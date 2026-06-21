Bölüm 8: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
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En iyi albümlerin yer aldığı listemize devam ederken 8. durağa geldik bile! Rolling Stone'un en iyi albümleri derlediği listesinde sekizinci bölümdeyiz.
Burada efsanevi albümler var!
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430. Bad Bunny - Un Verano Sin Ti
429. The Four Tops - Reach Out
428. Hüsker Dü - New Day Rising
427. Al Green - Call Me
426. Lucinda Williams - Lucinda Williams
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425. Paul Simon - Paul Simon
424. Beck - Odelay
423. Yo La Tengo - I Can Hear the Heart Beating As One
422. Marvin Gaye - Let’s Get It On
421. M.I.A. - Arular
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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