Uzayan İnsan Ömrünün Emeklilik Sistemleri Üzerindeki 12 Etkisi

İnsan ömrünün uzaması, kulağa ilk anda sadece güzel bir haber gibi geliyor. Daha uzun yaşamak, daha fazla zaman geçirmek, emeklilikte seyahat etmek, torunlarla vakit geçirmek... Fakat işin bir de devletlerin hesap kitap yaptığı tarafı var. Çünkü daha uzun yaşam, emeklilik maaşının daha uzun süre ödenmesi anlamına da geliyor.

Üstelik mesele yalnızca insanların daha uzun yaşaması değil. Bir yandan doğum oranları düşüyor, diğer yandan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı artıyor. Yani emeklilik sistemlerinin karşısında aynı anda iki değişiklik beliriyor: Emekli sayısı artarken onları finanse eden çalışanların sayısı görece azalabiliyor.

OECD'nin 2025 verilerine göre 65 yaşındaki insanların önünde ortalama 18,5 yıl daha yaşam beklentisi bulunuyor; kadınlarda bu süre 21,6 yıla çıkıyor. Türkiye'de ise doğuşta beklenen yaşam süresi 2024 itibarıyla yaklaşık 77 yıl seviyesinde.

Peki bütün bunlar emeklilik sistemleri açısından ne anlama geliyor? İşte insanların daha uzun yaşamasının, emeklilik hesaplarını baştan aşağı değiştirmesinin 12 önemli sonucu!