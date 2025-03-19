Dev Yatırım Bankası Borsa İstanbul Üyeliğini İptal Etti
Dev Yatırım Bankası Borsa İstanbul Üyeliğini İptal Etti
Dava önceden başvuru yaptığı söylenen Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini iptal etti.
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Hareketli bir gün yaşayan Borsa İstanbul’da, daha önceden başvuru yapan Morgan Stanley'den dikkat çeken bir hamle geldi.
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Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı;
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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