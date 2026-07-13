Bölüm 9: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Earth, Wind & Fire'ın 1975 yılında çıkardığı bu albümle funk ve soul müziği devasa kitlelere ulaştırdığı döneme gidiyoruz. Aslında aynı adlı pek başarılı olmayan bir filmin müzikleri olarak kaydedilmiş olsa da plak kısa sürede filmi unutturup kendi başına büyük bir hit haline geldi. Shining Star gibi enerjik şarkıları dinlediğinizde grubun o sıkı üflemelilerini Maurice White ve Philip Bailey'nin vokalleriyle ne kadar temiz bir şekilde birleştirdiğini hemen duyuyorsunuz. R&B kalıplarını çok daha geniş bir çerçeveye oturtup müziğin içine güçlü bir pozitif mesaj yerleştirmeyi başardılar. O karmaşık altyapıların kitleleri hiç yormadan doğrudan dans pistlerine nasıl aktarılabileceğini gösteren son derece sağlam bir çalışma.