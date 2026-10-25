Kasetin Bandını Kalemle Sararken Bıraktığı O Tatlı Sızı: 80’ler Müzikleri
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Şarkıyı değiştirmek için ekrana dokunmadığımız, sevdiğimiz parçayı tekrar dinlemek için kaseti başa sardığımız zamanlar vardı… Üstelik bazen pil gitmesin diye o kaset bir kalemin ucunda dakikalarca dönerdi. 🥲 80’ler müziğinin en güzel tarafı da belki tam burada saklı...
1. a-ha – Take On Me
2. Toto – Africa
3. Cyndi Lauper – Girls Just Want to Have Fun
4. Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody
5. Rick Astley – Never Gonna Give You Up
6. Bon Jovi – Livin’ on a Prayer
7. Michael Jackson – Billie Jean
8. Madonna – Like a Prayer
9. George Michael – Faith
10. The Police – Every Breath You Take
11. Survivor – Eye of the Tiger
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