahmin edileceği gibi genç kadının ailesi tarafından hiç de hoş karşılanmamış. Genç kadın, kendisinden 57 yaş büyük adamla evlenme kararı aldıktan sonra ailesiyle bağlarını tamamen kopartmış!
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Kimilerinin "Böyle aşk olmaz!" dediği, kimilerinin ise "Aşkın yaşı olmaz" dediği bu ilişki kısa zamanda birçok ülkede ses getirmiş durumda. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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