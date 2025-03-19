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Dev Yatırım Bankası Borsa İstanbul Üyeliğini İptal Etti

Dev Yatırım Bankası Borsa İstanbul Üyeliğini İptal Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 20:01 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 20:46

Dava önceden başvuru yaptığı söylenen Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini iptal etti.

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Hareketli bir gün yaşayan Borsa İstanbul’da, daha önceden başvuru yapan Morgan Stanley'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Hareketli bir gün yaşayan Borsa İstanbul’da, daha önceden başvuru yapan Morgan Stanley'den dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD merkezli dev yatırım bankası, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettirdi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı;

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı;

'Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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