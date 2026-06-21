Bölüm 8: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

İki bin yirmi iki yılına Bad Bunny'nin tüm dünyayı Karayip sahillerine götürdüğü o döneme gidiyoruz. Sanatçı yirmi üç şarkılık bu uzun plakta bize doğrudan bir yaz radyosu havası sunuyor. Tití Me Preguntó ve Me Porto Bonito gibi parçalarla tüm listeleri ele geçirirken arka planda sadece eğlenceden bahsetmediğini de net bir şekilde gösteriyor. El Apagón şarkısına baktığımızda Porto Riko'da yaşanan bitmek bilmeyen elektrik kesintilerini ve yerel halkın adadan uzaklaştırılmasını çok sert bir dille eleştirdiğini görüyoruz. Tamamı İspanyolca kaydedilen bir albümün Amerikan listelerinde on üç hafta zirvede kalarak pop dünyasındaki kuralları nasıl baştan yazdığını bize kanıtlayan oldukça sağlam bir çalışma.