Bölüm 9: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
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Rolling Stone dergisinin hazırladığı 'Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm' listesi müzik dünyasının en çok konuşulan ve referans alınan kaynaklarından biri. Bu bölümde listeye girmeyi başaran ve müzik tarihine yön veren albümleri detaylıca ele alıyoruz.
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420. Earth, Wind & Fire - That's the Way of the World
419. Eric Church - Chief
418. Dire Straits - Brothers in Arms
417. Ornette Coleman - The Shape of Jazz to Come
416. The Roots - Things Fall Apart
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415. The Meters - Look-Ka Py Py
414. Chic - Risqué
413. Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory
412. Smokey Robinson and the Miracles – Going to a Go-Go
411. Bob Dylan – Love and Theft
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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