Uzayan İnsan Ömrünün Emeklilik Sistemleri Üzerindeki 12 Etkisi
İnsan ömrünün uzaması, kulağa ilk anda sadece güzel bir haber gibi geliyor. Daha uzun yaşamak, daha fazla zaman geçirmek, emeklilikte seyahat etmek, torunlarla vakit geçirmek... Fakat işin bir de devletlerin hesap kitap yaptığı tarafı var. Çünkü daha uzun yaşam, emeklilik maaşının daha uzun süre ödenmesi anlamına da geliyor.
Üstelik mesele yalnızca insanların daha uzun yaşaması değil. Bir yandan doğum oranları düşüyor, diğer yandan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı artıyor. Yani emeklilik sistemlerinin karşısında aynı anda iki değişiklik beliriyor: Emekli sayısı artarken onları finanse eden çalışanların sayısı görece azalabiliyor.
OECD'nin 2025 verilerine göre 65 yaşındaki insanların önünde ortalama 18,5 yıl daha yaşam beklentisi bulunuyor; kadınlarda bu süre 21,6 yıla çıkıyor. Türkiye'de ise doğuşta beklenen yaşam süresi 2024 itibarıyla yaklaşık 77 yıl seviyesinde.
Peki bütün bunlar emeklilik sistemleri açısından ne anlama geliyor? İşte insanların daha uzun yaşamasının, emeklilik hesaplarını baştan aşağı değiştirmesinin 12 önemli sonucu!
1. Emekli maaşı daha uzun süre ödeniyor!
2. Emeklilik yaşı yukarı doğru hareket ediyor!
3. Çalışma hayatı bitti fikri değişiyor!
4. Çalışan-emekli dengesi daha kritik hale geliyor!
5. Prim oranları gündeme geliyor!
6. Emeklilik yaşı ile yaşam beklentisi arasında bağ kuruluyor!
7. Sağlıklı yaşam süresi daha önemli hale geliyor!
8. 60 yaşından sonra çalışanların sayısı önem kazanıyor!
9. Gençlerin sırtındaki yük büyüyebiliyor!
10. Özel emeklilik sistemlerinin önemi artıyor!
11. Kadınların emeklilik hesabı daha fazla önem kazanıyor!
12. Kısacası emeklilik sistemlerinin bütün mantığı değişmek zorunda kalabilir!
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