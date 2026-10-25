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Kasetin Bandını Kalemle Sararken Bıraktığı O Tatlı Sızı: 80’ler Müzikleri

etiket Kasetin Bandını Kalemle Sararken Bıraktığı O Tatlı Sızı: 80’ler Müzikleri

onedio.mimi - Onedio Editörü
25.10.2026 - 12:01
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Şarkıyı değiştirmek için ekrana dokunmadığımız, sevdiğimiz parçayı tekrar dinlemek için kaseti başa sardığımız zamanlar vardı… Üstelik bazen pil gitmesin diye o kaset bir kalemin ucunda dakikalarca dönerdi. 🥲 80’ler müziğinin en güzel tarafı da belki tam burada saklı...

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1. a-ha – Take On Me

Take On Me hem romantik hem enerjik hem de insanın içini garip bir nostaljiyle dolduruyor. 80’ler tek bir şarkıyla anlatılacak olsaydı adaylardan biri kesinlikle bu olurdu.

2. Toto – Africa

Daha girişindeki klavyeleri duyduğumuz anda gece yolculuğuna çıkmışız gibi oluyoruz. Africa öyle bir şarkı ki ne tamamen neşeli ne tamamen hüzünlü; arada çok tatlı bir yerde duruyor.

3. Cyndi Lauper – Girls Just Want to Have Fun

Kasette bu şarkıya geldiysen oturduğun yerde kalmak biraz zor. Cyndi Lauper’ın enerjisi zaten ekrandan taşıyor; şarkının kendisi de “Hayatı bu kadar ciddiye almasak mı?” diye dürtüyor. Saçları kabartıp renkli küpeleri takma isteği bonus olarak geliyor. 😄

4. Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody

Whitney Houston daha ilk nakarata ulaşmadan bütün odayı dans pistine çevirmeyi başarıyor.

5. Rick Astley – Never Gonna Give You Up

İnternet çağında bambaşka bir şöhrete kavuşmuş olabilir ama bu şarkının saf 80’ler enerjisini kimse elinden alamaz. O davullar, synth’ler ve Rick Astley’nin beklenmedik derecede tok sesi birleşince ortaya gerçek bir dönem klasiği çıkıyor. Bir kere başladı mı sonuna kadar dinlememek de ayıp olur.

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6. Bon Jovi – Livin’ on a Prayer

Livin’ on a Prayer başladığı anda saç fırçasını mikrofon yapıp evin salonunda konser verme isteği geliyor. Hele o nakarat… Tek başına bile olsan sanki arkanda 50 bin kişi seninle söylüyor gibi.

7. Michael Jackson – Billie Jean

O bas yürüyüşünü tanımamak mümkün mü? Daha Michael Jackson söylemeye başlamadan hangi şarkının geldiğini biliyoruz. Billie Jean gizemli havasıyla bugün bile inanılmaz modern duyuluyor.

8. Madonna – Like a Prayer

Yıllar geçmesine rağmen hâlâ büyük, dramatik ve fazlasıyla etkileyici.

9. George Michael – Faith

Şarkının girişinde gitar başladığı anda omuzlarımız istemsizce hareket etmeye başlıyor. Sade, akılda kalıcı ve tekrar tekrar dinlemelik.

10. The Police – Every Breath You Take

Melodisi öyle huzurlu ki ilk anda romantik bir aşk şarkısının içine düştüğümüzü sanıyoruz. Sonra sözlerin dünyasına biraz dikkat edince işler düşündüğümüzden çok daha karanlık bir hâl alıyor.

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11. Survivor – Eye of the Tiger

Motivasyonun sıfıra mı indi? İlk gitar riff’ini açıyoruz ve sorun çözülüyor. Eye of the Tiger insana spor yapmasa bile bir şeylere hazırlanıyormuş hissi veriyor. Şarkının sonunda kendini hayatla rövanş maçına çıkacak gibi hissedebilirsin.

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onedio.mimi
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