Kasetin Bandını Kalemle Sararken Bıraktığı O Tatlı Sızı: 80’ler Müzikleri

İnternet çağında bambaşka bir şöhrete kavuşmuş olabilir ama bu şarkının saf 80’ler enerjisini kimse elinden alamaz. O davullar, synth’ler ve Rick Astley’nin beklenmedik derecede tok sesi birleşince ortaya gerçek bir dönem klasiği çıkıyor. Bir kere başladı mı sonuna kadar dinlememek de ayıp olur.